Tilly Norwood
Tilly Norwood "zagra" w swoim pierwszym filmie Fot. Instagram / Tilly Norwood

Tilly Norwood, pierwsza "aktorka" AI, pod koniec 2025 roku wywołała burzę w Hollywood. Oburzenie prawdziwych aktorów na nic się zdało, bo właśnie została "obsadzona" w swoim pierwszym pełnometrażowym filmie. Za projekt odpowiada studio Particle 6, specjalizujące się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w produkcji filmowej. Po przeczytaniu opisu "Misaligned" można jednak lekko odetchnąć. A przynajmniej na razie.

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Eline Van der Velden, założycielka napędzanego sztuczną inteligencją studia filmowego Particle6 i eksperymentalnego studia talentów Xicoia, w październiku ubiegłego roku przedstawiła światu Tilly Norwood, aktorkę stworzoną przez sztuczną inteligencję.

– Kiedy po raz pierwszy "uruchomiliśmy" Tilly Norwood, ludzie pytali: "Co to ma być?". W ciągu najbliższych kilku miesięcy ogłosimy, która agencja będzie ją reprezentować – poinformowała.

Branżowy portal Deadline sam zasugerował, że wokół "sztucznej aktorki" krążą łowcy talentów. "Jeśli podpisanie umowy z agencją talentów dojdzie do skutku, Norwood będzie jedną z pierwszych aktorek stworzonych przez sztuczną inteligencję, które otrzymają angaż w agencji, tradycyjnie współpracując z prawdziwymi gwiazdami" – napisał.

W Hollywood zawrzało. "Ta postać wygenerowana przez komputer (...) nie ma w sobie żadnych życiowych doświadczeń, z których mogłaby czerpać; żadnych emocji. (...) Ona nie będzie rozwiązaniem żadnego problemu" – grzmiała Amerykańska Gildia Aktorów (SAG-AFTRA) w oświadczeniu. Protestowali też sami aktorzy, jak Natasha Lyonne z "Poker Face" i Emily Blunt, która otwarcie przyznaje, że obawia się sztucznej inteligencji. Obawy wywołuje fakt, że twory AI mogłyby w przyszłości zastąpić prawdziwych artystów.

Tilly Norwood zagra w filmie "Misaligned". Na szczęście nie człowieka

Mimo że do angażu w agencji aktorów na razie nie doszło, to Tilly Norwood nie zwalnia tempa. Ma swój własny profil na Instagramie, który prowadzi jak prawdziwa osoba (obserwują ją 154 tysiące internautów), a teraz zagra w... pełnometrażowym filmie.

Jak informuje "Variety", "Misaligned" będzie komediodramatem z elementami science fiction. Akcja rozgrywa się w tzw. "Tillyverse" – surrealistycznym cyfrowym świecie istniejącym gdzieś w chmurze. Główną bohaterką jest Tilly, istota stworzona przez AI, która nie ma własnego ciała, dzieciństwa ani wspomnień. Ma za to dostęp do doświadczeń całej ludzkości.

Kiedy Tilly spotyka tajemniczego bota pochodzącego z mrocznych zakątków internetu, wszystko się zmienia. Nowy znajomy namawia ją do porzucenia narzuconych ograniczeń i rozwijania własnych pragnień, ambicji oraz emocji. W efekcie sztuczna inteligencja zaczyna zachowywać się coraz bardziej jak człowiek.

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Twórcy podkreślają, że choć "Misaligned" opowiada historię AI, sam film nie powstanie wyłącznie przy pomocy sztucznej inteligencji. Particle 6 zapowiada hybrydową produkcję, w której reżyserzy, scenarzyści, montażyści i inni filmowcy będą współpracować ze specjalistami od AI.

– Nasza praca w ostatnim roku potwierdziła to, co podejrzewaliśmy od początku. AI może wspierać tworzenie ambitnych filmów fabularnych, ale tylko wtedy, gdy towarzyszy jej ogromna ilość ludzkiego doświadczenia, umiejętności i kreatywności. I właśnie o to chodzi – powiedziała Eline van der Velden. "Misaligned" znajduje się obecnie na wczesnym etapie rozwoju. Twórcy kompletują zespół odpowiedzialny za produkcję, a premiera filmu nie została jeszcze zapowiedziana.

Taka będzie przyszłość kina?

Fakt, że Tilly Norwood nie gra człowieka, lecz sztuczną inteligencję, może uspokoić tych, którzy obawiali się, że aktorka AI z miejsca zacznie podkradać role prawdziwym aktorom. Na razie wygląda to raczej na – bardzo meta i wyraźnie autoironiczny – eksperyment niż próbę wywrócenia całej branży do góry nogami (podobnie jak "wskrzeszenie Vala Kilmera w filmie "As Deep as the Grave").

Na razie. Dziś AI gra AI, a jutro może dostać rolę, której widz nawet nie rozpozna jako cyfrowej. Być może "sztuczni" aktorzy będą w niedalekiej przyszłości standardem. Czy tego chcemy, czy nie, dyskusja o granicy między sztuczną inteligencją a sztuką właśnie się zaczyna.