Film "Podlasie" już na Netfliksie

Polacy kochają swojskie klimaty, romanse i historie o małych społecznościach, co pokazał sukces komedii romantycznej "Nic na siłę" (choć zmiażdżonej i przez widzów, i przez krytyków). Jej kontynuacja, "Podlasie", właśnie trafiła na Netfliksa i też ma szansę stać się streamingowym hitem. W obsadzie tuzy polskiego kina – Anna Seniuk i Artur Barciś.

Nowy film Netfliksa zabiera widzów z powrotem na malownicze Podlasie, gdzie liczy się nie tylko miłość, ale też wspólnota i wzajemne wsparcie. Tym razem historia skupia się na Halinie i Janie, którzy przygotowują się do ślubu. Problem w tym, że poważne kłopoty finansowe seniorki stawiają całą uroczystość pod znakiem zapytania.

"Podlasie" Netfliksa to druga część "Nic na siłę". Anna Seniuk i Artur Barciś powracają

"Zżyta lokalna społeczność jednoczy siły, wykorzystując sprytne, choć ryzykowne pomysły, by wspomóc Halinę, zamieniając codzienne potknięcia we wspólne przygody i udowadniając, że w małej podlaskiej miejscowości największą siłą są solidarność, przyjaźń i poczucie humoru" – czytamy w oficjalnym opisie filmu "Podlasie".

W "Podlasiu" ponownie zobaczymy bohaterów "Nic na siłę". Legenda kina Anna Seniuk ("Czterdziestolatek", "Panny z Wilka", "Konopielka) znowu wcieli się w Halinę, a Artur Barciś, gwiazda "Znachora", "Miodowych lat" i "Rancza", w Jana. Powrócą też Anna Szymańczyk ("Znachor" Netfliksa z 2023 roku) i Mateusz Janicki ("Uwierz w Mikołaja").

Na ekranie pojawiają się także m.in. Filip Gurłacz, Cezary Żak, Paweł Koślik, Piotr Rogucki, Wiktor Zborowski, Joanna Trzepiecińska i Piotr Pręgowski, który niedawno walczył o reprezentowanie Polski na Eurowizji. Za reżyserię odpowiada tym razem Łukasz Kośmicki ("Klangor"), który przejął pałeczkę po Bartoszu Prokopowiczu. Scenariusz ponownie napisały Katarzyna Golenia i Karolina Frankowska, czyli duet odpowiedzialny za pierwszą część.

"Nic na siłę" było hitem Netfliksa, ale ma fatalne oceny

"Nic na siłę", pierwsza część, która zadebiutowała na Netfliksie w marcu 2024 roku, opowiadała historię Oliwii (Szymańczuk) – ambitnej szefowej kuchni z dużego miasta. Kobieta zostaje podstępem ściągnięta na wieś przez swoją babcię (Seniuk), która upozorowała chorobę, by zmusić wnuczkę do zajęcia się rodzinnym gospodarstwem. Na miejscu Oliwia poznaje Kubę (Janicki) – przystojnego rolnika z tajemnicą i zaczyna między nimi iskrzyć.

Polacy rzucili się na komedię romantyczną Netfliksa – produkcja stała się jednym z najpopularniejszych polskich tytułów na platformie. Oceny na Filmwebie są jednak koszmarne: 4,9/10 od publiczności i 3,4/10 od recenzentów. Krytykowano m.in. przewidywalność, brak oryginalności, "przaśność" i momentami nużące tempo, chociaż doceniono role Szymańczyk i Seniuk, malownicze ujęcia Podlasia, sielski klimat i przytulność.