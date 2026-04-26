John Abendshien, wieloletni właściciel słynnego domu z filmu "Kevina samego w domu", nie żyje. 79-latek w ostatnich tygodniach znalazł się w centrum poważnych oskarżeń, które odbiły się szerokim echem w amerykańskich mediach.
Ciało Abendshiena zostało odnalezione w środę 22 kwietnia na terenie rezerwatu przyrody Lake Forest Open Lands w stanie Illinois, około godziny 18:00 – podaje The New York Post. Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci była "asfiksja (stan niedoboru tlenu prowadzący do utraty przytomności i uszkodzenia mózgu – red.) w sposób wskazujący na działanie własne".
Biuro koronera hrabstwa Lake County przekazało w oświadczeniu: "Uważamy, że był to odosobniony incydent i obecnie nie ma zagrożenia dla społeczności". Mimo ustaleń, że Abendshien popełnił samobójstwo, lokalna policja prowadzi standardowe czynności wyjaśniające.
John Abendshien zapisał się w popkulturze jako właściciel charakterystycznego, ceglanego domu na przedmieściach Chicago, który posłużył za rezydencję rodziny McCallisterów w kultowej komedii "Kevin sam w domu" z 1990 roku.
Po premierze filmu budynek – który należał do Abendshiena podczas kręcenia świątecznego hitu – stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych lokacji filmowych w USA. Historię domu z "Kevina samego w domu" opisał w swojej książce "Home but Alone No More", w której wyjawił kulisy powstawania filmu i opowiadał o tym, jak ogromny sukces produkcji wpłynął na życie jego oraz i jego rodziny.
W ostatnich miesiącach nazwisko 79-latka pojawiało się jednak w mediach z zupełnie innych powodów. Prokuratura hrabstwa Lake County prowadziła wobec niego śledztwo dotyczące posiadania i rozpowszechniania materiałów przedstawiających s*ksualne wykorzystywanie nieletnich.
Wszystko zaczęło się od serii zgłoszeń internetowych, które – według śledczych – wskazywały na możliwy związek Abendshiena z nielegalnymi treściami. 16 kwietnia funkcjonariusze Lake Forest Police Department przeszukali jego dom i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny.
Dalsza część artykułu poniżej.
W efekcie postawiono mu siedem zarzutów o charakterze kryminalnym: trzy dotyczące posiadania materiałów o charakterze p*dofilskim oraz cztery związane z ich dystrybucją. Dzień później, 17 kwietnia, po przesłuchaniu i rozprawie wstępnej, Abendshien został zwolniony pod określonymi warunkami. Pięć dni później został znaleziony martwy.
Dom z "Kevina" to jedno z najpopularniejszych lokacji w popkulturze
Kultowy dom przy 671 Lincoln Ave w miejscowości Winnetka w Illnois został wybudowany w 1921 roku i utrzymany jest w stylu gregoriańskim. Powierzchnia wynosi aż 850 metrów kwadratowych, a na przestrzeni lat posiadłość kilkukrotnie zmieniała właścicieli.
W 2012 roku budynek został sprzedany przez rodzinę Abendshienów za ponad 1,5 mln dolarów, jednak jego wartość znacząco wzrosła w kolejnych latach. W maju 2024 roku nieruchomość ponownie trafiła na rynek – w grudniu tego samego roku ogłoszono jej sprzedaż za zawrotną sumę 5,25 mln dolarów.