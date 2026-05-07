Premiera "Rancza Duttonów" już w tym miesiącu Fot. materiały prasowe

"Ranczo Duttonów" to najbardziej wyczekiwany spin-off "Yellowstone". Nic dziwnego, w końcu wraca niezłomna Beth Dutton. SkyShowtime ujawniło kolejny zwiastun produkcji, która zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Fani będą usatysfakcjonowani.

Serial "Yellowstone" z Kevinem Costnerem był gigantycznym hitem zarówno w USA, jak i poza jego granicami. Neo-westernowa opowieść o ranczerach z Montany, nad którą czuwał Taylor Sheridan, biła rekordy oglądalności i doczekała się aż pięciu sezonów. Widzów zasypano również prequelami o rodzinie Duttonów – "1883" i "1923", a także spin-offami: nieudanym "Marshals" o Kayce'em Duttonie oraz dobrze przyjętym "The Madison" z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russellem.

Kolejny spin-off, czyli "Ranczo Duttonów", opowie o losach niezłomnej Beth Dutton (Kelly Reilly, gwiazda kryminału "Under Salt Marsh"). Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z finału "Yellowstone", dlatego serial jest nieoficjalnie nazywany kontynuacją hitu o kowbojach. Powraca zarówno Beth, jak i jej mąż Rip Wheeler (Cole Hauser) oraz przybrany syn Cartner (Finn Little). Serial doczekał się właśnie kolejnego zwiastunu, który z pewnością przyprawi fanów franczyzy o szybsze bicie serca.

"Dziewięcioodcinkowa odsłona kolejnych losów Beth i Ripa opowiada o zmaganiach pary, które towarzyszą ich wysiłkom zbudowania nowego życia w Stanie Samotnej Gwiazdy. Z dala od rodzinnego Yellowstone oboje muszą stawić czoła brutalnej rzeczywistości i bezwzględnym właścicielom sąsiedniego rancza, którzy zrobią wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są jeszcze silniejsze, przebaczenie jest ulotne, a ceną przetrwania bywa własna dusza – brzmi opis serialu "Ranczo Duttonów".

Oprócz Reilly, Hausera i Little'a w obsadzie spin-offu znaleźli się Juan Pablo Raba ("Narcos"), Jai Courtney ("Bezpaństwowcy") i J.R. Villarreal ("Podwójna tożsamość"), a także ikony amerykańskiego kina, wielokrotnie nominowani do Oscara: Ed Harris ("Pollock") i Annette Bening ("American Beauty").

Twórcą serialu jest Chad Feehan ("Ray Donovan"), który z niewiadomych przyczyn odszedł z produkcji tuż przed premierą. W ewentualnym drugim sezonie stery przejmie już ktoś inny. Jednym z producentów wykonawczych "Rancza Duttonów" jest także Taylor Sheridan, który czuwa nad całym uniwersum "Yellowstone".

Kiedy premiera "Rancza Duttonów" na SkyShowtime?

Platforma SkyShowtime zaplanowała premierę "Rancza Duttonów" 22 maja, czyli tydzień po debiucie w USA. Odcinków będzie dziewięć – dwa pierwsze zobaczymy od razu, a kolejne co tydzień w piątki. Finał pojawi się w serwisie 10 lipca.