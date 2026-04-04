Dexter Sol Ansell z "Rycerza Siedmiu Królestw" grał wcześniej małego prezydenta Snowa w prequelu "Igrzysk śmierci" Fot. materiał prasowy

Zanim Dexter Sol Ansell został Jajem – księciem Aegonem V Targaryenem – w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina, był młodszą wersją złoczyńcy, w którego rozsławił Donald Sutherland. Tak, młody aktor grał kilkuletniego prezydenta Coriolanusa Snowa w prequelu "Igrzysk śmierci".

REKLAMA

Kameralny "Rycerz Siedmiu Królestw" na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina wypełnia lukę między Tańcem Smoków (wojną domową Targaryenów) a narodzinami Daenerys Targaryen. Fabuła śledzi losy błędnego rycerza Duncana Wysokiego, który w drodze na turniej rycerski na łąkach Ashford poznaje chłopca zwanego Jajem. Giermek okazuje się zaginionym Aegonem V Targaryenem i nieświadomie pakuje swojego "mistrza" w śmiertelne kłopoty.

W roli Dunka – rycerza z prawdziwego zdarzenia, który poprzysiągł bronić słabszych – wystąpił irlandzki aktor Peter Claffey ("Drobiazgi takie jak te"), a jego małym towarzyszem został Dexter Sol Ansell. 11-letni gwiazdor z Leeds może pochwalić się już kilkoma znaczącymi tytułami w swojej filmografii. W 2023 roku powierzono mu interesującą kreację w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży".

REKLAMA

Dexter Sol Ansell z "Rycerza Siedmiu Królestw" wystąpił w prequelu "Igrzysk śmierci". Był arcywrogiem Katniss

Dexter Sol Ansell zagrał młodego Coriolanusa Snowa w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży". Angielskiego aktora mogliśmy ujrzeć w prologu, który ukazywał pokłosie tzw. Mrocznych dni; czasów, kiedy Panem było ogarnięte wojną domową, a większość cywili głodowała. Gdy mały Corio próbował bezpiecznie dotrzeć do domu ze swoją kuzynką Tigris, dostrzegł, jak jego sąsiad pożera czyjeś zwłoki na ulicy.

W filmie nakręconym przez Francisa Lawrence'a, reżysera pięciu adaptacji prozy Suzanne Collins, nastoletniego Coriolanusa, który podczas Dziesiątych Głodowych Igrzysk został mentorem trybutów z Dystryktu 12 i zaczął ujawniać swoje prawdziwe oblicze, zagrał Tom Blyth, gwiazdor komedii romantycznej "Ludzie, których spotykamy na wakacjach".

REKLAMA

Dexter Sol Ansell w film ""Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży". Fot. materiał prasowy

Pierwszym aktorem, który zasiadł na fotelu prezydenta (a raczej dyktatora) Panem, był wybitny Donald Sutherland, laureat honorowego Oscara i gwiazdor "Złota dla zuchwałych", "MASH" oraz "Dumy i uprzedzenia".

W "Igrzyskach śmierci: Wschodzie słońca w dniu dożynek" – drugim prequelu historii o Katniss Everdeen, który jest poświęcony młodości Haymitcha Abernathy'ego i jego zmaganiom na arenie drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia – w roli szerzącego propagandę Snowa obsadzono Ralpha Fiennesa ("Wierny ogrodnik", "Konklawe").

W prequelu dystopijnej serii Suzanne Collins w protagonistę wciela się znany z serialu "Byliśmy łgarzami" Joseph Zada. Jego postać zostaje podstępem wyłoniona w trakcie dożynek poprzedzających 50. Głodowe Igrzyska. W jubileuszowej grze organizowanej przez autorytarny Kapitol liczba zawodników jest dwa razy większa niż zwykle.

REKLAMA