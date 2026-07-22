Nie każdy chce dołączyć do MCU Fot. Shutterstock

Rola w Marvelu może wydawać się spełnieniem marzeń: duże pieniądze, sława i niemal pewny angaż w kolejnych filmach. Cóż, nie wszyscy aktorzy są jednak tak skorzy do przywdziania stroju superbohatera. Szef Marvel Studios Kevin Feige zdradził, że pewien hollywoodzki gwiazdor odmawia mu za każdym razem, gdy dostaje propozycję dołączenia do MCU. To Adam Driver.

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Filmowe Uniwersum Marvela to żyła złota. Oficjalnie MCU rozpoczęło się w 2008 roku wraz z premierą "Iron Mana" i od tamtej pory rozrosło się do gigantycznych rozmiarów. Na franczyzę składa się już 37 filmów, które zarobiły łącznie w kinach ponad 32 mld dolarów, czyniąc MCU najbardziej dochodową serią w historii kina. Nie mówiąc już o ponad 20 serialach i produkcjach specjalnych, które podbijają Disney+.

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Adam Driver nie chce grać w Marvelu. Odmawiał już wielokrotnie

Jednak nie wszyscy chcą dołączyć do rodziny Marvela. W rozmowie z Joshem Horowitzem, prowadzącym podcast "Happy Sad Confused", szef Marvel Studios zdradził, że wielokrotnie próbował namówić Adama Drivera do dołączenia do MCU. Za każdym razem bezskutecznie.

– Nie jest tajemnicą, że chcielibyśmy z nim pracować. Ale tradycją stały się już nasze rozmowy na Zoomie, po których on odmawia. To tradycja z długim stażem. Zawsze jest przy tym niezwykle uprzejmy i zwykle od razu otwarcie mówi, co o tym myśli – powiedział Kevin Feige.

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Szef Marvela nie zdradził, jakie role proponował Driverowi. Od pewnego czasu w sieci krążą jednak plotki, że aktor mógłby pojawić się w powstającym reboocie "X-Men". Marvel nie potwierdził na razie żadnych nazwisk związanych z obsadą filmu. W ubiegłym roku "The Hollywood Reporter" informował natomiast, że rozmowy w sprawie jego reżyserii prowadził Jake Schreier ("Thunderbolts*").

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Driver nigdy nie wyjaśnił, dlaczego konsekwentnie odrzuca propozycje Marvela. Powodem nie jest raczej niechęć do wielkich hollywoodzkich widowisk – w końcu zagrał Kylo Rena w jednej z największych franczyz w historii kina. W sequelowej trylogii "Gwiezdnych wojen" wcielał się w uwielbianego przez fanów Kylo Rena.

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W jego filmografii nie brakuje również innych wysokobudżetowych produkcji, takich jak "Milczenie", "Dom Gucci", "Ferrari" czy "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli, które poniosło sromotną porażkę. Driver chętnie przeplata je jednak mniejszymi i bardziej autorskimi projektami. Zagrał m.in. w "Co jest grane, Davis?", "Patersonie", "Historii małżeńskiej" czy "Annette".