Do wielkiego finału "Outlandera" zostały tylko dwa odcinki, ale w tę sobotę widzowie nie zobaczą dalszych losów Claire i Jamiego Fraserów na małym ekranie. Ta zmiana nie spodoba się niecierpliwym fanom. Wiemy, kiedy w serwisie Netflix wyląduje 9. i 10. odcinek.

Serial "Outlander" rozpoczął się w XVIII-wiecznej Szkocji, do której za sprawą druidycznego kręgu przeniosła się angielska lekarka Claire Randall. W chłodnych Highlandach – pełnych okrutnych czerwonych kurtek (żołnierzy Brytyjskich Sił Zbrojnych), które tłumią wszelkie przejawy buntu – podróżniczka w czasie trafia w objęcia szkockiego wojownika imieniem Jamie Fraser. Tak rozpoczyna się ich epicka miłość.

Claire i Jamie podróżowali przez Francję, rozbili się na Jamajce, aż wreszcie wylądowali w Karolinie Północnej (amerykańskiej kolonii określanej mianem "bastionu patriotyzmu"), gdzie osiedlili się razem z rodziną. W ósmym i tym samym finałowym sezonie "Outlandera" nad Fraserami i ich najbliższymi krąży widmo wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Czytając przywiezioną z przyszłości książkę historyczną "Soul of a Rebel" Franka Randalla, Jamie odkrył, że jego imię zostało wymienione w niej aż kilkanaście razy. Bohater dowiedział się, że niebawem nieopodal osady Fraser's Ridge dojdzie do bitwy pod Kings Mountain, w której – zgodnie z ustaleniami byłego męża Claire – James Fraser ma zginąć.

W 8. odcinku ostatniej odsłony "Outlandera" doświadczamy przeskoku w czasie. Minęły długie tygodnie od pożaru drukarni, w której zginął Fergus, przyszywany syn Jamiego i Claire. Małżeństwo odkrywa, że Fanny faktycznie jest dzieckiem ich pierworodnej córki Faith.

Rodzina przygotowuje się w międzyczasie do nadchodzącej bitwy między patriotami a lojalistami. Brianna udoskonala karabiny skałkowe, tym samym uzbrajając swojego tatę w lepszą broń. Jamie korzysta z wolnego czasu, by pogodzić się ze swoim synem Williamem, którym od dziecka opiekował się lord John Grey.

9. odcinka nie zobaczymy 2 maja na platformie streamingowym Netflix. Jego premierę zaplanowano na następną sobotę, czyli na 9 maja. Finał "Outlandera", w którym ujrzymy długo wyczekiwaną i decydującą bitwę pod Kings Mountain, dołączy do biblioteki serwisu 15 maja.

Przypomnijmy, że pod koniec 8. odcinka dowiedzieliśmy się, że Fanny również potrafi podróżować w czasie. Ten zwrot akcji może okazać się kluczem do finału "Outlandera" i być może wyjaśnić długo skrywaną tajemnicę zakapturzonego mężczyzny, który obserwował Claire w pierwszym odcinku serialu.

Caitriona Balfe ("Belfast"), którą niedługo zobaczymy w nowym wydaniu "Rozważnej i romantycznej", ostatni raz wciela się w Claire, a Sam Heughan ("Miłość na nowo") w Jamiego.