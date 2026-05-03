Kiedy premiera gra Dziedzictwo Hogwartu 2? (POTENCJALNA DATA)

"Dziedzictwo Hogwartu" doczeka się sequela. Z najnowszych doniesień wynika, że fani uniwersum "Harry'ego Pottera" mogą liczyć na szybszą premierę drugiej części gry. Nie obejdzie się jednak bez kłopotów.

Dziedzictwo Hogwartu (oryg. Hogwarts Legacy) jest grą akcji z elementami RPG studia Avalanche Software, która zabiera fanów książek J.K. Rowling z serii "Harry Potter" do XIX wieku. Nowy rok w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie rozpoczyna się od niespodzianki. Do Wielkiej Sali wkracza bohater stworzony przez graczy, który otrzymał list z zaproszeniem do nauki w niezwykłej placówce dopiero w wieku 15 lat.

Po przydzieleniu do domu – Gryffindoru, Slytherinu, Hufflepuffu lub Ravenclawu – postać ma możliwość samodzielnego zwiedzania zamku, uczenia się zaklęć (tych niewybaczalnych też), uczęszczania na zajęcia piątego roku i odkrywania pierwotnej magii, a także niebezpiecznych sekretów założycieli Hogwartu. W tle rozgrywa się bunt goblinów dowodzonych przez Ranroka, który staje się istotnym wątkiem w grze z 2023 roku.

Kiedy premiera gry Dziedzictwo Hogwartu ? Nowe wieści dla fanów "Harry'ego Pottera"

Serwis PotterWorldwide donosi nieoficjalnie, że twórcy Dziedzictwa Hogwartu 2 są o krok od ogłoszenia pierwszej zapowiedzi promującej sequel. Przecieki sugerują, że premiera nowej gry odbędzie się najpewniej w 2027 roku i zbiegnie się w czasie z debiutem serialowego rebootu "Harry'ego Pottera" HBO, który stylistycznie i fabularnie ma być bardzo wierny dziełu Avalanche Software.

Po sieci krążą pogłoski o tym, że w drugiej części gry będziemy uczestniczyć w Turnieju Trójmagicznym i brać udział w Balu Bożonarodzeniowym, co jest oczywistym nawiązaniem do jednego z najbardziej emocjonujących tomów w serii powieści J.K. Rowling – "Harry'ego Pottera i Czary Ognia". Choć wizja ta może wydawać się graczom kusząca, nie została ona w żaden sposób zweryfikowana.

PotterWorldwide napisało też, że w kontynuacji szkolny stadion do Quidditcha będzie czymś więcej niż lokacją do odwiedzenia. Na potrzeby gry twórcy mieli opracować system pozwalający graczom na czynne uczestnictwo w meczach.

Dziedzictwo Hogwartu 2 jest traktowane przez wydawcę Warner Bros. Games jako sztandarowa gra AAA. Nie wiadomo jeszcze, jak na pozycję produktu wpłynie przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance, konglomerat medialno-rozrywkowy łączony z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W minionym tygodniu zdecydowana większość akcjonariuszy WBD poparła umowę dotyczącą tej fuzji.

Przypomnijmy, że sprzedaż Warner Bros. Discovery to niejedyny problem, jaki będą mieli na głowie autorzy Dziedzictwa Hogwartu 2. J.K. Rowling, która od dłuższego czasu jest krytykowana za transfobiczne wypowiedzi i działania, stała się na tyle kontrowersyjną postacią w popkulturze i polityce, że mnóstwo miłośników "Harry'ego Pottera" odcięło się od niej, obiecując sobie, że już nigdy nie wesprze jej finansowo.