"Niewybrani", którzy właśnie podbijają serwis streamingowy Netflix, snują historię młodej kobiety należącej do fikcyjną religijnej sekty. Niedawno w Polsce popularny był również rodzimy serial o kulcie, który akurat inspirował się prawdziwymi wydarzeniami. Przypominamy, gdzie po seansie hitu z Asą Butterfieldem obejrzeć "Niebo. Rok w piekle".

"Niewybrani" w reżyserii Jima Loacha, syna Kena Loacha ("Kes"), skupia się na losach Rosie (w tej roli Molly Windsor), posłusznej żony i oddanej matki, która należy do Wspólnoty Bożej, sekty religijnej znajdującej się na angielskiej prowincji. Do jej obowiązków należy dbanie o dzieci, gotowanie i sprzątanie. Korzystanie z technologii jest tutaj surowo karane, podobnie zresztą jak sięganie po literaturę.

Każdy – w zależności od płci – zna swoje miejsce w szeregu. Kobiety są podporządkowane mężom, którzy ambitnie podchodzą do swojej przyszłej roli w odizolowanej społeczności. Napędza ich pragnienie jeszcze większej władzy. Wszystko zmienia się, gdy do wspólnoty dołącza zbiegły skazaniec Sam (Fra Fee). Obecność "przybysza" sprawia, że główna bohaterka zaczyna kwestionować zasady panujące w sekcie.

Sześcioodcinkowy miniserial, który miał być inspirowany zgromadzeniem o nazwie "bracia plymuccy" i innymi konserwatywnymi ugrupowaniami działającymi na terenie Wielkiej Brytanii, wskoczył na sam szczyt światowego rankingu oglądalności Netflixa. Po seansie absolutnego hitu giganta streamingu warto sięgnąć po rodzimą produkcję na HBO Max.

"Niebo. Rok w Piekle" warto obejrzeć po "Niewybranych". O czym jest polski serial?

"Niebo. Rok w piekle" – podobnie jak "Niewybrani" – jest dramatem psychologicznym poświęconym młodym ludziom uwięzionym w sekcie. Fabuła polskiego serialu zabiera widzów do lat 90. XX wieku, czyli do czasów transformacji systemowej. Młodych przytłaczała nowa rzeczywistości. Poczucie zagubienia sprawiło, że stawali się oni łatwą zdobyczą dla samozwańczych proroków.

Scenariusz do produkcji HBO powstał na podstawie wspomnień Sebastiana Kellera, który należał do Zboru Leczenia Duchem Świętym "Niebo" prowadzonym przez Bogdana Kacmajora we wsi Majdan Kozłowiecki w województwie lubelskim. Lider największej sekty nad Wisłą przyciągał do siebie wyznawców rzekomą zdolnością uzdrawiania ludzi poprzez nakładanie rąk i wizją zbliżającego się końca świata. Swojej społeczności sprzedał bajkę o tym, że przemawia przez niego Bóg.

Wspomnijmy, że pod adresem Kacmajora i niebian przez lata padały zarzuty związane z kradzieżą, znęcaniem się psychicznym i fizycznym, popychaniem innych do autodestrukcyjnych zachowań i uśmiercaniem noworodków.

