Maleńczuk, Harry Potter po polsku, Żymełka
"Harry Potter" w wersji polskiej podbija sieć.

O "Harrym Potterze" znów dużo się mówi, bo niebawem ma ukazać się nowy serial. Tymczasem w sieci furorę zrobiły grafiki pod tytułem "Gdyby Harry'ego Pottera kręcono w Polsce...". "Obsada" to prawdziwy hit. Pojawia się Gessler, Skolim, a nawet Maleńczuk, a główny bohater pasuje idealnie.

Fani już z niecierpliwością wyczekują premiery nowej odsłony przygód o Harrym Potterze. Przy okazji medialnego szumu wokół nadchodzącego serialu HBO Leon Pietrzak wrzucił do sieci grafiki, ukazujące przykładową obsadę serialu, gdyby produkcja powstawała w Polsce.

"Harry Potter" po polsku. Te grafiki to hit

Dziennikarz wygenerował zdjęcia przy pomocy sztucznej inteligencji i wyszło... naprawdę ciekawie. Według propozycji Pietrzaka Harrym mógłby być Sergiusz Żymełka znany z "Rodziny zastępczej", a Hermioną – Aleksandra Szwed, które też swego czasu grała z nim w kultowym serialu.

W postać Severusa Snape'a wcieliłby się Maciej Maleńczuk, a Janusz Chabior byłby Voldemortem. W "Harrym Potterze" po polsku miała by się też pojawić Małgorzata Kożuchowska jako Madame Hooch, Barbara Bursztynowicz w roli Dolores Umbridge i Daniel Olbrychski jako Dumbledore.

Magda Gessler – według wizji Pietrzaka – mogłaby wcielić się w postać Grubej Damy, a Skolim w Draco Malfoy'a. Z kolei Freda i Georga Weasley'ów mogliby zagrać bracia Mroczek.

Grafiki zyskały ogromną popularność w sieci. Fani w komentarzach sugerują, że to naprawdę udana ekipa. "Tylko Adamczyka i Karolaka brakuje" – zwrócili uwagę.

Serial "Harry Potter" ma już zwiastun. Fani podzieleni

Przypomnijmy, że kilka dni temu ukazał się pierwszy zwiastun serialu o Harrym. Klip daje fanom przedsmak historii dobrze znanej z kart powieści – widzimy m.in. poszukiwania przejścia na peron 9 i 3/4 na dworcu King's Cross i pierwsze spotkania z Hermioną Granger i Ronem Weasleyem. Teaser został wyświetlony na YouTube w kilka dni ponad 8 milionów razy, co jest rekordem dla HBO.

Reakcje fanów są jednak podzielone. Wielu krytykuje m.in. światło (tzw. Netflix Lightning) i casting Severusa Snape'a, inni szukają ukrytych smaczków i już planują podróże śladami słynnego czarodzieja. Sama autorka "Harry'ego Pottera" – i producentka wykonawcza serialu – nie kryje entuzjazmu.

Rowling, która jest krytykowana za swoje transfobiczne komentarze, odpowiedziała w mediach społecznościowych na wpis jednego z fanów, który stwierdził, że teaser "wygląda cholernie wspaniale" i że "nie może się doczekać". "To będzie niesamowite. Jestem bardzo zadowolona" – napisała pisarkana platformie X.

Przypomnijmy, że serial "Harry Potter" powstaje pod czujnym okiem Franceski Gardiner, znanej z pracy przy "Mrocznych materiach". W tytułowej roli zobaczymy Dominica McLaughlina, a na ekranie towarzyszyć mu będą Alastair Stout jako Ron Weasley i Arabella Stanton jako Hermiona Granger.

W obsadzie znaleźli się także m.in. John Lithgow (Albus Dumbledore), Paapa Essiedu (Severus Snape), Janet McTeer (Minerva McGonagall) i Nick Frost (Rubeus Hagrid). Porównanie nowych bohaterów do kultowych postaci z filmów zobaczycie w naszej galerii. Serial o Potterze ma mieć premierę w święta Bożego Narodzenia 2025.