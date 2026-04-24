Do kin w całej Polsce wszedł wyczekiwany film "Michael". Biografia Michaela Jacksona krytykom się nie spodobała, ale za to zachwyciła widzów za oceanem. Czy podobnie będzie z Polakami? Niewykluczone, zwłaszcza że kina szykują prawdziwą fanowską ucztę.

Film "Michael" jest dostępny w polskich kinach od piątku, 24 kwietnia. Na zbyt małą liczbę seansów widzowie nad Wisłą nie będą narzekać – w warszawskich Multikinach naliczyliśmy się ich aż 13-14 dziennie, a w stołecznych Cinema City koło 10. W tej drugiej sieci możemy obejrzyć biografię Michaela Jacksona nie tylko w zwyczajnym formacie 2D, ale również 4DX i IMAX w wybranych kinach.

Wiele kin szykuje dla fanów Michaela prawdziwą ucztę. Filmowa oferta z popcornem w barach (wiaderko na popcorn z logiem filmu i pokrywką, kubek filmowy, pojemnik na popcorn w kształcie kapelusza) i filmowy merch czekają na widzów m.in. w Cinema City. Sieć przygotowała też konkurs – większy popcorn za... moonwalk.

Biografia Michaela Jacksona w reżyserii Antoine'a Fuquy ("Dzień próby") i na podstawie scenariusza Johna Logana ("Skyfall") opowiada historię Króla Popu od czasów grupy Jackson 5 aż po legendarną solową karierę, ale jedynie do 1988 roku, co wywołało fanowską aferę.

Za filmem stoi producent Graham King, twórca sukcesu "Bohemian Rhapsody" o Freddiem Mercurym z nagrodzonym Oscarem Ramim Malikiem. W rolę Michaela Jacksona wciela się jego 29-letni bratanek Jaafar Jackson, syn Jermaine'a Jacksona. Wymagającego i surowego ojca Joe Jacksona odgrywa dwukrotnie nominowany do Oscara Colman Domingo, gwiazdor "Euforii". W matkę legendy popu, Katherine Jackson, wciela się natomiast Nia Long ("Agent XXL).

Co ciekawe, spośród rodziny Jacksonów zabrakło Janet Jackson. Słynna siostra Michaela Jacksona, która sama ma na koncie wielką karierę, odmówiła udziału w filmie. W obsadzie "Michela" pojawią się również m.in. Laura Harrier ("Spider-Man: Homecoming"), Miles Teller ("Whiplash") oraz debiutujący Juliano Krue Valdi, ktory zagrał muzyka jako dziecko.

Film o Michaelu Jacksonie nie spodobał się krytykom, którzy miażdżą scenariusz – zarzucają mu schematyczność, powierzchowność, spłycenie postaci Michaela oraz pominięcie wszelkich kontrowersyjnych wątków.

Można się było jednak spodziewać, że narracja będzie przychylna Królowi Popu – za filmem stoi jego spuścizna Estate of Michael Jackson, a jednym z producentów jest syn artysty, Prince Jackson. Dodajmy, że z powodów prawnych z biografii wyrzucono wątek oskarżeń o molestowanie w 1993 roku i zakończenie trzeba było nakręcić od nowa.