Steven Spielberg został producentem wykonawczym serialu aktorskiego "Kacper", który trafi na Disney+ Fot. materiał prasowy

Hollywood stawia na sprawdzone rzeczy. Widząc, z jakim entuzjazmem spotkała się "Wednesday" z Jenną Ortegą, Disney+ postanowiło sięgnąć po równie kultową postać z ubiegłego wieku i uczynić z niej głównego bohatera serialu. Pamiętacie "przyjaznego duszka"? To nie będzie jego pierwsze spotkanie ze Stevenem Spielbergiem.

W dobie prequeli, sequeli, remake'ów i rebootów wszystko jest możliwe, a każda postać – nawet ta ukrywająca się w najciemniejszych zakamarkach popkulturowej świadomości – prędzej czy później zostanie wskrzeszona. Podstawowe pytanie brzmi: czy trafi na duży ekran, czy na mały ekran? Wychodzi na to, że Disney+ zamierza stworzyć własny hit na miarę "Wednesday" reżyserowanej przez Tima Burtona ("Jeździec bez głowy").

Branżowy portal Deadline donosi, że gigant streamingu nabył prawa umożliwiające mu stworzenie serialu aktorskiego o Kacprze Przyjaznym Duszku. Pierwszy krótkometrażowy film z udziałem dziecka-ducha, którego geneza jest owiana tajemnicą i kłótnią o prawa między Seymourem Reitem a Joem Oriolo, trafił na srebrny ekran w 1945 roku. Malutka zjawa zasłynęła z tego, że w przeciwieństwie do starszych przedstawicieli swojego gatunku nigdy nie przepadała za straszeniem żywych.

Serialem live-action "Kacper" zajmą się reżyser Rob Letterman i scenarzystka Hilary Winston, czyli duet, który w przerabianiu klasyków ma już wprawę. W 2023 roku filmowcy ożywili dla Disney+ i Hulu serię książek "Gęsia skórka" autorstwa R.L. Stine'a. Podkreślmy, że nadchodzący tytuł będzie koprodukcją DreamWorks Animation TV i Universal Content Productions, której premiera odbędzie się wyłącznie na disneyowskiej platformie streamingowej.

Przypomnijmy, że w latach 1945-1959 Kacper wystąpił w 55 krótkometrażowych filmach kreskówkowych, a na początku lat 50. wylądował na okładkach komiksów Harvey Comics. W 1995 roku półprzezroczysty duch doczekał się aktorskiego filmu, który z reżyserem Bradem Silberlingiem ("Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń") współtworzył Steven Spielberg. Co istotne, twórca ekranowych "Szczęk" i "Parku Jurajskiego" zasiądzie na fotelu producenta wykonawczego zapowiedzianego serialu Disney+.

Christina Ricci w filmie "Kacper" z 1995 roku. Fot. materiał prasowy

Pełnometrażowy film "Kacper", który ukazał się w kinach ponad trzy dekady temu, jest współcześnie najbardziej rozpoznawalnym dziełem należącym do franczyzy. Jego fabuła skupiała się na losach Kat, nastoletniej córki eksperta od zjawisk paranormalnych, która ze względu na pracę ojca przenosi się z nim do nawiedzonej posiadłości w stanie Maine. Dziewczyna wpada w oko sympatycznemu duszkowi zamieszkującemu poddasze.