Charles Dance ma zagrać w filmie "Batman 2". Będzie ojcem kultowego złoczyńcy Fot. kadr z serialu "Gra o tron"; kadr z filmu "Batman". Montaż: naTemat

W drugiej części "Batmana" z Robertem Pattinsonem zobaczymy kultowego złoczyńcę z komiksów i jego niezbyt sympatycznego ojca. Do obsady sequela ma dołączyć odtwórca Tywina Lannistera w "Grze o tron". Charles Dance znów pokaże się na ekranie od złej strony.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Batman" w reżyserii Matta Reevesa, producenta wykonawczego nagrodzonego Emmy serialu "Pingwin", był jedną z najbardziej kasowych produkcji 2022 roku. Film o słynnym strażniku Gotham City zarobił w kasach biletowych na całym świecie aż 772,7 mln dolarów – i to w końcowej fazie pandemii koronawirusa, która negatywnie wpłynęła na Hollywood.

O kontynuacji globalnego hitu na podstawie komiksów DC słyszymy od dawna. Najnowsze doniesienia związane z filmem o Bruce'ie Waynie, który zadebiutuje w kinach 1 października 2027 roku, wskazują, że projekt niebawem powinien ruszyć. Możliwe, że na dużym ekranie zobaczymy Charlesa Dance'a, odtwórcę bezwzględnego Tywina Lannistera w "Grzy o tron".

REKLAMA

Charles Dance w filmie "Batman 2". Kogo ma zagrać?

Jak podaje amerykańskie czasopismo "The Hollywood Reporter", Charles Dance prowadzi właśnie rozmowy z twórcami filmu "Batman 2". Wychodzi na to, że brytyjski aktor zostanie obsadzony w roli ojca Harveya Denta (znanego jako Dwie Twarza), czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych komiksowych złoczyńców, z jakimi mierzył się Bruce Wayne. DC Studios nie udzieliło gazecie komentarza w sprawie tych doniesień.

W komiksie "Batman Annual #14" z 1990 roku Christopher Dent był alkoholikiem, który znęcał się nad swoim ukochanym synem. Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa były jedną z przyczyn późniejszego szaleństwa Harveya Denta.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Dance ma wprawę w graniu problematycznych postaci. Poza adaptacją prozy George'a R.R. Martina gwiazdor użyczył głosu w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon, ożywiając Emhyra var Emreisa, cesarza Nilfgaardu, który w powieściach Andrzeja Sapkowskiego miał niecne plany wobec swojej córki Ciri. W filmie "Frankenstein" Guillermo del Toro stworzył przekonującą kreację surowego ojca Victora.

W filmografii Dance'a znajdziemy równie takie tytuły jak "Obcy 3", "Underworld: Przebudzenie", "Dracula: Historia nieznana", "Gra tajemnic", "Zanim się pojawiłeś" i "Mank".

REKLAMA

Sebastian Stan i Scarlett Johansson też wystąpią w "Batmanie 2"?

Na początku bieżącego roku "The Hollywood Reporter" potwierdziło, że w sequelu "Batmana" Harveya Denta ma zagrać Sebastian Stan, który w 2025 roku został nominowany do Oscara przez Amerykańską Akademię Filmową za dramat biograficzny "Wybraniec" o Donaldzie Trumpie. Negocjacje miała prowadzić też Scarlett Johansson ("Historia małżeńska"), której przypisuje się postać Gildy Dent (aka Poison Ivy).