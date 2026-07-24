Polska błyszczy w pikantnym hicie Netfliksa Fot. Netflix

Polka gra główną rolę w jednym z największych hitów Netfliksa na świecie. Urodzona w Krakowie Ludwika Paleta od lat jest gwiazdą meksykańskiej telewizji, a teraz błyszczy w zmysłowym thrillerze "Pragnienie", który błyskawicznie podbił platformę. Jest tylko jeden problem: widzowie i krytycy go miażdżą.

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"Pragnienie" ("Deseo") to meksykańsko-hiszpański thriller erotyczny, który zadebiutował na Netfliksie 17 lipca i szybko zaczął piąć się w rankingach popularności. W Polsce film wskoczył na pierwsze miejsce TOP 10, choć obecnie zajmuje już drugą pozycję, ustępując "Elizie: Cieniom kobiety", true crime z Brazylii. Ten sam tytuł wyprzedził go również globalnie – "Pragnienie" jest obecnie drugim najpopularniejszym filmem Netfliksa na świecie.

"Pragnienie" to hit Netfliksa. Główną rolę gra Polka Ludwika Paleta

Fabuła jest podobna do większości pikantnych hitów giganta streamingu. Lucero to odnosząca sukcesy prawniczka po czterdziestce, która ma pieniądze, karierę i rodzinę. Za fasadą idealnego życia kryją się jednak rutyna i nuda. Wszystko zmienia się, gdy poznaje Matíasa, młodego trenera pływania swojej córki. Flirt szybko przeradza się w namiętny romans, a ten – w niebezpieczną obsesję, która zaczyna zagrażać wszystkiemu, co Lucero przez lata budowała. Jakby tego było mało, Matíasem zaczyna interesować się również... jej córka.

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Dla polskich widzów "Pragnienie" ma dodatkowy smaczek. Główną rolę gra 47-letnia Ludwika Paleta – aktorka urodzona w Krakowie, która jako małe dziecko wyjechała z rodziną do Meksyku. Jej rodzicami są malarka Barbara Paciorek i skrzypek Zbigniew Paleta, który na początku lat 80. otrzymał propozycję pracy za oceanem.

Choć aktorka dorastała już w Meksyku i właśnie tam zrobiła karierę, nigdy nie zerwała więzi z Polską. Biegle mówi po polsku, odwiedza kraj i wielokrotnie podkreślała swoje polskie korzenie. W bio na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje pięć milionów osób, informuje, że jest "meksykańską aktorką polskiego pochodzenia".

Paleta przed kamerą pojawiła się jeszcze jako nastolatka. W 1989 roku zagrała w popularnej telenoweli "Carrusel", a kilka lat później wystąpiła w "El Abuelo y Yo", gdzie partnerował jej młody Gael García Bernal, jedna z największych meksykańskich gwiazd w Hollywood. Z czasem Paleta zyskała rozpoznawalność w meksykańskiej telewizji, regularnie pojawiając się w telenowelach, serialach i filmach. "Pragnienie" to jej pierwszy globalny hit.

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Krytycy i widzowie miażdżą "Pragnienie". "Nudny, zachowawczy"

Ogromna popularność filmu wypełnionego intymnymi scenami nie idzie jednak w parze z jego ocenami, które są... koszmarne. Na IMDb "Pragnienie" ma zaledwie 4,3/10, a na Filmwebie niewiele więcej – 4,4/10. Krytycy również nie są łaskawi. Diego Batlle z Otroscines.com przyznał produkcji 2/5 i napisał, że "nie ma tu ani napięcia, ani suspensu, ani fantazji, ani zmysłowości", nazywając film "sensacyjnym, ulotnym i szybko zapominanym".

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Jeszcze ostrzej "Pragnienie" oceniła Srijoni Rudra z Digital Mafia Talkies, która podsumowała je słowami: "Nie ma nic pociągającego w tym nudnym thrillerze". Jonathon Wilson z Ready Steady Cut wystawił z kolei ocenę 1,5/5. Jak stwierdził, "jak zwykle pikantny punkt wyjścia przez jakiś czas próbuje udawać, że film jest odważniejszy, niż naprawdę jest, usprawiedliwiając kilka długich, ale zachowawczo nakręconych namiętnych scen, po czym w trzecim akcie wszystko robi się nieco absurdalnie szalone".

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