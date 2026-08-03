Drugi sezon "To: Wijtacie w Derry" Fot. materiały prasowe

Pennywise jeszcze się z nami nie żegna. Choć "To: Witajcie w Derry" zadebiutowało na HBO Max dopiero kilka miesięcy temu, twórcy już pracują nad drugim sezonem. Jak zdradził jeden z twórców, Andy Muschietti, w rozmowie z Variety, drugi sezon zabierze widzów do Derry z czasów Wielkiego Kryzysu i pokaże jedną z najbardziej brutalnych historii z powieści Stephena Kinga. Showrunnerzy chcą iść na całość.

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"To: Witajcie w Derry", czyli prequel filmowych horrorów "To", na podstawie słynnej powieści Stephena Kinga, okazało się sporym sukcesem. Tak sporym, że powstanie drugi sezon. Andy Muschietti, reżyser filmów i współtwórca serialu, potwierdził w rozmowie z Variety, że scenarzyści już pracują nad nowymi odcinkami.

Nowa odsłona cofnie akcję z 1962 do 1935 roku, czyli o kolejne 27 lat (właśnie co 27 lat budzi się morderczy klaun Pennywise). Mimo kolejnych skoków w czasie wszystkie sezony mają tworzyć jedną, spójną historię. – Jest pewne drzewo genealogiczne, które wszystko spaja – zdradził Muschietti.

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Zresztą od początku planowano trzy sezony rozgrywające się w 1962, 1935 i 1908 roku. Jak tłumaczy twórca filmów "To", zainspirowały go krótkie historyczne fragmenty z powieści Kinga. – Stephen King zostawił tam okruszki prowadzące do zupełnie nowej historii. To opowieść opowiedziana od końca – powiedział Variety.

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2. sezon "To: Witajcie w Derry" będzie mroczny. Masakra gangu Bradleya i Wielki Kryzys

Twórcy zamierzają iść na całość. Sięgną po jeden z tzw. interludiów z powieści Stephena Kinga i opowiedzą historię masakry gangu Bradleya. W książce grupa uzbrojonych przestępców, ściganych przez FBI, trafia do Derry, gdzie zaczyna napadać i mordować. Punktem kulminacyjnym jest krwawa strzelanina z policją, podczas której giną członkowie gangu, ale też niewinni mieszkańcy. Pennywise, który żeruje na strachu i przemocy, jest wtedy w swoim żywiole.

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To nie koniec mroku, bo akcja drugiego sezonu "To: Witajcie w Derry" rozegra się samym środku Wielkiego Kryzysu. Choć Stany Zjednoczone powoli podnosiły się po krachu gospodarczym z 1929 roku, to bezrobocie pozostawało wysokie, wielu Amerykanów żyło w skrajnej biedzie, a tysiące rodzin straciły domy.

To oznacza zupełnie inny klimat niż ten, do którego przyzwyczaiły nas filmy z Billem Skarsgårdem czy pierwszy sezon serialu, w którym Szwed powtórzył rolę klauna. – Na pierwszy rzut oka Derry będzie niemal cmentarzem. To miejsce wyczerpanych, biednych, zmęczonych ludzi – bez pracy, bez pieniędzy i często bez domu – zapowiedział Muschietti.

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Ciężko będą miały również dzieci, które (jak to w "To") znajdą się w centrum wydarzeń. – Nie mają spokojnego życia na przedmieściach. Niektóre są sierotami, inne uciekły z domów. To bardzo ponure środowisko. Ale zawsze jest też nadzieja i to ona napędza naszych bohaterów – dodał.

Twórca podkreślił również, że serial nie zamierza uciekać od realiów epoki. – Wszyscy próbują jakoś przetrwać Wielki Kryzys i przez to będą robić szalone rzeczy. Nie pominiemy też społecznych i kulturowych okropności tamtych czasów. To właśnie one są sercem tej historii – wyjaśnił.