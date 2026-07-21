Doom potężniejszy od Thanosa. Po zwiastunie "Avengersów" fani mówią: "Pozamiatane"

"Avengers: Doomsday" nareszcie doczekał się zwiastuna, który nastraja na kolejną superbohaterską przygodę spod szyldu Marvel Cinematic Universe. Nowy złoczyńca będzie potężniejszy od Thanosa. Reakcja widzów na jeden kadr mówi wszystko.
"Avengers: Doomsday" może okazać się wielkim powrotem Marvela na duży ekran. Po latach niedopracowanego CGI i średnich scenariuszy miłośnicy superbohaterskich komiksów liczą, że 6. faza MCU uratuje nieco podupadającą renomę kinowego uniwersum. Film w reżyserii braci Russo, którzy nakręcili poprzednie dwie odsłony "Avengersów", będzie mieć sporą konkurencję w multipleksach. Premiera produkcji odbędzie się w tym samym dniu co debiut "Diuny: Części trzeciej".
Marvel Studios odsłoniło przed fanami pierwszy zwiastun nowej odsłony "Avengersów", prezentując na ekranie wszystkie najważniejsze postacie biorące udział w nowej bitwie o wszechświat. Oczywiście w trailerze nie mogło zabraknąć głównego złoczyńcy. Już w pierwszych sekundach słyszymy głos Roberta Downeya Jr. (laureata Oscara za "Oppenheimera" i dawnego odtwórcę Iron Man).
Zwiastun "Avengers: Doomsday". Jedno ujęcie pokazuje, jak niebezpieczny będzie Doktor Doom
Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday", który zadebiutuje w kinach 18 grudnia bieżącego roku, otwiera tajemnicza przemowa Doktora Dooma. – Coś nadchodzi. Coś, czego nie będziemy w stanie powstrzymać. Zanim ten dzień dobiegnie końca, zmierzymy się z decyzją nie do pomyślenia – mówi ze wschodnioeuropejskim akcentem ubrany w zieloną pelerynę i tytanową maskę największy wróg Fantastycznej 4. W tym czasie kamera skupia się na zniszczonym (nie pierwszy raz) Instytucie Xaviera.
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W dalszej części zapowiedzi Thor zbiera załogę, by powstrzymać zagrażającego światu Dooma, który – co sugeruje trailer – ma po swojej stronie X-Menów. W jednym z ostatnich ujęć syn Odyna próbuje zaatakować antagonistę naładowanym piorunami Stormbreakerem. Grany przez Downeya Jr. przeciwnik zatrzymuje magiczny topór i to ruchem dwóch palców. Doom – w momencie zetknięcia się broni z jego dłonią – uwalnia ledwo zauważalne wiązki zielonej magii chaosu.
"Pamiętajmy, że Stormbreaker wbił się w Thanosa, gdy ten miał na sobie rękawicę z sześcioma Kamieniami Nieskończoności"; "Avengersi mają przerąbane"; "Nie zapominajmy, że w komiksach Doktor Doom pokonał Thanosa, brutalnie zabijając go jednym ciosem w wątku fabularnym 'Secret Wars'" – tak kadr komentują w mediach społecznościowych fani MCU.
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