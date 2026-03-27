"Hoży doktorzy" wracają Fot. Kadr z "Hożych doktorów"

Powrót, na który czekali polscy fani, w końcu stał się faktem. "Hoży doktorzy: powrót" – kontynuacja jednego z najpopularniejszych sitcomów początku XXI wieku – w końcu są dostępni w Polsce. Po 16 latach J.D. i Turka znów rozgrywa się na korytarzach dobrze znanego Szpitala Najświętszego Serca.

"Hoży doktorzy" (oryg. "Scrubs") to amerykański sitcom, który w latach 2001–2010 zdobył ogromną popularność dzięki szalonemu połączeniu humoru, absurdu i emocjonalnych historii. Produkcja wyróżniała się na tle innych sitcomów medycznych – obok żartów i surrealistycznych wizji głównego bohatera oferowała też poruszające opowieści o życiu, śmierci i przyjaźni. Serial doczekał się 17 nominacji do Emmy, a przez lata zyskał status kultowego.

Hollywood kocha rebooty i sequele, więc 16 latach przerwy twórcy zdecydowali się wskrzesić tę historię i przywrócić uwielbianych bohaterów. Dziesiąty sezon, będący bezpośrednią kontynuacją i zatytułowany w Polsce "Hoży doktorzy: powrót", zadebiutował w USA 25 lutego i ponownie przenosi widzów do Szpitala Najświętszego Serca.

Za projektem znów stoi Bill Lawrence, twórca oryginału, a w głównych rolach wracają Zach Braff jako John Michael "J.D." Dorian, Donald Faison (Christopher Turk) oraz Sarah Chalke w roli Elliot Rerd.

Fabuła nowych odcinków skupia się na powrocie J.D. i Turka do wspólnej pracy. Szpital się zmienił – pojawili się nowi stażyści, realia medycyny są inne, a bohaterowie muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mimo to relacja tej dwójki pozostaje sercem serialu. Nie brakuje charakterystycznego humoru, ale też momentów refleksji nad upływem czasu, dorosłością i odpowiedzialnością. J.D. jako doświadczony lekarz i mentor musi zmierzyć się z rolą, której kiedyś sam się uczył.

Wznowiony sezon spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes zdobył aż 88 procent pozytywnych recenzji na podstawie 43 opinii. W podsumowaniu czytamy: "'Hoży doktorzy' wracają i odświeżają swój charakterystyczny humor oraz obsadę, oferując kolejną uwielbianą przez fanów serię medycznych żartów, ciepłego dramatu i czystej rozrywki".

Również w Metacritic produkcja została oceniona solidnie – uzyskała 72 punkty na 100, co oznacza "ogólnie pozytywne opinie". 10. sezon "Hożych doktorów" spodobał się też widzom, którzy na IMDb przyznali mu wysoką ocenę 8,5/10. Z kolei na wspomnianym Rotten Tomatoes aż 94 procent opinii publiczności jest na "tak".

"Hoży doktorzy: Powrót": kiedy nowe odcinki na Disney+?

Pierwszy odcinek serialu, który wciąż trwa w USA (finał 10. sezonu za oceanem zaplanowano na 15 kwietnia) jest już dostępny, a kolejne będą udostępniane w Disney+ w środy co tydzień. Łącznie będzie ich dziewięć.

Oto dokładna rozpiska odcinków "Hoży doktorzy: Powrót" w Polsce: