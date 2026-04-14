Wiadomo, dlaczego ulubiona postać żegna się z serialem

Odejście Supriyi Ganesh z serialu "The Pitt" było dla widzów sporym zaskoczeniem, a wielu mocno rozgniewało. Teraz gwiazda medycznej produkcji Noah Wyle oraz jej twórca R. Scott Gemmill tłumaczą, skąd taka decyzja. Niestety nie mają dobrej wiadomości dla fanów.

REKLAMA

Supriya Ganesh, wcielająca się w dr Samirę Mohan, pożegna się z serialem po trwającym 2. sezonie "The Pitt". Informacja o jej odejściu pojawiła się na początku kwietnia. Źródła podawały wówczas, że była to decyzja podyktowana fabułą. Akcja serialu rozgrywa się w szpitalu dydaktycznym w Pittsburghu, gdzie rotacja rezydentów jest czymś naturalnym –bohaterowie przychodzą, zdobywają doświadczenie i ruszają dalej.

Supriya Ganesh, czyli dr Samira Mohan, odchodzi z "The Pitt". Noah Wyle i showrunner tłumaczą

Teraz odejście Ganesh z "The Pitt" skomentował Noah Wyle, który potwierdził, że nie jest to nagła zmiana, lecz element wpisany w konstrukcję samej historii. – Oddziały ratunkowe mają dużą rotację personelu. Staramy się wprowadzać nowe postacie albo awansować te już obecne, żeby utrzymać świeżość historii, ale oczywiście Supriya była ogromną częścią naszego serialu od samego początku – dodał.

REKLAMA

Fot. HBO Max

Powiedział też coś, co nie spodoba sie fanom. – To będzie się zdarzać w każdym sezonie tego serialu, bo jako scenarzyści musimy realistycznie podchodzić do tego, ile czasu mija i jak długo dana grupa bohaterów może pozostać razem – powiedział aktor, który wciela się w doktora Michaela "Robby'ego" Robinavitcha, podczas panelu na PaleyFest w Los Angeles.

W podobnym tonie brzmiał showrunner serialu, R. Scott Gemmill. – To po prostu natura tego serialu. Niestety, tak działa zawód lekarza – przychodzisz, uczysz się i odchodzisz. Chcemy być wobec tego procesu jak najbardziej uczciwi. Obsada będzie się zmieniać, ale to także świetna platforma startowa dla aktorów – dodał, co oznacza, że widzów czekają kolejne pożegnania z lubianymi bohaterami.

REKLAMA

Wyle nie krył emocji związanych z odejściem koleżanki z planu. – Dr Mohan to uwielbiana postać. Uwielbiałem z nią pracować i współpracować z Supriyą. Życzymy jej wszystkiego najlepszego w dalszej karierze i będzie nam jej bardzo brakować – podkreślił.

Dalsza część artykułu poniżej.

Wątek dr Mohan już na początku 2. sezonu sugerował nadchodzące zmiany – bohaterka zastanawiała się nad kolejnym etapem swojej kariery po zakończeniu rezydentury. Sama Ganesh jeszcze po premierze 1. sezonu podkreślała, jak ważny był dla niej udział w produkcji.

– Nigdy nie myślałam, że przełom w mojej karierze przyjdzie przy czymś tak artystycznie i kreatywnie spełniającym jak 'The Pitt'. Kiedy to się wydarzyło, miałam wrażenie, że całe moje życie prowadziło do tego momentu. Nawet w tygodniu castingu coś wydawało się nade mną czuwać – ptak na mnie narobił, a jeśli zapytacie Hindusa, to znak szczęścia – wspominała.

REKLAMA

