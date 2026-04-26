Fot. Kadr z "Kevin sam w domu"

John Abendshien, wieloletni właściciel słynnego domu z filmu "Kevina samego w domu", nie żyje. 79-latek w ostatnich tygodniach znalazł się w centrum poważnych oskarżeń, które odbiły się szerokim echem w amerykańskich mediach.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ciało Abendshiena zostało odnalezione w środę 22 kwietnia na terenie rezerwatu przyrody Lake Forest Open Lands w stanie Illinois, około godziny 18:00 – podaje The New York Post. Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci była "asfiksja (stan niedoboru tlenu prowadzący do utraty przytomności i uszkodzenia mózgu – red.) w sposób wskazujący na działanie własne".

Biuro koronera hrabstwa Lake County przekazało w oświadczeniu: "Uważamy, że był to odosobniony incydent i obecnie nie ma zagrożenia dla społeczności". Mimo ustaleń, że Abendshien popełnił samobójstwo, lokalna policja prowadzi standardowe czynności wyjaśniające.

Właściciel domu z "Kevina" nie żyje. Policja postawiła mu poważne zarzuty karne

John Abendshien zapisał się w popkulturze jako właściciel charakterystycznego, ceglanego domu na przedmieściach Chicago, który posłużył za rezydencję rodziny McCallisterów w kultowej komedii "Kevin sam w domu" z 1990 roku.

REKLAMA

Po premierze filmu budynek – który należał do Abendshiena podczas kręcenia świątecznego hitu – stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych lokacji filmowych w USA. Historię domu z "Kevina samego w domu" opisał w swojej książce "Home but Alone No More", w której wyjawił kulisy powstawania filmu i opowiadał o tym, jak ogromny sukces produkcji wpłynął na życie jego oraz i jego rodziny.

W ostatnich miesiącach nazwisko 79-latka pojawiało się jednak w mediach z zupełnie innych powodów. Prokuratura hrabstwa Lake County prowadziła wobec niego śledztwo dotyczące posiadania i rozpowszechniania materiałów przedstawiających s*ksualne wykorzystywanie nieletnich.

REKLAMA

Wszystko zaczęło się od serii zgłoszeń internetowych, które – według śledczych – wskazywały na możliwy związek Abendshiena z nielegalnymi treściami. 16 kwietnia funkcjonariusze Lake Forest Police Department przeszukali jego dom i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny.

Dalsza część artykułu poniżej.

W efekcie postawiono mu siedem zarzutów o charakterze kryminalnym: trzy dotyczące posiadania materiałów o charakterze p*dofilskim oraz cztery związane z ich dystrybucją. Dzień później, 17 kwietnia, po przesłuchaniu i rozprawie wstępnej, Abendshien został zwolniony pod określonymi warunkami. Pięć dni później został znaleziony martwy.

REKLAMA

Dom z "Kevina" to jedno z najpopularniejszych lokacji w popkulturze

Kultowy dom przy 671 Lincoln Ave w miejscowości Winnetka w Illnois został wybudowany w 1921 roku i utrzymany jest w stylu gregoriańskim. Powierzchnia wynosi aż 850 metrów kwadratowych, a na przestrzeni lat posiadłość kilkukrotnie zmieniała właścicieli.