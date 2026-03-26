Dla fanów "Chirurgów" to wiadomość, która brzmi jak koniec pewnej epoki. Trudno wyobrazić sobie kultowy serial bez Teddy Altman i Owena Hunta – a jednak to się dzieje. Po latach obecności w serialu Kim Raver i Kevin McKidd odejdą z produkcji wraz z finałem trwającego 22. sezonu.

"Chirurdzy" ("Grey's Anatomy") to absolutny fenomen telewizji – medyczny dramat, który od 2005 roku nie schodzi z anteny i wciąż przyciąga miliony widzów. Stworzony przez Shondę Rhimes (producentkę "Bridgertonów") serial doczekał się ponad 20 sezonów i setek odcinków, stając się jednym z najdłużej emitowanych tytułów w historii współczesnej telewizji.

Owen i Teddy żegnają się z "Chirurgami" po 22. sezonie

Przez lata przez "Chirurgów" – w Polsce dostępnych na Disney Plus – przewinęły się dziesiątki bohaterów, ale tylko garstka zyskała status tak kultowy jak Teddy Altman i Owen Hunt. Decyzja o odejściu aktorów – jak podkreślono – ma charakter kreatywny. Fani zobaczą ich po raz ostatni w finale 22. sezonu, emitowanym 7 maja. Choć drzwi do ewentualnych powrotów pozostają uchylone, na razie twórcy żegnają jedną z najważniejszych relacji ostatnich lat.

W oficjalnych oświadczeniach nie zabrakło emocji. Grający Owena Kevin McKidd przyznał: "'Chirurdzy' byli ogromnym rozdziałem mojego życia – zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Jestem głęboko wdzięczny za wszystko, co ten serial mi dał". Aktor dodał też: "Granie Owena i reżyserowanie odcinków ukształtowało mnie w sposób, którego się nie spodziewałem. Miałem przywilej pracować z niezwykłymi ludźmi przez te wszystkie lata".

Równie poruszające słowa przekazała Kim Raver: "Granie Teddy Altman zawsze będzie zajmować wyjątkowe miejsce w moim sercu. To był prawdziwy dar móc ożywiać tę postać przez tyle lat". Aktorka podkreśliła również wdzięczność wobec ekipy: „To niezwykłe szczęście pracować z tak utalentowaną obsadą i ekipą – tę wspólnotę zabieram ze sobą na zawsze".

Jak podkreślił McKidd, zamknięcie tego rozdziału nie oznacza końca jego twórczej drogi: "Patrzę w przyszłość – chcę tworzyć nowe projekty, opowiadać nowe historie i wykorzystać wszystko, czego nauczyłem się przez te lata". Podobny ton pobrzmiewa w słowach Raver, która szczególnie mocno zaakcentowała relację z fanami: "Wasze wsparcie i oddanie sprawiają, że ten serial wciąż ma taką siłę. Dziękuję, że uczyniliście ten plan moim domem".

Głos zabrała również Shonda Rhimes, która zasugerowała, że historia bohaterów może zakończyć się w bardziej pogodnym tonie: "To jednocześnie słodko-gorzkie i radosne, że możemy dać tej parze szczęśliwe zakończenie, na jakie zasługuje".

Owen Hunt i Teddy Altman to jedna z kluczowych par w "Chirurgach"

Teddy Altman pojawiła się w "Chirurgach" w 6. sezonie. Po odejściu w 8. odsłonie powróciła do stałej obsady w 14. sezonie. Z kolei Owena Hunta widzowie oglądają od 5. sezonu i pamiętają jeszcze jego związek z Christiną (Sandra Oh).

Teddy i Owen od lat należą do najbardziej złożonych postaci w "Chirurgach". On – były chirurg wojskowy zmagający się z traumą i obsesyjnym pragnieniem założenia rodziny. Ona – wybitna kardiochirurżka, lojalna, ale uwikłana w skomplikowane życie uczuciowe. Poznali się w Iraku, a ich relacja przez lata balansowała między przyjaźnią a miłością.