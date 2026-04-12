Są historie, które czyta się dla przyjemności i takie, które czyta się po to, by popłakać. Smutne książki potrafią złamać serce bardziej niż niejeden film czy serial i zostają z nami na długo po ostatniej stronie. Spytaliśmy AI, która powieść zasługuje na miano najsmutniejszej. A żeby nie było zbyt wesoło, sztuczna inteligencja wskazała też trzy równie bolesne wyróżnienia.

Lubimy smutne książki, smutne filmy, smutne piosenki – smutne historie. Może dlatego, że pozwalają nam przeżyć emocje bez konsekwencji i płakać do woli? W końcu smutek w sztuce bywa oczyszczający – i choć czasem boli, to właśnie dzięki niemu pewne opowieści zostają z nami na zawsze. A może zwyczajnie lubić się czasem "dobić"?

Najsmutniejsza książka według AI

Zdaniem AI najsmutniejszą książką wszech czasów jest "Złodziejka książek" autorstwa Markusa Zusaka. Historia zaczyna się w 1939 roku, kiedy dziewięcioletnia dziewczynka Liesel zostaje oddana pod opiekę rodziców zastępczych, Hansa i Rosy Hubermannów, w niemieckim miasteczku Molching.

Choć początkowo Liesel nie potrafi czytać, jej przybrany ojciec Hans cierpliwie uczy ją składać litery. Książki stają się dla niej ucieczką od brutalnej rzeczywistości wojny i sposobem na zrozumienie świata. Kluczowym elementem fabuły jest schronienie, jakiego Hubermannowie udzielają Maxowi Vandenburgowi – młodemu Żydowi, który ukrywa się w ich piwnicy. Między Liesel a Maxem rodzi się głęboka, siostrzano-braterska więź oparta na wspólnej miłości do opowieści.

"Narratorem jest sama Śmierć, co już od pierwszych stron nadaje historii nieuchronny, przejmujący ton. To książka o stracie, wojnie i kruchości życia, ale też o sile słów i ludzkiej dobroci. To jedna z tych historii, które rozdzierają serce powoli i zostają w nim na długo po ostatniej stronie" – argumentuje ChatGPT swój wybór. Dodajmy, że książka Zusaka doczekała się w 2013 roku ekranizacji.

Najsmutniejsze książki. Nie tylko "Małe życie"

AI wskazało także trzy inne smutne książki, które zasługują na miano najsmutniejszych. Jedną z nich jest "Małe życie" Hanyi Yanagihary – poruszająca historia czterech przyjaciół z Nowego Jorku, której centrum stanowi tragiczna przeszłość i narastające cierpienie jednego z nich – Jude'a.

Zobacz także

AI wybrało najlepszą polską książkę XXI wieku. Niektórzy będą zgrzytać zębami
"Ta inna siostra Bennet" już na HBO Max. Hit dla fanów Jane Austen i "Bridgertonów"
Serial "Testamenty" już w sieci. Fani "Opowieści podręcznej" znowu się zdołują
Polacy wybrali najlepszy polski film wszech czasów. Po 24 latach wraca do kin

"To powieść, która dla wielu czytelników jest emocjonalnym wyzwaniem. Historia czwórki przyjaciół, a szczególnie Jude'a, to opowieść o traumie, przyjaźni i bólu, który nie znika. To książka momentami wręcz przytłaczająca, ale jednocześnie niezwykle poruszająca i szczera" – pisze sztuczna inteligencja.

Na liście znalazł się również klasyk literatury, czyli "Myszy i ludzie" Johna Steinbecka. "Krótka, ale niezwykle intensywna historia przyjaźni dwóch mężczyzn w czasach Wielkiego Kryzysu to przykład tego, jak niewiele potrzeba, by stworzyć opowieść, która łamie serce. Finał tej książki do dziś uznawany jest za jeden z najbardziej poruszających w literaturze" – podkreśla AI.

Nie mogło zabraknąć także "Nie opuszczaj mnie", którego autorem jest laureat literackiego Nobla Kazuo Ishiguro. To melancholijna opowieść o grupie wychowanków elitarnej szkoły z internatem, którzy dorastając w odizolowanym świecie, próbują zrozumieć skomplikowane relacje międzyludzkie oraz mroczne przeznaczenie, jakie przygotowało dla nich społeczeństwo. Książka do dziś szokuje czytelników niespodziewanym zwrotem akcji.

"Choć historia rozwija się spokojnie, z czasem odsłania swoją prawdziwą naturę – a wtedy uderza z pełną siłą" – pisze sztuczna inteligencja, która docenia "Nie opuszczaj mnie" za "emocjonalną precyzję i sposób, w jaki buduje smutek nie krzykiem, lecz ciszą". AI wybrała też najlepszą polską książkę XXI wieku oraz pięć wyróżnień, które poznacie tutaj.