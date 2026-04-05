Polsat puści biografię Whitney Houston Fot. Kadr z filmu "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody"

Wielkanocny wieczór na Polsacie upłynie pod znakiem jednego z najpotężniejszych głosów w historii muzyki pop. W niedzielę stacja wyemituje biograficzny film "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" z 2022 roku. To trwająca ponad dwie godziny podróż przez życie legendarnej artystki, która z chóru gospel trafiła na sam szczyt światowych list przebojów. Krytycy nie byli jednak zachwyceni.

REKLAMA

Filmy biograficzne o ikonach sceny muzycznej przeżywają w ostatnich latach prawdziwy renesans. Po sukcesach takich tytułów jak "Bohemian Rhapsody" czy "Elvis" (a niedługo nadchodzi film o Michaelu Jacksonie"), twórcy postanowili zmierzyć się z kolejną legendą – Whitney Houston.

Za scenariusz filmu z 2022 roku odpowiedzialny był Anthony McCarten, który ma na koncie wspomnianą historię Freddiego Mercury'ego, a za kamerą stanęła Kasi Lemmons, reżyserka "Harriet". Produkcja została też zautoryzowana przez rodzinę nieżyjącej już gwiazdy.

"Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" to klasyczna, przekrojowa biografia, która stara się uchwycić najważniejsze momenty z życia piosenkarki i prowadzi nas niemal za rękę przez kolejne etapy jej kariery. Zaczynamy w New Jersey, gdzie młoda Whitney śpiewa w kościelnym chórze pod czujnym okiem swojej matki, Cissy Houston. Kluczowym momentem jest spotkanie z legendarnym producentem Clive'em Davisem, który dostrzega w niej potencjał na gwiazdę światowego formatu.

REKLAMA

Produkcja nie unika trudniejszych tematów, choć zdaniem większości krytyków traktuje je w sposób dość wyważony i bezpieczny. Zobaczymy więc skomplikowaną relację z ojcem, burzliwe małżeństwo z Bobbym Brownem oraz narastające problemy z uzależnieniem, które ostatecznie doprowadziły do tragicznego finału (w 2012 roku gwiazda utonęła w wannie po zażyciu kokainy).

Film kładzie jednak główny nacisk na muzykę i proces twórczy legendarnej Amerykanki – od wyboru hitów takich jak "How Will I Know", po pamiętne wykonanie hymnu USA na Super Bowl czy sukces filmu "Bodyguard". A to oznacza, że film jest dosłownie wypełniony największymi przebojami Whitney Houston.

REKLAMA

Największym wyzwaniem dla twórców było znalezienie aktorki, która udźwignąłby ciężar roli tak charakterystycznej postaci. Wybór padł na Brytyjkę Naomi Ackie ("Mickey 17"). Aktorka wykonała tytaniczną pracę, naśladując gesty, sposób poruszania się i mimikę Houston. W warstwie wokalnej filmu słyszymy jednak głównie oryginalne nagrania Whitney, co było świadomą decyzją producentów.

Na drugim planie błyszczy Stanley Tucci "Diabeł ubiera się u Prady") jako Clive Davis, a w obsadzie znaleźli się również: Ashton Sanders (oscarowy "Moonlight"), Tamara Tunie ("Adwokat diabła"), Nafessa Williams ("Rywale") i Clarke Peters ("Prawo ulicy").

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Biografia Whitney Houston nie zachwyciła krytyków, ale widzów owszem

Film "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" zebrał mieszane recenzje – większości krytyków się nie spodobał. Na Rotten Tomatoes ma tylko 44 procent pozytywnych opinii. "Kolejna biografia w stylu Wikipedii stworzona dla potomności – całkiem znośne 'I Wanna Dance with Somebody' sprawia, że czujesz się, jakbyś stał na scenie obok Whitney Houston, ale tak naprawdę nie dane ci było z nią zatańczyć" – brzmi konsensus w serwisie.

Krytycy chwalili rolę Ackie, ale wytykali produkcji, że – podobnie jak w przypadku "Bohemian Rhapsody" – jest zbyt "encyklopedyczna" i przypomina zbiór odhaczonych punktów z biografii Houston. Filmowi zarzucano też brak głębszej analizy psychologicznej, zbytnią ostrożność i chaotyczny montaż.

Fanom film się jednak spodobał – uzyskał aż 92 procent pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes, a na Filmwebie ocenę 6,1/10 (od polskich krytyków tylko fatalne 4,1/10). "Naomi Ackie wykonała kawał świetnej roboty jako Whitney Houston w 'I Wanna Dance with Somebody' – nawet najwierniejsi fani mają szansę odkryć tu kilka nieznanych wcześniej faktów z życia piosenkarki" – czytamy na Rotten. Widzowie docenili też, że twórcy zawarli w biografii artystki wszystkie jej największe przeboje.

Gdzie obejrzeć "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"?