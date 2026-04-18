Cillian Murphy w filmie "Drobiazgi takie jak te" i Daniel Craig w filmie "Żywy czy martwy"
Cillian Murphy i Daniel Craig zagrają w filmie więziennym w reżyserii Damiena Chazelle'a, zdobywcy Oscara za "La La Land" Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Cillian Murphy i Daniel Craig trafią do więzienia w nadchodzącym niezatytułowanym filmie w reżyserii Damiena Chazelle'a, jednego z najbardziej uwielbianych reżyserów w Fabryce Snów. Dramat więzienny przygotowywany przez laureata Oscara ma inspirować się "hollywoodzką paranoją".

Reklama.
REKLAMA

Po "Peaky Blinders: Nieśmiertelnym" i "Żywym czy martwy" (filmie z serii "Na noże") Cillian Murphy i Daniel Craig połączą siły w projekcie Damiena Chazelle'a, który nie ma jeszcze tytułu. Znając życie, z taką obsadą i takim nazwiskiem za kamerą oczekiwania publiczności wobec projektu będą ogromne. Do oscarowego kociołka dorzućmy jeszcze dwie aktorki – jedną obiecującą, drugą niedocenioną przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Cillian Murphy i Daniel Craig w filmie więziennym twórcy "La La Land". O czym jest fabuła?

Niezatytułowany film Damiena Chazelle'a – reżysera nagrodzonego Oscarem za musical "La La Land", który nakręcił również "Whiplash" i "Babilon" – ma czerpać inspiracje z thrillerów określanych mianem "hollywoodzkiej paranoi", które cieszyły się popularnością w amerykańskim kinie w latach 70. i były reakcją na aferę Watergate oraz wzmożoną nieufność wobec władzy. Do tego podgatunku należą m.in. "Syndykat zbrodni" i "Wszyscy ludzie prezydenta" (oba filmy wyreżyserował Alan J. Pakula), a także "Rozmowa" Francisa Forda Coppoli.

Akcja filmu Chazelle'a zabierze widzów do lat 40. ubiegłego wieku. Naczelnik więzienia próbuje zapanować nad zbuntowanym więźniem. Ich relacja przerodzi się w psychologiczny pojedynek. W dyrektora zakładu karnego wcieli się Daniel Craig, dawny odtwórca roli Jamesa Bonda, a osadzonego mężczyznę zagra Cillian Murphy, zdobywca Oscara za pierwszoplanową kreację w "Oppenheimerze" Christophera Nolana.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

logo
"Backrooms" straszy w zwiastunie. Będzie albo piekielnie dobry, albo koszmarnie zły
logo
Wybitny film o Godzilli dostanie 2. część. Nie będziemy na nią długo czekać
logo
Zwiastun nowych "Igrzysk śmierci" zachwyca jedną rzeczą. "Harry Potter" ma nauczkę
logo
Na HBO Max wleciał szalony film. Dla niektórych jest niedocenionym arcydziełem

W obsadzie dzieła uznanego reżysera pojawiły się jeszcze dwa nazwiska. W roli żony naczelnika obsadzono Michelle Williams, która aż pięć razy była nominowana do prestiżowych statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej (za "Tajemnicę Brokeback Mountain", "Blue Valentine", "Mój tydzień z Marilyn", "Manchester by the Sea" i "Fabelmanów").

Jako córkę więźnia zobaczymy Mię Threapleton, której matką jest Kate Winslet ("Titanic"). O 25-letniej aktorce zrobiło się głośno za sprawą występu w "Fenickim układzie" Wesa Andersona, który zdobył około 7-minutowe owacje na stojąco podczas 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Młodą nadzieję Hollywood mogliśmy widzieć również w serialu kostiumowym "Łowczynie" i dramacie historycznym "Regentka".

Plan zdjęciowy zapowiedzianego filmu Damiena Chazelle'a ruszył w połowie marca bieżącego roku w Grecji. Jego premiera odbędzie się najwcześniej w 2027 roku.