Telewizja nie zawiedzie w Wielkanoc

Święta Wielkanocne to czas rodzinnych spotkań, opychania się ciastem i... tradycyjnych seansów filmowych. Tegoroczna ramówka stacji telewizyjnych pęka w szwach od hitów, które zadowolą każdego. Sprawdziliśmy, co warto obejrzeć w Wielką Sobotę, Niedzielę i Lany Poniedziałek.

Świąteczny maraton zaczynamy już w Wielką Sobotę. Już o 12:10 w TVP1 zobaczymy "Mojego przyjaciela Hachiko" – wzruszającą, opartą na faktach historię najwierniejszego psa na świecie, który przez lata czekał na swojego pana na stacji kolejowej. Jeśli wolicie jednak nie płakać w Wielkanoc, sobotnich propozycji jest więcej.

Co w telewizji w Wielka Sobotę, 4 kwietnia?

Jeśli szukacie czegoś lżejszego dla dzieci (i nie tylko), o 13:30 TVN serwuje "Madagaskar 3", kontynuację animowanego hitu z Królem Julianem. Z kolei fani mody i ciętego języka powinni przełączyć na Polsat o 15:05, gdzie Meryl Streep jako bezlitosna Miranda Priestly udowodni Anne Hathaway, że "Diabeł ubiera się u Prady".

Wieczór w Wielką Sobotę zapowiada się naprawdę mocno. O 20:25 w TVP1 melduje się agent 007 w filmie "Casino Royale". To właśnie tym tytułem Daniel Craig w 2006 roku zrewolucjonizował postać Jamesa Bonda. Jeśli jednak wolicie coś lżejszego i bardziej różowego, o 21:35 w TVN czeka kinowy hit ostatnich lat – "Barbie" z Margot Robbie.

Na zakończenie dnia dla fanów mocnych wrażeń Polsat przygotował "Wroga publicznego" (godz. 22:55) – trzymający w napięciu thriller z Willem Smithem i legendarnym, zmarłym w ubiegłym roku Genem Hackmanem.

Co w telewizji w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia?

W Niedzielę Wielkanocną o 14:25 w Polsacie obejrzymy "Znachora", ale nie tego z lat 80. (o nim później), a hit Netfliksa z 2023 roku z Leszkiem Lichotą. Z kolei o 18:25 w TVP2 na ekranach pojawią się najsłynniejsi Galowie świata w filmie "Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości", czwartym z kultowej serii.

Wieczorem Polsat (godz. 19:55) zaprasza na muzyczną ucztę – "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody", biografię legendarnej wokalistki pełną jej największych hitów. W tym samym czasie fani animacji mogą wybrać "Shreka Trzeciego" w TVN 7 (godz. 20:00), by sprawdzić, jak mrukliwy ogr radzi sobie z perspektywą zostania królem (i ojcem). A TVP o 22:30 pokaże kolejnego "Bonda" z Danielem Craigiem, czyli "Quantum of Solace".

Dla tych, którzy wolą spokojniejsze kino, TVN przygotował o 21:25 kultowe "Uwierz w ducha" z Patrickiem Swayzem. Z kolei Polsat przygotował na późny wieczór "Pierwszego człowieka" (godz. 23:05) z Ryanem Goslingiem. To opowieść o Neilu Armstrongu, jego drodze na Księżyc i osobistych problemach, którą wyreżyserował Damien Chazelle, reżyser "La La Land".

Co w telewizji w Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia?

Lany Poniedziałek w Polsacie tradycyjnie już upłynie pod znakiem Disney Day. Maraton zaczniemy od kulinarnego "Ratatuja" (godz. 9:35), by potem przenieść się do mroźnego Arendelle w "Krainie lodu" (godz. 11:50). Po południu czekają na nas "Vaiana: Skarb oceanu" (godz. 14:05) oraz genialny "Zwierzogród" (godz. 16:35). Kulminacją disnejowskiego dnia będzie "W głowie się nie mieści 2" (godz. 20:35) – mądra i zabawna opowieść o emocjach, która zarobiła na świecie ponad 1,7 mld dolarów.

TVP 1 postawi o 13:20 na klasyczną "Lalkę" z 1968 roku z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim, którą można sobie przypomnieć przed tegoroczną premierą aż dwóch nowych adaptacji powieści Bolesława Prusa. Alternatywę oferuje TVN, który o 14:00 pokaże kultową komedię "Książę w Nowym Jorku" z Eddiem Murphym oraz TV Puls o 17:40, emitując "Asterixa na olimpiadzie".

Wcześniej, bo o 16:35, TVN zaproponuje komedię "Nic na siłę", która mimo słabych recenzji była hitem Netfliksa i doczekała się kontynuacji – "Podlasia" z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem. Z kolei o 19:45 obejrzymy w tej samej stacji widowiskowego "Hrabiego Monte Christo".

Kiedy "Znachor" w Wielkanoc?

"Znachor" z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana to absolutny klasyk, który każdy zna na pamięć, ale i tak ogląda. A Wielkanoc w polskim domu bez historii profesora Rafała Wilczura w wydaniu Jerzego Bińczyckiego po prostu się nie liczy.