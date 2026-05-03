"Nielegalni" dziś są zapomniani Fot. Kadr z "Nielegalnych"

Są takie polskie seriale, które przeszły przez ekran właściwie bez echa i dziś mało kto o nich pamięta. Jednym z nich są "Nielegalni" Szpiegowska produkcja Canal+ z 2018 roku miała wszystko, żeby zostać hitem, a jednak z czasem gdzieś sie rozmyła. A jest naprawdę solidna i mocno trzyma w napięciu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Serial "Nielegalni" jest adaptacją "Nielegalnych" i "Niewiernych", dwóch książek Vincenta V. Severskiego – byłego oficera wywiadu, który swoje doświadczenia przełożył na cykl powieści (dopełniają go książki "Nieśmiertelni" i "Niepokorni"). Zamiast efektownej akcji w stylu kina szpiegowskiego spod znaku Bonda, dostajemy raczej surowy i proceduralny obraz pracy wywiadu – pełen obserwacji, analiz i decyzji podejmowanych w cieniu. Akcje rzadko są spektakularne, za to niemal zawsze ryzykowne.

O czym są "Nielegalni"? Serial szpiegowski jest adaptacją książek Vincenta V. Severskiego

Akcja "Nielegalnych" z 2018 roku dzieje się we współczesnych służbach specjalnych. Główny bohater, Konrad Wolski, szef elitarnej jednostki polskiego wywiadu (Wydziału Q), dowiaduje się o planowanym w Szwecji zamachu terrorystycznym. Śledztwo prowadzi go do Mińska, gdzie musi uruchomić zakonspirowanego polskiego szpiega w białoruskim KGB, aby przechwycić broń pochodzącą z dawnego arsenału ZSRR.

REKLAMA

Na ekranie pojawia się znakomita obsada: Grzegorz Damięcki ("W głębi lasu"), Sylwia Juszczak ("Nad rozlewiskiem"), Filip Pławiak ("Chyłka"), Agnieszka Grochowska ("Kos"), Tomasz Schuchardt ("Wielka woda") i Andrzej Seweryn ("Ziemia obiecana"). Za kamerą stanęli Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem", "Informacja zwrotna") i Jan P. Matuszyński ("Ostatnia rodzina", "Wataha").

"Nielegalni" nigdy nie stali się wielkim hitem, a recenzje były raczej mieszane – chwalono realizm i podejście do tematu, ale jednocześnie krytykowano nierówne tempo i momentami zbyt zachowawczą narrację. Serial nie spodobał się fanom książek Severskiego, którzy narzekali, że to mocno "niewierna" adaptacja.

REKLAMA

To jednak naprawdę porządny serial szpiegowski, który warto obejrzeć po latach. Spodoba się szczególnie tym, którzy lubią akcyjniaki bliższe rzeczywistości niż fantazji. Całość ma tylko 10 odcinków i jest dostępna na CANAL+, Netflixie oraz Playerze.

Polacy lubią seriale szpiegowskie. Drugi sezon "Przesmyku" już niedługo

Fani seriali szpiegowskich z pewnością czekają na drugi sezon "Przesmyku", wielkiego hitu HBO Max z 2025 roku. Pierwsza odsłona opowiadała historię Ewy Oginiec (Lena Góra), agentki służb specjalnych, która po osobistej tragedii próbuje wycofać się ze służby, ale w 2021 roku zostaje wciągnięta w skomplikowaną intrygę szpiegowską.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Serial był wielkim hitem – nie tylko w Polsce, gdzie był najchętniej oglądaną produkcją na HBO Max od startu platformy, ale także za granicą. Zdobył popularność w Europie i Stanach Zjednoczonych, a pisały o nim m.in. "The New York Times", "Variety", "Deadline" czy "The Hollywood Reporter".

Drugi sezon "Przesmyku", do którego zdjęcia już trwają, rozpocznie się dziewięć miesięcy po wydarzeniach z finału pierwszego sezonu. Ewa znika bez śladu, a jej los pozostaje zagadką – nie wiadomo, czy zginęła, została uprowadzona przez białoruskie służby, czy działa w ukryciu.

Na jej trop wpadają agenci polskiego i ukraińskiego wywiadu. Rozpoczyna się wyścig z czasem, a stawką jest nie tylko życie bohaterki, ale i bezpieczeństwo regionu w obliczu narastających napięć politycznych oraz widma wojny w Ukrainie. Za kamerą nowych odcinków ponownie stanął Jan P. Matuszyński, współtwórca "Nielegalnych". Premiera najprawdopodobniej w 2027 roku.