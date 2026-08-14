Pokémon GO obchodzi 10. rocznicę premiery. Z tej okazji ma dla graczy niespodziankę Fot. Shutterstock

Gra Pokémon GO zadebiutowała 10 lat temu. Z tej okazji firma Niantic przygotowała dla graczy wyjątkową nagrodę. Trenerzy z całego świata otrzymają dostęp do darmowego Timed Research, którego ukończenie pozwoli spotkać legendarnego pokémona typu psychicznego.

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Twórcy kultowego Pokémon GO świętują w tym roku 10. rocznicę premiery tej topowej gry. Z tej okazji firma Niantic przygotowała dla graczy wyjątkową atrakcję. Trenerzy z całego świata otrzymają dostęp do darmowego Timed Research, którego ukończenie pozwoli spotkać pokémona Mewtwo z idealnymi statystykami (15/15/15).

Pokémon GO ma już 10 lat. Łapcie Mewtwo z wyjątkowymi bonusami

Najpierw wyjaśnijmy pewne terminy. Timed Research to w Pokémon GO badanie czasowe: zestaw zadań, które gracz musi wykonać przed określonym terminem. Po wykonaniu tychże otrzymuje nagrody. W tym konkretnym przypadku nagrodą końcową jest spotkanie z pokémonem Mewtwo. Jeśli gracz nie ukończy badania przed upływem terminu, traci możliwość odebrania nagród.

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I właśnie teraz największą atrakcją będzie Mewtwo. Pokémon zdobyty w ramach Timed Research posiada maksymalne statystyki, a dodatkowo otrzymuje specjalne tło. To jednak nie koniec niespodzianek.

Mewtwo złapany podczas wykonywania badań będzie miał również odblokowany trzeci megapoziom dla Mega Mewtwo Y. Dla kolekcjonerów i graczy skupionych na rozwijaniu swoich Pokémonów może to być więc szczególnie cenna okazja.

Darmowa zawartość na 10. urodziny

Twórcy Pokémon GO chcą w ten sposób uczcić dekadę istnienia gry i podziękować społeczności za wspólnie spędzone lata. Rocznicowy Timed Research będzie dostępny dla trenerów na całym świecie bez dodatkowej opłaty.

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"Cieszymy się, że możemy uczcić ten wyjątkowy kamień milowy, dzieląc się z trenerami na całym świecie tą specjalną nagrodą. Uczcijmy wspólnie podróż, którą odbyliśmy przez ostatnie 10 lat!" – przekazali graczom twórcy.

Trzeba jednak pamiętać, że jest to wydarzenie ograniczone czasowo. Wszystkie zadania należy wykonać, a nagrody odebrać najpóźniej do godz. 23:59 czasu lokalnego w niedzielę 6 września 2026 roku. Po tym terminie możliwość zdobycia rocznicowego Mewtwo w ramach tego badania wygaśnie.

Rocznica Pokémon GO będzie więc nie tylko okazją do wspominania początków jednej z najpopularniejszych gier mobilnych ostatniej dekady, ale także szansą na zdobycie wyjątkowego "kieszonkowego" stworka i powiększenie swojej kolekcji.

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Dekada pokémonowego szaleństwa

Trudno uwierzyć, że minęło już 10 lat od premiery gry, która wywróciła do góry nogami cały rynek mobilny. 16 lipca 2016 roku produkcja pojawiła się na polskim rynku. Jak pisaliśmy wtedy w naTemat, gra Pokémon Go jest już oficjalnie dostępna w Polsce! Aplikacja pojawiła się w Google Play i App Store, a pokémonowe szaleństwo opętało cały połączony siecią internetową świat.