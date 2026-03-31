"Znachor" Jerzego Hoffmana jest w Wielkanoc tym, czym "Kevin sam w domu" w Boże Narodzenie. W świąteczny weekend kultowego filmu z pewnością nie przegapicie w telewizji. Oprócz adaptacji z Jerzym Bińczyckim na widzów czeka w TV wersja Netflixa z Leszkiem Lichotą.

"Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana ("Potop") jest emitowany w telewizji z okazji największych świąt w Polsce, ale to z Wielkanocą i Narodowym Świętem Niepodległości kojarzy się Polakom najbardziej. Adaptacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, którą nakręcono w 1981 roku, uchodzi nad Wisłą za dzieło absolutnie kultowe. Starsze pokolenia znają je na pamięć, a dla młodszych melodramat jest owiany legendą.

Fabuła rodzimej produkcji śledzi losy profesora Rafała Wilczura, wybitnego kardiochirurga, który po tym, jak porzuciła go żona, zostaje pobity i wywieziony w pole. W wyniku incydentu lekarz traci pamięć i staje się włóczęgą. Później przyjmuje imię Antoni Kosiba.

Pewnego dnia – jako robotnik pracujący w młynie – przeprowadza operację na synu Prokopa, który w wyniku upadku z drabiny nie może chodzić. Udany zabieg sprawia, że zmagający się z amnezją mężczyzna zyskuje we wsi miano tytułowego znachora.

Kiedy "Znachor" w TV w "Wielkanoc"?

Jak co roku "Znachora", w którym wystąpili m.in. Jerzy Bińczycki ("Noce i dnie"), Bożena Dykiel ("Na Wspólnej") oraz Anna Dymna ("Wielka woda"), znajdziemy w programie telewizyjnym przygotowanym na Wielkanoc. Przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałkiem Wielkanocnym film obejrzymy m.in. w sobotę, 4 kwietnia, na kanałach Kino Polska (o godz. 17:05) i Filmax (o godz. 20:00).

A jak prezentuje się niedzielna i poniedziałkowa ramówka? Widzom trafiły się godziny do wyboru, do koloru:

TVP 1, godz. 13:40 (niedziela wielkanocna, 5 kwietnia) TVN, 16:15 (niedziela wielkanocna) Tele 5, godz. 21:00 (niedziela wielkanocna) TVP Seriale, godz. 21:35 (niedziela wielkanocna) TVP Seriale, 11:20 (lany poniedziałek) Antena HD, 17:20 (lany poniedziałek)

W Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 14:35 Polsat puści "Znachora" produkcji Netflixa, w którym Jerzego Bińczyckiego zastąpił w roli profesora Wilczura Leszek Lichota ("Wataha", "Znieczulenie"). W obsadzie filmu Michała Gazdy ("Napad") znaleźli się też Maria Kowalska ("Pod powierzchnią"), Ignacy Liss ("Proud") i Anna Szymańczyk ("Nic na siłę").

