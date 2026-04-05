Labirynt (2013)
"Labirynt" to pierwszy anglojęzyczny film twórcy "Diuny" Fot. Kadr z "Labiryntu"

Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal w mrocznej historii, która nie daje o sobie zapomnieć. Jeśli szukacie kina, które chwyta za gardło od pierwszej minuty i nie puszcza jeszcze długo po napisach końcowych, sięgnijcie po "Labirynt". Za kamerą stanął sam Denis Villeneuve, twórca "Diuny". Przygotujcie się na mocny seans.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Denis Villeneuve jest dziś marką samą w sobie. Reżyser nadchodzącego "Jamesa Bonda", który obecnie domyka prace nad finałem swojej monumentalnej trylogii "Diuna" – przypomnijmy, że jeszcze w tym roku czeka nas premiera "Diuny: Części trzeciej" – zawsze słynął z dbałości o stronę wizualną i gęstą atmosferę.

Jednak zanim Kanadyjczyk stał się wizjonerem odpowiedzialnym za wskrzeszenie gatunku sci-fi takimi dziełami jak "Nowy początek" czy "Blade Runner 2049", musiał udowodnić Hollywood, że potrafi operować emocjami w skali mikro. Właśnie to zrobił w 2013 roku, debiutując swoim pierwszym anglojęzycznym filmem "Labirynt" (oryg. "Prisoners").

"Labirynt" Denisa Villeneuve'a to kryminał i thriller w jednym

Punkt wyjścia kryminalnego thrillera jest klasyczny: podczas obiadu z okazji Święta Dziękczynienia znikają dwie małe dziewczynki. Policja szybko zatrzymuje podejrzanego, ale z braku dowodów musi go wypuścić. W tym momencie film skręca w stronę thrillera psychologicznego, a widz z rosnącym przerażeniem obserwuje działania zdesperowanego ojca, który bierze sprawy w swoje ręce i wyrzuca moralność za okno.

"Labirynt" nie oszczędza widza, a Villeneuve po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem portretowania ludzi w sytuacjach granicznych. To mroczny, ciężki i brutalny film, który zmierza ku niepokojącemu, niejednoznacznemu finałowi. Zakończenie nie przynosi prostego ukojenia – zostawia widza z pytaniami bez łatwych odpowiedzi i obrazami, które długo pozostają pod powiekami.

Miłośnicy wartkiej akcji mogą poczuć niedosyt, bo "Labirynt" nie jest "szybkim" filmem – ale to właśnie w powolnym rytmie i gęstej atmosferze tkwi jego siła. Villeneuve nie stosuje tanich chwytów. Buduje napięcie poprzez ciszę, deszczowy krajobraz Pensylwanii (fenomenalne zdjęcia nominowanego do Oscara Rogera Deakinsa) oraz narastające poczucie, że z tytułowego labiryntu nie ma ucieczki. Będziecie siedzieć na krawędzi fotela do samego końca.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

logo
"Harry Hole" spełnia marzenia fanów kryminałów. Recenzje jedynki Netflixa zaskakują
logo
Serial twórców "Stranger Things" już na Netflixie. Nie dla widzów o słabych nerwach
logo
Niedosyt po "Peaky Blinders"? Łapcie serial, który wypełni lukę po Shelbych
logo
Niedoceniany skandynawski serial kryminalny. Prawdziwa historia przyprawia o dreszcze

"Labirynt" to aktorska uczta. Nie tylko Jugh Jackman, Jake Gyllenhaal i Viola Davis

Sukces filmu Villeneuva opiera się też na genialnym zespole aktorskim. Hugh Jackman wciela się w postać Kellera Dovera – wspomnianego ojca porwanej córki. Australijski aktor i filmowy Wolverine porzuca tu swój wizerunek superbohatera – jego bohater to człowiek rozdzierany przez bezsilność, który w imię miłości do dziecka decyduje się na przerażające czyny.

Po drugiej stronie mamy detektywa Lokiego, granego przez Jake'a Gyllenhaala. To jedna z najciekawszych ról w jego karierze – postać obsesyjnie metodyczna, której tik nerwowy i zmęczenie w oczach mówią więcej niż dialogi. Drugi plan to aktorska ekstraklasa: laureatka Oscara Viola Davis i Terrence Howard jako druga para zrozpaczonych rodziców, Maria Bello w roli załamanej matki oraz hipnotyzujący Paul Dano, grający głównego podejrzanego.

Film cieszy się niesłabnącym uznaniem zarówno recenzentów, jak i publiczności. W serwisie Rotten Tomatoes "Labirynt" ma aż 81 procent pozytywnych recenzji od krytyków oraz aż 87 procent od widzów. "'Labirynt' wyróżnia się emocjonalną złożonością i narastającym poczuciem grozy, które sprawiają, że ogląda się go z zapartym tchem – choć bywa to doświadczenie niepokojące" – brzmi oficjalny konsensus. Z kolei na polskim Filmwebie thriller ma wysoką ocenę 7,9/10.

Gdzie obejrzeć "Labirynt"?

"Labirynt" obejrzycie w cenie abonamentu na CDA Premium, ale (za opłatą) wypożyczycie go również w innych serwisach streamingowych, m.in. na Prime Video, Playerze, TVP VOD, Polsat BOX GO i Rakuten.