Ile Agnieszka Kaczorowska zarabia w "Klanie"? Nie aż tak dużo Fot. Kadr z "Klanu"

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "Klanu" na chwilę znika z ekranu, ale to nie koniec jej historii. Agnieszka Kaczorowska uspokaja fanów – Bożenka niedługo wróci. Przy okazji na jaw wyszło, ile aktorka i tancerka naprawdę zarabia w serialu. Kwota może zaskakiwać, zwłaszcza w zestawieniu z jej innymi źródłami dochodu.

Agnieszka Kaczorowska jest związana z "Klanem" od końca lat 90. i przez ponad 27 lat dorastała na oczach widzów jako Bożenka Lubicz, adoptowana córka Grażynki i zmarłego Ryśka. To jedna z tych ról, które na stałe wpisały się w historię polskich seriali – postać przeszła długą drogę, od dziecka z domu dziecka po dorosłą kobietę z własną rodziną. I choć dziś – podobnie jak cała telenowela – Bożenka z "Klanu" jest częstą bohaterką memów, to każda informacja o jej nieobecności budzi emocje.

Tym razem jednak chodzi wyłącznie o chwilowy "urlop". – Poprosiłam o krótką przerwę w nagrywaniu "Klanu", bo jesteśmy w intensywnej trasie z "7", a mam też oczywiście obowiązki prywatne. Nie da się być w kilku miejscach naraz. Na plan wracam w maju, gdy trasa będzie już lżejsza – mówiła Kaczorowska w rozmowie z "Plejadą".

Ile zarabia Agnieszka Kaczorowska w "Klanie"?

Przy okazji "Super Express" wyjawił, ile Kaczorowska zarabia w "Klanie". Z ustaleń tabloidu wynika, że za jeden dzień zdjęciowy aktorka otrzymuje około 1350 zł "na rękę". Przy średnio trzech dniach pracy w miesiącu daje to 4050 złotych, a przy ewentualnych pięciu – 6750 zł.

Jak na jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci serialu, to stawka raczej umiarkowana i może zdziwić tych, którzy myślą, że na serialowych planach w Telewizji Polskiej zarabia się kokosy. Z drugiej strony "Klan" nie jest produkcją o intensywnym harmonogramie zdjęć, a dla wielu aktorów stanowi stabilne, dodatkowe źródło dochodu, a nie główne zarobki.

Podobnie jest u Kaczorowskiej, która od dawna rozwija się poza planem – dziś jej największe pieniądze, według doniesień medialnych, pochodzą z mediów społecznościowych. Za jeden post sponsorowany na Instagramie może inkasować od 20 do 25 tysięcy złotych – to już zupełnie inna liga niż serialowe wynagrodzenie.

Do tego dochodzą dodatkowe projekty. Obecnie aktorka i tancerka występuje we wspomnianym spektaklu "7" razem ze swoim partnerem Marcinem Rogacewiczem, z którym jeździ po Polsce. Widowisko łączy taniec, muzykę i teatr, a jego motywem przewodnim jest wolność i zaczynanie od nowa.

W ostatnich latach Kaczorowska rozwija także własne biznesy – od platformy z kursami tańca online po autorską linię perfum. Wcześniej była też jedną z gwiazd programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie – według mediów – za odcinek mogła otrzymywać nawet około 10 tysięcy złotych.