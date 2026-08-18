"Gwiezdne wojny" same krzyżują sobie plany. Jedna decyzja aż prosi się o facepalm

Co dalej z filmem "Polowanie na Bena Solo" z Adamem Driverem? Fot. materiał prasowy

"Gwiezdne wojny" pozbyły się projektu, który miał szansę pomóc uniwersum George'a Lucasa odrodzić się na dużym ekranie. Po tym, jak "Mandalorian i Grogu" nie odnieśli oczekiwanego sukcesu w kinach, wytwórnia Lucasfilm przedstawiła na D23 swoje plany na przyszłość, pozbawiając fanów nadziei na ponowne spotkanie z uwielbianą postacią z trylogii sequeli.

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Ostatnia trylogia "Gwiezdnych wojen" próbowała zerwać z charakterystycznymi dla George'a Lucasa schematami – przede wszystkim z legendarną sagą o Skywalkerach, która w ostatnich latach opętała scenarzystów, reżyserów i producentów twórczą niemocą. Rian Johnson starał się wnieść powiew świeżości do "Ostatniego Jedi", ale w "Skywalkerze. Odrodzeniu" J.J. Abrams powrócił do bezpiecznych korzeni oryginalnych filmów osadzonych "dawno temu w odległej galaktyce".

Telewizyjne uniwersum "Gwiezdnych wojen" radzi sobie całkiem dobrze, czego nie można powiedzieć o jego kinowym odpowiedniku. Niestety, "Mandalorian i Grogu" nie sprostał oczekiwaniom widzów i zarobił w Box Office'ie jedynie 345 mln dolarów przy budżecie liczącym około 165 mln USD. Głód za starwarsowym sukcesem coraz bardziej daje o sobie znać. Czy film "Star Wars: Starfighter" Shawna Levy'ego z Ryanem Goslingiem ("Projekt Hail Mary") przerwie złą passę? Czas pokaże. Wiemy, że Lucasfilm miał na wyciągnięcie ręki potencjalny hit, ale nie zdecydował się go zrealizować.

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Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Adam Driver ("Historia małżeńska") udzielił wywiadu agencji Associated Press, w którym wyjawił, że od 2021 roku prowadził rozmowy w sprawie pomysłu na film o roboczym tytule "Polowanie na Bena Solo". Odtwórca Kylo Rena przyznał bez cienia wątpliwości, że Rebecca Blunt i Scott Z. Burn stworzyli jeden z "najfajniejszych, k****, scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytał". Aktor porównał go do "Imperium kontratakuje". Za kamerą planowano posadzić Stevena Soderbergha ("Traffic").

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Aktor i reżyser zaprezentowali szkic ówczesnej prezesce Lucafilm, Kathleen Kennedy, której powrót syna księżniczki Lei i Hana Solo przypadł do gustu. – Całkowicie zrozumiała nasz punkt widzenia i powód, dla którego chcemy to zrobić. Potem pokazaliśmy nasz projekt Bobowi Igerowi (red. przyp. – dyrektorowi generalnemu The Walt Disney Company) i Alanowi Bergmanowi, którzy nam odmówili. Po prostu nie widzieli powrotu Bena Solo z martwych. I to był koniec – dodał Driver.

Podczas tegorocznego wydarzenia D23 w Kalifornii prezes wytwórni Lucasfilm i twórca serialu animowanego "Star Wars: Rebelianci", Dave Filoni, powiedział, że miłość fanów do Kylo Rena bardzo go raduje, ale "moc nie jest z nami". Słowa te można zinterpretować jako potwierdzenie, że "Polowanie na Bena Solo" zostało porzucone i w najbliższym czasie nie pojawi się w harmonogramie "Gwiezdnych wojen".

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