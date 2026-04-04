Zanim Dexter Sol Ansell został Jajem – księciem Aegonem V Targaryenem – w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina, był młodszą wersją złoczyńcy, w którego rozsławił Donald Sutherland. Tak, młody aktor grał kilkuletniego prezydenta Coriolanusa Snowa w prequelu "Igrzysk śmierci".
Kameralny "Rycerz Siedmiu Królestw" na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina wypełnia lukę między Tańcem Smoków (wojną domową Targaryenów) a narodzinami Daenerys Targaryen. Fabuła śledzi losy błędnego rycerza Duncana Wysokiego, który w drodze na turniej rycerski na łąkach Ashford poznaje chłopca zwanego Jajem. Giermek okazuje się zaginionym Aegonem V Targaryenem i nieświadomie pakuje swojego "mistrza" w śmiertelne kłopoty.
W roli Dunka – rycerza z prawdziwego zdarzenia, który poprzysiągł bronić słabszych – wystąpił irlandzki aktor Peter Claffey ("Drobiazgi takie jak te"), a jego małym towarzyszem został Dexter Sol Ansell. 11-letni gwiazdor z Leeds może pochwalić się już kilkoma znaczącymi tytułami w swojej filmografii. W 2023 roku powierzono mu interesującą kreację w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży".
Dexter Sol Ansell z "Rycerza Siedmiu Królestw" wystąpił w prequelu "Igrzysk śmierci". Był arcywrogiem Katniss
Dexter Sol Ansell zagrał młodego Coriolanusa Snowa w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży". Angielskiego aktora mogliśmy ujrzeć w prologu, który ukazywał pokłosie tzw. Mrocznych dni; czasów, kiedy Panem było ogarnięte wojną domową, a większość cywili głodowała. Gdy mały Corio próbował bezpiecznie dotrzeć do domu ze swoją kuzynką Tigris, dostrzegł, jak jego sąsiad pożera czyjeś zwłoki na ulicy.
W filmie nakręconym przez Francisa Lawrence'a, reżysera pięciu adaptacji prozy Suzanne Collins, nastoletniego Coriolanusa, który podczas Dziesiątych Głodowych Igrzysk został mentorem trybutów z Dystryktu 12 i zaczął ujawniać swoje prawdziwe oblicze, zagrał Tom Blyth, gwiazdor komedii romantycznej "Ludzie, których spotykamy na wakacjach".
Pierwszym aktorem, który zasiadł na fotelu prezydenta (a raczej dyktatora) Panem, był wybitny Donald Sutherland, laureat honorowego Oscara i gwiazdor "Złota dla zuchwałych", "MASH" oraz "Dumy i uprzedzenia".
Zobacz także
W "Igrzyskach śmierci: Wschodzie słońca w dniu dożynek" – drugim prequelu historii o Katniss Everdeen, który jest poświęcony młodości Haymitcha Abernathy'ego i jego zmaganiom na arenie drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia – w roli szerzącego propagandę Snowa obsadzono Ralpha Fiennesa ("Wierny ogrodnik", "Konklawe").
Kiedy premiera filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"?
W prequelu dystopijnej serii Suzanne Collins w protagonistę wciela się znany z serialu "Byliśmy łgarzami" Joseph Zada. Jego postać zostaje podstępem wyłoniona w trakcie dożynek poprzedzających 50. Głodowe Igrzyska. W jubileuszowej grze organizowanej przez autorytarny Kapitol liczba zawodników jest dwa razy większa niż zwykle.
Wytwórnia Lionsgate opublikowała już pierwszy zwiastun "Igrzysk śmierci: Wschodu słońca w dniu dożynek", których premiera odbędzie się 20 listopada 2026 roku. W trailerze zobaczyliśmy mnóstwo gwiazd kina, w tym Glenn Close ("Fatalne zauroczenie"), Elle Fanning ("Wartość sentymentalna") i Jessego Plemonsa ("Bugonia").