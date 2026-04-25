5 biografii muzycznych, które zachwyciły widzów i krytyków. "Michael" ma nauczkę Fot. kadry z filmów "Control" (IMDb) i "Michael". Montaż: naTemat

"Michel" z Jaafarem Jacksonem, bratankiem Michaela Jacksona, nie zbiera dobrych ocen. Krytycy i widzowie, którzy mieli szansę uczestniczyć w jego premierowym pokazie, skarżą się, że to kolejna nijaka biografia muzyczna. Wybraliśmy pięć filmów, które są perłą w tym jakże trudnym podgatunku.

Biografie muzyczne są częściej złe niż dobre. Jednym z powodów tej tendencji jest konieczność pozyskania praw autorskich, a to może wiązać się z chęcią artystów, o których ma powstać film, do idealizowania własnego życia i zamiatania brudu pod dywan. W oczach widowni takie produkcje jawią się jako zbyt bezpieczne i niepotrzebne.

Film "Michael" w reżyserii Antoine'a Fuquy ("Dzień próby", "Bez litości") opowiada historię Króla Popu od czasów Jackson 5 aż po spektakularną solową karierę. Jaafar Jackson przyciąga wzrok jak magnes, ale z recenzji krytyków wyłania się obraz powierzchownej i schematycznej biografii w stylu "Bohemian Rhapsody" o Freddiem Mercurym.

5 najlepszych biografii współczesnych muzyków (LISTA)

Na naszej liście spodziewajcie się biografii współczesnych muzyków, które nie uciekają przed trudnymi tematami. Są dobrze zagrane i trzymają w napięciu.

1. Spacer po linie (2005)

Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon w filmie "Spacer po linie". Fot. materiał prasowy

"Spacer po linie" w reżyserii Jamesa Mangolda skupia się na początkach kariery Johnny'ego Casha, słynnego amerykańskiego muzyka country, który dorastał w czasach wielkiego kryzysu w miasteczku Dyess w stanie Arkansas. Artysta zainteresował się na poważnie muzyką po odbyciu służby wojskowej i pracy jako operator alfabetu Morse'a w bazie Sił Powietrznych w Niemczech Zachodnich. W latach 50. wziął ślub z Vivian Liberto i wyruszył w trasę koncertową, podczas której poznał June Carter, swoją drugą miłość.

Kronika życia legendy country zachwyciła widzów i krytyków świetną ścieżką dźwiękową, wciągającą narracją oraz rewelacyjnym aktorstwem. W roli głównej obsadzono Joaquina Phoenixa, laureata Oscara za "Jokera" Todda Phillipsa, a w jego ekranową partnerkę wcieliła się Reese Witherspoon, której Amerykańska Akademia Filmowa wręczyła prestiżową nagrodę w kategorii najlepszej pierwszoplanowej kreacji. Film, którego tytuł nawiązuje do jednej z piosenek Casha, snuje przede wszystkim opowieść o drodze do odkupienia.

Gdzie obejrzeć? Disney+

2. Control (2007)

Sam Riley w filmie "Control". Fot. materiał prasowy

Holenderski reżyser Anton Corbijn nakręcił w 2007 roku biografię wokalisty postpunkowego zespołu Joy Division, który zmagał się z epilepsją i związaną z nią depresją. Nagrany w całości w czerni i bieli "Control" opowiada o Ianie Curtisie, jego małżeństwie z Deborah Woodruff i powstaniu kapeli Warsaw, którą zainspirowała twórczość grupy Sex Pistols. Przytłoczony chorobą i sławą muzyk zaczyna tracić kontrolę nad własnym życiem. W tle słyszymy piosenki "Love Will Tear Us Apart", "She's Lost Control" i "Transmission".

Iana Curtisa zagrał na dużym ekranie Sam Riley ("Franklyn", "Czarownica"), którego występ określono mianem intymnego portretu tragicznego artysty. Niezwykle emocjonującą kreację stworzyła na potrzeby "Control" Samantha Morton, brytyjska aktorka dwukrotnie nominowana do Oscara: za "Słodkiego drania" i "Naszą Amerykę". W obsadzie wymieniono również nazwiska Alexandry Marii Lary ("Lektor"), Joego Andersona ("Rogi") i Toby'ego Kebbella ("Czarne lustro").

