Jaki jest najlepszy film akcji XXI wieku? AI ma swók wybór Fot. Kadr z "Johna Wicka"

Kino akcji przeszło ogromną przemianę – od "mordobicia" do wizualnych spektakli, w których realizm i pełnowymiarowe postacie są tak samo ważne, jak perfekcyjnie wyreżyserowana choreografia walk i pościgów. W ostatnich dwóch dekadach nie brakowało wielkich hitów, ale tylko nieliczne naprawdę zmieniły gatunek. Spytaliśmy AI, który film akcji XXI wieku jest najlepszy. Odpowiedź jest dla wielu widzów całkowicie zrozumiała, a dla niektórych... zupełnie nie.

Według sztucznej inteligencji najlepszym filmem akcji XXI wieku jest "Mad Max: Na drodze gniewu" z 2015 roku w reżyserii George'a Millera. To czwarta część kultowej postapokaliptycznej sagi, w której w Maxa Rockatansky'ego wcielał się wcześniej Mel Gibson. Tym razem zastąpił go Tom Hardy.

W świecie spustoszonym przez wojnę nuklearną Max łączy siły z cesarzową Furiosą (Charlize Theron, która ostatnio błyszczy w "Alfie" Netflixa). Wspólnie uciekają przed tyranem Wiecznym Joe, prowadząc grupę ocalałych kobiet w stronę bezpiecznego Zielonego Miejsca Wielu Matek. Nagrodzone sześcioma Oscarami (spośród 10 nominacji, w tym za najlepszy film) widowisko to jeden wielki szalony pościg przez pustynię, który ani na chwilę nie zwalnia tempa.

AI podkreśla, że siła "Mad Maxa: Na drodze gniewu" tkwi w "połączeniu widowiskowości z precyzją realizacji". "Dynamiczne sceny akcji, ogromna liczba praktycznych efektów, znakomity montaż i czytelna choreografia sprawiają, że chaos na ekranie nigdy nie staje się męczący. To film, który nie tylko dostarcza adrenaliny, ale pokazuje też, jak ambitne i artystycznie dopracowane może być kino akcji" – argumentuje ChatGPT.

Mimo że "Na drodze gniewu" zachwyciło krytyków i olśniło widzów, to niektórzy kręcili nosami, narzekając na – ich zdaniem – przerost formy nad treścią, chaos i zbyt dużo kampu. Na Rotten Tomatoes "Mad Max 4" ma aż 97 procent pozytywnych recenzji oraz nieco mniej, bo 86 procent, od widowni. W miarę upływu lat film zaczęto nazywać arcydziełem kina akcji. Dzieło Millera obejrzymy m.in. na Netflixie i Prime Video.

Najlepsze filmy akcji według AI

Wśród najlepszych filmów akcji według AI znalazł się także kultowy "Mroczny Rycerz" z 2008 roku, druga część trylogii o Batmanie w reżyserii Christophera Nolana. "Christian Bale jako Batman i pośmiertnie nagrodzony Oscarem Heath Ledger jako Joker stworzyli starcie, które na stałe weszło do historii popkultury, a napięcie i widowiskowe sceny do dziś robią ogromne wrażenie" – podsumowuje ChatGPT.

Kolejnym wyróżnionym tytułem jest "John Wick" w reżyserii Chada Stahelskiego. "Film 2014 roku z Keanu Reevesem w roli głównej odświeżył kino akcji dzięki perfekcyjnie zaplanowanym walkom, stylowej estetyce i bohaterowi, który błyskawicznie stał się ikoną gatunku" – podkreśla sztuczna inteligencja. I zwraca uwagę, że seria "John Wick" (która składa się już z czterech filmów, a powstaje piąty) "przypomniała widzom, jak ważna jest klarowna choreografia i fizyczność scen walki".

Trzecim wyróżnieniem jest "Casino Royale", czyli debiut Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda pod reżyserską ręką Martina Campbella. "To bardziej brutalna i realistyczna odsłona agenta 007, która przywróciła serii energię i wiarygodność. Film znakomicie łączy widowiskową akcję z emocjonalną historią bohatera" – podkreśla AI. Po "Casino Royale" z 2006 roku Craig wcielił się w Bonda jeszcze cztery razy. Jego następcę mamy poznać niebawem.