Cillian Murphy i Daniel Craig zagrają w filmie więziennym w reżyserii Damiena Chazelle'a, zdobywcy Oscara za "La La Land" Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Cillian Murphy i Daniel Craig trafią do więzienia w nadchodzącym niezatytułowanym filmie w reżyserii Damiena Chazelle'a, jednego z najbardziej uwielbianych reżyserów w Fabryce Snów. Dramat więzienny przygotowywany przez laureata Oscara ma inspirować się "hollywoodzką paranoją".

Po "Peaky Blinders: Nieśmiertelnym" i "Żywym czy martwy" (filmie z serii "Na noże") Cillian Murphy i Daniel Craig połączą siły w projekcie Damiena Chazelle'a, który nie ma jeszcze tytułu. Znając życie, z taką obsadą i takim nazwiskiem za kamerą oczekiwania publiczności wobec projektu będą ogromne. Do oscarowego kociołka dorzućmy jeszcze dwie aktorki – jedną obiecującą, drugą niedocenioną przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Cillian Murphy i Daniel Craig w filmie więziennym twórcy "La La Land". O czym jest fabuła?

Niezatytułowany film Damiena Chazelle'a – reżysera nagrodzonego Oscarem za musical "La La Land", który nakręcił również "Whiplash" i "Babilon" – ma czerpać inspiracje z thrillerów określanych mianem "hollywoodzkiej paranoi", które cieszyły się popularnością w amerykańskim kinie w latach 70. i były reakcją na aferę Watergate oraz wzmożoną nieufność wobec władzy. Do tego podgatunku należą m.in. "Syndykat zbrodni" i "Wszyscy ludzie prezydenta" (oba filmy wyreżyserował Alan J. Pakula), a także "Rozmowa" Francisa Forda Coppoli.

Akcja filmu Chazelle'a zabierze widzów do lat 40. ubiegłego wieku. Naczelnik więzienia próbuje zapanować nad zbuntowanym więźniem. Ich relacja przerodzi się w psychologiczny pojedynek. W dyrektora zakładu karnego wcieli się Daniel Craig, dawny odtwórca roli Jamesa Bonda, a osadzonego mężczyznę zagra Cillian Murphy, zdobywca Oscara za pierwszoplanową kreację w "Oppenheimerze" Christophera Nolana.

W obsadzie dzieła uznanego reżysera pojawiły się jeszcze dwa nazwiska. W roli żony naczelnika obsadzono Michelle Williams, która aż pięć razy była nominowana do prestiżowych statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej (za "Tajemnicę Brokeback Mountain", "Blue Valentine", "Mój tydzień z Marilyn", "Manchester by the Sea" i "Fabelmanów").

Jako córkę więźnia zobaczymy Mię Threapleton, której matką jest Kate Winslet ("Titanic"). O 25-letniej aktorce zrobiło się głośno za sprawą występu w "Fenickim układzie" Wesa Andersona, który zdobył około 7-minutowe owacje na stojąco podczas 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Młodą nadzieję Hollywood mogliśmy widzieć również w serialu kostiumowym "Łowczynie" i dramacie historycznym "Regentka".

Plan zdjęciowy zapowiedzianego filmu Damiena Chazelle'a ruszył w połowie marca bieżącego roku w Grecji. Jego premiera odbędzie się najwcześniej w 2027 roku.