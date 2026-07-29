Glen Hansard miał 56 lat Fot. Shutterstock

Nie żyje Glen Hansard, irlandzki muzyk i aktor znany z filmu "Once". Artysta, który za piosenkę "Falling Slowly" zdobył Oscara, zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Miał 56 lat.

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Do tragicznego wypadku doszło w środę 29 lipca nad ranem w Dublinie. Jak informują irlandzkie media, Glen Hansard jechał motocyklem drogą R109 Lower Road w rejonie Strawberry Beds niedaleko Lucan. Około godz. 4:30 doszło tam do wypadku z udziałem jednego pojazdu.

Na miejsce wezwano policję i służby ratunkowe. Muzyk otrzymał pomoc medyczną, jednak jego życia nie udało się uratować.

Informację o śmierci 56-letniego artysty potwierdził jego management. W wydanym oświadczeniu przekazano, że rodzina Hansarda jest "głęboko wstrząśnięta i zdruzgotana tą tragiczną stratą". Bliscy podziękowali również służbom ratunkowym i poprosili o uszanowanie ich prywatności. Hansard zostawił żonę, fińską poetkę Maire Saaritsę, oraz 4-letniego syna Christy'ego.

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Okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane. Irlandzka policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i zaapelowała do świadków o kontakt. Funkcjonariusze proszą również kierowców, którzy przejeżdżali wówczas przez okolicę i mają nagrania z kamer samochodowych, o ich udostępnienie.

Nie żyje Glen Hansard. Zdobył Oscara za "Falling Slowly", piosenkę, którą pokochał świat

Glen Hansard był jednym z najbardziej rozpoznawalnych irlandzkich muzyków swojego pokolenia. Karierę zaczynał jako uliczny artysta, grając m.in. na dublińskiej Grafton Street. Pod koniec lat 80. założył zespół The Frames, który z czasem stał się jedną z najważniejszych grup irlandzkiej sceny alternatywnej.

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Jeszcze zanim zdobył międzynarodową sławę jako muzyk, pojawił się na dużym ekranie. W 1991 roku zagrał gitarzystę Outspana Fostera w kultowym dziś filmie "The Commitments" w reżyserii Alana Parkera.

Przełomem w jego karierze okazał się jednak niezależny musical "Once" z 2007 roku. Hansard zagrał w nim ulicznego muzyka, a na ekranie partnerowała mu czeska wokalistka i pianistka Markéta Irglová. Niskobudżetowa produkcja niespodziewanie stała się międzynarodowym przebojem, a w warszawskim Teatrze Roma powstała nawet polska wersja "Once". Największy sukces przyniosła Hansardowi i Irglovej ballada "Falling Slowly", która podbiła świat. W 2008 roku utwór zdobył Oscara dla najlepszej piosenki oryginalnej.

W kolejnych latach Hansard rozwijał karierę solową. Jego pierwszy solowy album "Rhythm and Repose" ukazał się w 2012 roku, łącznie nagrał pięć krążków. Artysta regularnie koncertował na całym świecie, w tym w Polsce, a jeszcze w tym roku planował kolejną dużą trasę obejmującą Europę i Amerykę Południową.

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