Gdzie obejrzeć? Niedostępny

3. Rocketman (2019)

Taron Egerton w filmie "Rocketman". Fot. materiał prasowy

"Rocketman" jest niezwykle szczerą biografią o twórczości Eltona Johna, która niczego nie wybiela i rzetelnie pokazuje mroczne wątki z życia autora "Tiny Dancer" i "I'm Still Standing". Reżyser Dexter Fletcher, którego widzowie mogą znać z serialu "Kompania braci", stawia w swoim musicalowym dziele na kamp, kolory i magię. W kamerze ujęto dzieciństwo piosenkarza, jego zmagania z uzależnieniem, moment osiągnięcia statusu ikony i wieloletnią współpracę z poetą Berniem Taupinem.

Taron Egerton ("Kingsman: Tajne służby") wypadł znakomicie w tej jakże pomysłowej biografii. Gołym okiem widać, że w każdej scenie czerpał radość z możliwości wcielenia się w Eltona Johna, który zasiadał na fotelu producenta wykonawczego "Rocketmana". Walijskiemu aktorowi towarzyszyli w filmie m.in. Richard Madden ("Gra o tron"), Jamie Bell ("Billy Elliot"), Bryce Dallas Howard ("Służące") i Stephen Graham ("Dojrzewanie").

Gdzie obejrzeć? SkyShowtime

4. Kompletnie nieznany (2024)

Monica Barbaro i Timothée Chalamet w filmie "Kompletnie nieznany". Fot. materiał prasowy

Po "Spacerze po linie" James Mangold zabrał się za biografię kolejnego legendarnego muzyka. "Kompletnie nieznany" przenosi na duży ekran sceny wyjęte żywcem z życia Boba Dylana, króla folk rocka i mistrza pieśni protestu. Akcja zabiera widzów do Nowego Jorku lat 60. XX wieku, gdzie raczkujący artysta rozwija swoją karierę muzyczną i podejmuje kontrowersyjną wówczas decyzję o zastąpieniu gitary akustycznej gitarą elektryczną. Na swej drodze muzyk spotyka inne ikony folku. Jedną z nich jest piosenkarka i aktywistka Joan Baez.

Za rolę autora "Mr. Tambourine Man" i "The Times They Are A-Changin'" Timothée Chalamet zdobył drugą w swojej karierze aktorskiej nominację do Oscara. Wcześniej wyróżniono go za "Tamte dni, tamte noce", a później za "Wielkiego Marty'ego". U Mangolda wystąpili jeszcze: Elle Fanning ("Margo jest spłukana"), Monica Barbaro ("Top Gun: Maverick"), Edward Norton ("Podziemny krąg") i Boyd Holbrook ("Sandman").

Gdzie obejrzeć? Disney+

5. Kneecap. Hip-hopowa rewolucja (2024)

Michael Fassbender w filmie "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja". Fot. materiał prasowy

"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" to biografia północnoirlandzkiego trio hip-hopowego Kneecap, która łączy prawdę z fikcją. Komediodramat nagrodzonego Emmy reżysera Richa Peppiatta ("Ścigając Roberta Barkera") pokazuje, jak grupa zbuntowanych raperów z Belfastu stała się twarzą ruchu na rzecz ocalenia języka ojczystego. Młodzi mężczyźni z klasy robotniczej rozpoczynają walkę z policją i politykami.

Liam Óg "Mo Chara" Ó hAnnaidh, Naoise "Móglaí Bap" Ó Cairealláin i JJ "DJ Próvaí" Ó Dochartaigh grają u Peppiatta samych siebie, nadając jego filmowi autentycznego charakteru. Resztę obsady zabawnej, ale i politycznej biografii dopełnili m.in. Michael Fassbender ("Wstyd"), Josie Walker ("Belfast") i Jessica Reynolds ("Ród Guinnessów").