Kiedy premiera 4. sezonu "Stamtąd" na HBO Max? Hit grozy już w kwietniu Fot. materiał prasowy

Serial "Stamtąd", który dawał Polakom dreszczyk emocji, powraca na platformę streamingową HBO Max. Czwarty sezon hitu grozy o miasteczku, z którego ucieczka jest niemal niemożliwa, obejrzymy na ekranach telewizorów już w tym miesiącu. Zwiastun nowych odcinków ujawnia niebezpieczeństwa rodem z koszmaru sennego.

Pomysł, jaki zrealizował serial "Stamtąd", był tym, co przyciągnęło do niego widzów. W trakcie podróży samochodem rodzina natknęła się na zagradzające drogę powalone drzewo i krążące nad nimi stado kruków. Zmuszona szukać pomocy, po kilkunastu minutach znalazła miasteczko – z budynków schodziła stara farba, a część okien była zabita dechami. Okazało się, że z Fromville nie ma, jak uciec. Raz tam trafisz, zostaniesz na wieczność.

Przesiąknięty grozą hit Johna Griffina ("Strefa mroku") oraz Jeffa Pinkera, scenarzysty i producenta wykonawczego kultowych "Zagubionych", snuje opowieść o miejscu przypominającym limbo, które każdej nocy atakują bestie o ludzkich twarzach. W trzeciej odsłonie "Stamtąd" dodano do wystarczająco paranormalnej fabuły motywy reinkarnacji i podróży w czasie. Czwarty sezon ma kłaść większy nacisk na horror i odpowiedzieć na pytania, na które od lat czekają widzowie.

W finale przedostatniego rozdziału "Stamtąd" Jimowi Matthewsowi i jego córce Julie ukazał się tajemniczy mężczyzna ubrany w żółty, poszarpany garnitur, który na oczach dziewczyny z zimną krwią zabił jej ojca. Antagonista zasugerował, że mieszkańcy nie powinni grzebać w historii tych okolic. Widzowie domyślali się, że przelotne spotkanie z nadludzką istotą będzie miało swoje konsekwencje, ale czy spodziewali się, że aż takie?

W zwiastunie 4. sezonu "Stamtąd" widzimy, że mieszkańcom zaczynają dokuczać niewidzialne zjawy, a mężczyzna w żółtym garniturze przechodzi mrożącą krew w żyłach przemianę (przypomina jedną z metamorfoz Pennywise'a w serialu "To: Witajcie w Derry" HBO). Domy w okolicy atakuje dodatkowo bestia przywodząca na myśl gargantuicznego stracha na wróble. Jakby tego było mało, do Fromville "wprowadzają się" nowi lokatorzy: pastor i jego pobożna rodzina.

"Im bliżej odpowiedzi są mieszkańcy miasteczka, tym bardziej przerażające stają się ich poszukiwania. Kim jest mężczyzna w żółci i czego chce? Czy wyznanie Jade i Tabithy okaże się kluczem do powrotu do domu?" – czytamy w oficjalnej zapowiedzi kontynuacji, której premiera w serwisie streamingowym HBO Max odbędzie się 20 kwietnia.

Twórcy zadają również fanom pytanie o to, czy uważają, że szeryfowi Boydowi Stevensowi uda się zapanować nad burzą, która zbliża się coraz większymi krokami.

W nowych odcinkach produkcji MGM+ ponownie zobaczymy Harolda Perrineau Jr. ("Romeo i Julia") w roli stróża prawa. Na ekranie towarzyszyć mu będą m.in. Catalina Sandino Moreno ("Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"), David Alpay ("Dynastia Tudorów"), Eion Bailey ("Kompania braci"), Scott McCord ("East of Middle West"), Elizabeth Saunders ("Święci z Bostonu") i Ricky He ("Zakręcony piątek").

