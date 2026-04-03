Zbliża się Wielkanoc, co oznacza, że Polacy zasiądą przed telewizory. Polsat przygotował dla swoich widzów imponującą ramówkę i znowu zadowoli fanów Disneya, którzy bedą mogli obejrzeć w Lany Poniedziałek aż pięć nominacji. Sprawdzamy, co warto zobaczyć w świątecznej ofercie stacji.

Stacje prześcigają się w Wielkanoc w atrakcyjnych ramówkach, chociaż każdego roku w telewizji króluje jeden film – "Znachor" Jerzego Hoffmana. W tym roku nie będzie inaczej: kultowy film z Jerzym Bińczyckim w samą Niedzielę Wielkanocną obejrzymy... aż cztery razy.

Ramówka Polsatu w Wielkanoc 2026

Nie samym "Znachorem" z lat 80. człowiek żyje, dlatego sprawdziliśmy, co dla widzów szykuje w Wielkanoc Polsat. Wybraliśmy najciekawsze tytuły od piątku do poniedziałku. Doktor Wilczur też się pojawi, ale w nowym wydaniu.

Wielki Piątek, 3 kwietnia

Leon zawodowiec (godz. 23:05)

Kultowy thriller akcji z 1994 roku (dziś kontrowersyjny), w którym Jean Reno wciela się w tytułowego Leona, płatnego zabójcę z własnym kodeksem honorowym. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy przygarnia dziewczynkę, której rodzina zostaje zamordowana. W roli Matyldy zadebiutowała Natalie Portman, a między bohaterami rodzi się bliska więź.

Wielka Sobota, 4 kwietnia

Diabeł ubiera się u Prady (godz. 15:05)

Młoda dziennikarka (Anne Hathaway) zaczyna pracę u wymagającej redaktor naczelnej prestiżowego magazynu modowego, granej przez Meryl Streep (nominowaną za tę rolę do Oscara). Produkcja Davida Frankela jest kultowa, a niedługo druga część.

Wróg publiczny (godz. 22:55)

Thriller sensacyjny z Willem Smithem i zmarłym w ubiegłym roku Genem Hckmanem w roli głównej. Przypadkowe nagranie wywołuje lawinę wydarzeń, które zmieniają życie bohatera w dramatyczną walkę o przeżycie. Film nawiązuje do klasyki kina sensacyjnego, takich jak "Rozmowa" i "Trzy dni Kondora".

Niedziela Wielkanocna, 5 kwietnia

Znachor (godz. 14:35)

Najnowsza adaptacja kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Leszek Lichota wciela się w chirurga, który po utracie pamięci trafia do małej wsi i zostaje znachorem. Film z 2023 roku, który ma w obsadzie również Marię Kowalską, Ignacego Lissa, Annę Szymańczyk i Artura Barcisia, był hitem Netfliksa.

Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody (godz. 19:55)

Biograficzny film, który śledzi życie Whitney Houston i jej drogę na szczyt muzycznej kariery. Film pełen jest kultowych przebojów legendarnej gwiazdy, w którą wciela się Naomi Ackie.

Pierwszy człowiek (godz. 23:05)

Dramat biograficzny o Neilu Armstrongu, pierwszym człowieku, który stanął na Księżycu. Historia misji Apollo 11 ukazuje nie tylko historyczny moment, ale i osobiste poświęcenia Armstronga (Ryan Gosling), które towarzyszyły temu przełomowemu wydarzeniu w dziejach ludzkości. Film zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne, a za kamerą Damien Chazelle ("La La Land").

Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia (Disney Day na Polsacie)

Ratatuj (godz. 9:35)

Kultowa animacja Pixara z 2007 roku opowiada historię szczura Remy'ego, który marzy o zostaniu szefem kuchni w Paryżu. "Ratatuj" zdobył Oscara za najlepszy pełnometrażowy film animowany oraz aż cztery inne nominacje, w tym za scenariusz i muzykę.

Kraina lodu (godz. 11:50)

Disneyowska animacja z 2013 roku, która stała się jednym z największych przebojów kinowych wszech czasów. "Kraina lodu" zdobyła dwa Oscary – za najlepszą piosenkę oryginalną ("Mam tę moc") oraz najlepszy film animowany. Opowiada o dwóch siostrach – Elsie, królowej Arendelle, która od dzieciństwa ukrywa swoje magiczne moce, i Annie, która postanawia pomóc starszej siostrze.

Vaiana: Skarb oceanu (godz. 14:05)

W nominowanej do Oscara animacji z 2016 roku, księżniczka Vaiana wyrusza na niebezpieczną podróż przez południowy Pacyfik, by uratować swoją wyspę. Twórcami są Ron Clements i John Musker, znani z takich produkcji jak "Mała syrenka" i "Aladyn", a muzykę napisał Lin Manuel Miranda, twórca musicalu "Hamilton". W tym roku zobaczymy na ekranach aktorską wersję z The Rockiem.

Zwierzogród (godz. 16:35)

Oscarowe przygody króliczki Judy Hopps i lisa Nicka Bajera, którzy rozwiązują kryminalną zagadkę w Zwierzogrodzie, mieście zamieszkanym wyłącznie przez zwierzęta. Jeden z największych hitów Disneya ostatnich lat – sequel zarobił w kinach aż 1,86 miliarda dolarów i jest już dostępny na Disney+.

W głowie się nie mieści 2 (godz. 20:35)