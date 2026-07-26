Lista trzech gier, które są jak filmy Fot. materiał prasowy

Nie masz czego oglądać w kinie, telewizji i na streamingu? Gry mogą wypełnić tę pustkę. Przygotowaliśmy krótką listę trzech tytułów, które pod wieloma względami przypominają najlepsze filmy oraz seriale.

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Gry potrafią mieć taką samą moc przyciągania jak filmy i seriale. Ich fabuła wciąga bez reszty, a rozgrywka przypomina kinowe doznania w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie trzeba być mistrzem pada lub klawiatury, by dobrze się przy nich bawić.

3 gry jak filmy. Nie musisz być graczem, by je docenić

We wcześniejszym tekście pod tytułem "Nie masz czego oglądać? Przy tych 6 grach będziesz bawić się lepiej niż na filmie" uwzględniliśmy już kilka "filmowych" gier, w tym Life is Strange, Until Dawn i A Way Out. Przedstawiamy trzy kolejne propozycje:

1. What Remains of Edith Finch (2017)

Kadr z gry What Remains of Edith Finch. Fot. materiał prasowy

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Edith Finch wsiada na pokład promu płynącego w kierunku wyspy Orcas, by po siedmiu latach nieobecności odwiedzić swój dom. Stara posiadłość na klifie była świadkiem wielu przedwczesnych zgonów. Bohaterka, która jest ostatnią członkinią rodziny Finch, uważa, że nad jej nazwiskiem ciążyła i wciąż ciąży straszna klątwa. Aby lepiej zrozumieć samą siebie, Edith postanawia przeżyć ostatnie chwile swoich krewnych.

What Remains of Edith Finch to gra narracyjna Giant Sparrow nastawiona na eksplorację, która wymaga od graczy łączenia kropek i czytania między wierszami. Prostota, która niektórych potrafi doprowadzić do łez. "Choć nie wywołała u mnie płaczu, są w niej momenty, które dzięki nienagannemu scenariuszowi i reżyserii kopią prosto w duszę" – czytamy w recenzji The Jimquisition.

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PC (Windows), iOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

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2. A Plague Tale: Innocence (2019)

Kadr z gry A Plague Tale: Innocence. Fot. materiał prasowy

Trwa wojna stuletnia. W 1348 roku 15-letnia Amicia de Rune i jej chorowity młodszy brat, Hugo, muszą uciekać z domu rodzinnego, gdy na jego progu pojawiają się żołnierze francuskiej inkwizycji. W tym samym czasie we Francji wybucha największa pandemia w dziejach ludzkości. Hordy szczurów, będących siewcami czarnej śmierci, opanowują niemalże każdy skrawek ziemi.

A Plague Tale: Innocence otwiera przygodową serię gier akcji Asobo Studio, w której fabuła prowadzona jest w sposób bardzo filmowy. Gracz nie ma dowolności, jaką dają mu tytuły z otwartym światem. Historia rodzeństwa de Rune, o które troszczymy się od samego prologu (jest naprawdę dobrze napisane), polega na chodzeniu, skradaniu się i przetrwaniu. Do tego dorzućmy przejmujące występy obsady głosowej i równie wzruszającą ścieżkę muzyczną Oliviera Derivière'a.

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PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

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QUIZ: Grał w nie każdy. Sprawdź, czy rozpoznasz kultowe gry po kadrze

Quiz 1 / 15 Jak nazywa się ta gra? Fot. materiał prasowy The Sims The Sims 2 The Sims 3

3. Silent Hill 2 (2024)

Kadr z gry Silent Hill 2. Fot. materiał prasowy

Silent Hill 2 to druga część serii gier z gatunku psychologicznego survival horroru, którą dla Konami stworzyła japońska grupa Team Silent. James Sunderland przybywa do zamglonego miasteczka po otrzymaniu listu od swojej zmarłej żony, Mary. Bohater mierzy się nie tylko z krążącymi po ulicach potworami, ale i z wewnętrznymi demonami, które nie dają mu ani chwili wytchnienia.

Polskie studio Bloober Team stworzyło znakomity remake gry Team Silent, która uchodzi za arcydzieło w swoim gatunku. Wybitna historia i rozgrywka, świetny projekt potworów (Masahiro Ito zaprojektował m.in. kultowego Piramidogłowego), ponura muzyka skomponowana przez Akirę Yamaokę i paraliżujący gracza sound design – tymi elementami Silent Hill 2 wyróżnia się na tle reszty horrorów.