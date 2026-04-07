Piąty sezon "Farmy" będzie najdłuższy w historii

5. edycja "Farmy" nie tylko nie zwalnia tempa, ale oficjalnie staje się najdłuższym sezonem w historii emisji na antenie Polsatu. Widzowie, którzy od lutego śledzą zmagania miastowych z naturą i trudami rolnictwa, muszą przygotować się na ostateczne rozstrzygnięcia. Stacja podała ujawniła datę wielkiego finału.

"Farma" to polska wersja szwedzkiego programu "The Farm", która zadebiutowała w 2022 roku na Polsacie i od razu stała się wielkim hitem. Trwający piąty sezon będzie najdłuższym sezon w historii programu. W walce o główną nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych pozostaje obecnie ośmiu uczestników, ale liczba ta będzie systematycznie malała w nadchodzących tygodniach.

Kiedy finał 5. sezonu "Farmy"? Stacja Polsat podała datę

W tym tygodniu fani programu będą świadkami jednego z najważniejszych pojedynków 5. edycji "Farmy". W bezpośrednim starciu zmierzą się Henryk oraz Aksel – uczestnicy, którzy od początku trwania sezonu wykazywali się największą determinacją. Zgodnie z zasadami "pojedynku nagłej śmierci", osoba, która przegra rywalizację, natychmiastowo opuści program, tracąc szansę na udział w finale.

Stacja Polsat poinformowała również o zmianach w harmonogramie emisji. Ze względu na przerwę w nadawaniu programu w Poniedziałek Wielkanocny, w środę, 8 kwietnia, widzowie będą mogli obejrzeć aż dwa odcinki "Farmy" z rzędu.

Z kolei finał 5. edycji "Farmy" zaplanowano na 7 maja. Zostanie wyemitowany na żywo, co umożliwi widzom wybór zwycięzcy. Do ścisłego finału trafi trzech uczestników, a o tym, kto otrzyma nagrodę główną, zdecyduje głosowanie SMS.

"Farma" to hit Polsatu. Uczestnicy programu o rolnikach z miasta nie mają łatwo

Zasady "Farmy" są proste: kilkanaście osób z miasta przeprowadza się do gospodarstwa pozbawionego prądu, bieżącej wody i internetu. Zamiast scrollowania mediów społecznościowych, mają dojenie krów, opiekę nad kozami, gęsiami i kurami oraz uprawę własnych warzyw. Każdy tydzień to walka o przetrwanie, nominacje do pojedynków i eliminacje, które często wywracają hierarchię na farmie do góry nogami.

Poza pracami gospodarskimi, uczestnicy "Farmy" muszą wykonywać zadania dodatkowe, z których rozlicza ich rolnik Szymon Karaś oraz – od czwartej edycji – Beata Oleszek. Program prowadzony jest przez duet: Marcelinę Zawadzką oraz Ilonę Krawczyńską. W czwartej edycji do składu dołączyła Milena Krawczyńska, siostra Ilony.

Schemat odchodzenia z programu "Farma" opiera się na nominacjach i pojedynkach fizycznych lub zręcznościowych. Osoby, które nie poradzą sobie z zadaniami od rolników, trafiają pod głosowanie pozostałych uczestników (tzw. "rada"), co decyduje o ich dalszym losie na farmie. W tygodniu finałowym eliminacje odbywają się codziennie, a emocje sięgają zenitu.

