Platforma Prime Video pokazała pierwsze zdjęcia i oficjalny teaser serialu "Elle" – prequela kultowej "Legalnej blondynki". Produkcja od Amazon MGM Studios i Hello Sunshine, firmy należącej do Reese Witherspoon, czyli oryginalnej Elle Woods, ma oficjalna datę premiery. Co ciekawe, platforma zamówiła już 2. sezon serialu jeszcze przed premierą pierwszego.

"Legalna blondynka" z 2001 roku to kultowa amerykańska komedia, która połączyła błyskotliwy humor z inspirującym przesłaniem o przełamywaniu stereotypów i byciu sobą. Opowiada historię Elle Woods, przebojowej i kochającej kolor różowy przewodniczącej studenckiego bractwa, która zostaje porzucona przez chłopaka, Warnera, uznającego ją za "zbyt mało poważną" na żonę przyszłego polityka.

Zdeterminowana, by udowodnić swoją wartość, Elle dostaje się na prestiżowe studia prawnicze na Harvardzie, gdzie, zachowując swój charakterystyczny cukierkowy styl i niezmienną miłość do piesków chihuahua, zdobywa uznanie jako prawniczka, pokonując przy tym liczne przeszkody. W rolach głównych wystąpili Reese Witherspoon jako Elle Woods, Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis oraz Jennifer Coolidge, a film zrobił z Witherspoon gwiazdę.

Film odniósł ogromny sukces – przy budżecie 18 mln dolarów, zarobił ponad 141 mln dolarów i zdobył status kultowego, inspirując wiele kobiet do podejmowania studiów prawniczych. Sukces zaowocował kontynuacją – nieudaną "Legalną blondynką 2" z 2003 roku, w której Elle, już absolwentka Harvardu, wyrusza do Waszyngtonu, by walczyć o zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach.

Popularność filmu przeniosła się także na scenę teatralną – w 2007 roku zadebiutował musical "Legally Blonde" na Broadwayu, zdobywając siedem nominacji do Tony Awards i doczekując się polskiej wersji w Krakowskim Teatrze VARIETE w reżyserii Janusza Józefowicza.

O czym będzie serial "Elle"? Poznamy Elle Woods w młodości

Akcja pierwszego sezonu "Elle" cofnie widzów do 1995 roku i pokaże Elle Woods na długo przed studiami na Harvardzie. Tym razem poznajemy kultową bohaterkę jako nastolatkę próbującą odnaleźć się w licealnej rzeczywistości pełnej trudnych przyjaźni, zakazanego romansu i modowych wpadek. Serial ma pokazać, jak doświadczenia z młodości ukształtowały charyzmatyczną i pewną siebie Elle, którą widzowie pokochali w filmowej serii.

W centrum historii znajdzie się również relacja Elle z jej matką Evą. Twórcy zapowiadają bardziej emocjonalne i coming-of-age'owe podejście do bohaterki, skupione na rodzinie, dorastaniu i budowaniu własnej tożsamości.

Za serial odpowiada Laura Kittrell ("High School", "Niepewne"), która pełni funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej razem z Caroline Dries. Producentami wykonawczymi są także Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Marc Platt i Amanda Brown – autorka powieści, na podstawie której powstała "Legalna blondynka". Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Jason Moore, twórca hitowego filmu "Pitch Perfect".

W głównej roli występuje łudząco podobna do Witherspoon Lexi Minetree jako młoda Elle Woods. W obsadzie znaleźli się również June Diane Raphael jako Eva Woods oraz Tom Everett Scott jako Wyatt Woods. Towarzyszą im m.in. Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney i Zac Looker. W serialu pojawią się też Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada oraz James Van Der Beek.

