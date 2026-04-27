Nicolas Cage wciela się w Spider-Noira Kadr. Prime Video

Do sieci trafił pierwszy zwiastun serialu "Spider-Noir", w którym Nicolas Cage wciela się w podstarzałego detektywa z lat 30. XX wieku, zmuszonego wrócić do swojej superbohaterskiej przeszłości. Bohatera dobrze już zresztą znacie z oscarowej animacji "Spider-Man Uniwersum". To będzie jedna z najbardziej nietypowych odsłon Spider-Mana, jakie kiedykolwiek trafiły na ekran, a widzowie dostaną aż dwie wersje – czarno-białą i kolorową.

Spider-Noir, wariant człowieka-pająka z osadzonej w czasach Wielkiego Kryzysu Ziemi-90214, wywodzi się z komiksów Marvela. Większą popularność postać zdobyła dzięki animacji "Spider-Man Uniwersum" z 2018 roku, która skupiała się na losach nastolatka Milesa Moralesa. W oscarowym dziele głosu zamaskowanemu detektywowi użyczył Nicolas Cage, a teraz powtórzy swoją rolę w serialu live-action. "Spider-Noir" nie będzie jednak częścią ani animowanego Spider-Verse, ani głównego uniwersum Sony o Spider-Manie – to samodzielna historia.

Zwiastun "Spider-Noir" wygląda znakomicie

Serial "Spider-Noir", który czekał się pierwszego zwiatuna, opowiada o Benie Reillym – zmęczonym życiem prywatnym detektywie z Nowego Jorku lat 30. XX wieku, który "po osobistej tragedii musi zmierzyć się z własną przeszłością jako jedyny superbohater miasta", opisuje Prime Video. W obliczu zagrożenia musi jeszcze raz stać się Człowiekiem-Pająkiem. Twórcy wyraźnie stawiają na bardziej psychologiczne ujęcie postaci, bliższe klasycznym kryminałom niż typowym historiom o superbohaterach.

Całość podana jest w stylowym klimacie noir, który przypomina kultowe hollywoodzkie filmy z Humphreyem Bogartem, pokroju "Sokoła maltańskiego" czy "Wielkiego snu". Warto dodać, że "Spider-Noir" będzie dostępny w dwóch wersjach: klasycznej czarno-białej ("Authentic Black & White"), który jest ukłonem w stronę komiksu, oraz kolorowej ("True-Hue Full Color") dla tych, którzy nie przepadają za produkcjami retro.

Cage'owi, gwiazdorowi "Wpływu księżyca", "Dzikości serca" i "Kodu zła", będzie towarzyszyć na małym ekranie Brendan Gleeson ("Harry Potter i Czara Ognia", "Duchy Inisherin"), który wcieli się w antagonistę inspirowanym Silvermane'em z komiksów – bezlitosnego bossa przestępczego światka.

Obsadę dopełnią m.in. Lamorne Morris ("Jumanji: Następny poziom"), Li Jun Li ("Grzesznicy"), Abraham Popoola ("Atlas"), Karen Rodriguez ("Klub polujących żon"), Jack Huston ("Zakazane imperium") i Lukas Haas ("Świadek").

Za serial odpowiadają Oren Uziel i Steve Lightfoot, a pierwsze odcinki wyreżyserował Harry Bradbeer, twórca dwóch pierwszych filmów o Enoli Holmes. W produkcję zaangażowani są także twórcy "Spider-Mana Uniwersum" i kontynuacji "Spider-Man: Poprzez multiwersum", w tym Phil Lord i Christopher Miller.

Dla Nicolasa Cage'a to pierwsza główna rola w serialu telewizyjnym. Spytany o swojego bohatera aktor określił go jako 70 procent Humphreya Bogarta i 30 procent Królika Bugsa. – Miałem ogromne szczęście, że mogłem pracować z tak znakomitą obsadą. [...] Wiem, że każdemu bardzo zależało na stworzeniu czegoś zabawnego i pełnego niuansów. Ten serial ma i zabawne, i wzruszające momenty. I dlatego obudziłem się następnego dnia po seansie tak szczęśliwy – opowiadał gazecie "Esquire" Cage.

Kiedy premiera "Spider-Noir" na Prime Video?