Doom potężniejszy od Thanosa. Po zwiastunie "Avengersów" fani mówią: "Pozamiatane"
Czy Doktor Doom będzie silniejszy od Thora? Zwiastun "Avengers: Doomsday" Fot. materiał prasowy

"Avengers: Doomsday" nareszcie doczekał się zwiastuna, który nastraja na kolejną superbohaterską przygodę spod szyldu Marvel Cinematic Universe. Nowy złoczyńca będzie potężniejszy od Thanosa. Reakcja widzów na jeden kadr mówi wszystko.

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"Avengers: Doomsday" może okazać się wielkim powrotem Marvela na duży ekran. Po latach niedopracowanego CGI i średnich scenariuszy miłośnicy superbohaterskich komiksów liczą, że 6. faza MCU uratuje nieco podupadającą renomę kinowego uniwersum. Film w reżyserii braci Russo, którzy nakręcili poprzednie dwie odsłony "Avengersów", będzie mieć sporą konkurencję w multipleksach. Premiera produkcji odbędzie się w tym samym dniu co debiut "Diuny: Części trzeciej".

Marvel Studios odsłoniło przed fanami pierwszy zwiastun nowej odsłony "Avengersów", prezentując na ekranie wszystkie najważniejsze postacie biorące udział w nowej bitwie o wszechświat. Oczywiście w trailerze nie mogło zabraknąć głównego złoczyńcy. Już w pierwszych sekundach słyszymy głos Roberta Downeya Jr. (laureata Oscara za "Oppenheimera" i dawnego odtwórcę Iron Man).

Zwiastun "Avengers: Doomsday". Jedno ujęcie pokazuje, jak niebezpieczny będzie Doktor Doom

Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday", który zadebiutuje w kinach 18 grudnia bieżącego roku, otwiera tajemnicza przemowa Doktora Dooma. – Coś nadchodzi. Coś, czego nie będziemy w stanie powstrzymać. Zanim ten dzień dobiegnie końca, zmierzymy się z decyzją nie do pomyślenia – mówi ze wschodnioeuropejskim akcentem ubrany w zieloną pelerynę i tytanową maskę największy wróg Fantastycznej 4. W tym czasie kamera skupia się na zniszczonym (nie pierwszy raz) Instytucie Xaviera.

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W dalszej części zapowiedzi Thor zbiera załogę, by powstrzymać zagrażającego światu Dooma, który – co sugeruje trailer – ma po swojej stronie X-Menów. W jednym z ostatnich ujęć syn Odyna próbuje zaatakować antagonistę naładowanym piorunami Stormbreakerem. Grany przez Downeya Jr. przeciwnik zatrzymuje magiczny topór i to ruchem dwóch palców. Doom – w momencie zetknięcia się broni z jego dłonią – uwalnia ledwo zauważalne wiązki zielonej magii chaosu.

"Pamiętajmy, że Stormbreaker wbił się w Thanosa, gdy ten miał na sobie rękawicę z sześcioma Kamieniami Nieskończoności"; "Avengersi mają przerąbane"; "Nie zapominajmy, że w komiksach Doktor Doom pokonał Thanosa, brutalnie zabijając go jednym ciosem w wątku fabularnym 'Secret Wars'" – tak kadr komentują w mediach społecznościowych fani MCU.

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QUIZ: Czy rozpoznasz film Marvela po kadrze?

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Quiz

1 / 20 Na początek coś łatwego. Z jakiego filmu pochodzi ten kadr?

Fot. MCU

Kto pojawi się w filmie "Avengers: Doomsday"? [OBSADA]

Oto lista aktorów, którzy pojawią się w głośnym filmie Marvel Cinematic Universe:

  • Chris Hemsworth (Thor)
  • Tom Hiddleston (Loki)
  • Anthony Mackie (Kapitan Ameryka)
  • Paul Rudd (Ant-Man)
  • Letitia Wright (Czarna Pantera)
  • Simu Liu (Shang-Chi)
  • Danny Ramirez (Falcon)
  • Winston Duke (M'Baku).
  • Sebastian Stan (Zimowy Żołnierz / Bucky Barnes)
  • Florence Pugh (Yelena Belova)
  • Wyatt Russell (U.S. Agent)
  • David Harbour (Czerwony Strażnik)
  • Hannah John-Kamen (Duch)
  • Lewis Pullman (Bob)
  • Patrick Stewart (Profesor X)
  • Ian McKellen (Magneto)
  • James Marsden (Cyclops)
  • Rebecca Romijn (Mystique)
  • Alan Cumming (Nightcrawler)
  • Kelsey Grammer (Bestia)
  • Channing Tatum (Gambit)
  • Pedro Pascal (Pan Fantastyczny / Reed Richards)
  • Vanessa Kirby (Niewidzialna kobieta / Susan Storm)
  • Ebon Moss-Bachrach (Rzecz / Ben Grimm)
  • Joseph Quinn (Ludzka pochodnia / Johnny Storm)
  • Tenoch Huerta Mejía (Namor)