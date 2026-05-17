Bułgaria wygrała Eurowizję 2026! Pełne wyniki głosowania Fot. YouTuBe / Eurovision Song Contest

Bułgaria wygrała 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Dara zdobyła Kryształowy Mikrofon za utwór "Bangaranga". Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski, która wykonała w Wiener Stadthalle utwór "Pray", nie znalazła się na podium. Poznaliśmy pełne wyniki muzycznej rywalizacji.

Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbył się w sobotę (16 maja) w hali sportowej Wiener Stadthalle w Wiedniu (i był relacjonowany na żywo przez naTemat), został rozstrzygnięty. Niestety reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska – wykonawczyni inspirowanej muzyką gospel piosenki "Pray", która w pierwszym półfinale zachwyciła wielu telewidzów – nie sięgnęła po wygraną.

Zwycięzcą 70. Konkursu Piosenki Eurowizji została Bułgaria z utworem "Bangaranga" wykonanym przez Darę, która otrzymała łącznie 516 punktów od jury i telewidzów. Tym samym wiemy, gdzie odbędzie się kolejna odsłona "europejskiego święta muzyki".

Eurowizja 2025: wyniki konkursu w Wiedniu (LISTA)

Tuż za Bułgarią znalazł się Izrael z 343 punktami i Rumunia z wynikiem 296. Pełne wyniki tegorocznego konkursu (razem z punktacją) prezentują się tak:

Bułgaria (Dara, Bangaranga ) – 516 pkt Izrael (Noam Bettan, Michelle ) – 343 pkt Rumunia (Alexandra Căpitănescu, Choke Me ) – 296 pkt Australia (Delta Goodrem, Eclipse ) – 287pkt Włochy (Sal Da Vindi, Per Sempre Si ) – 281 pkt Finlandia (Linda Lampenius i Pete Parkkonen, Liekinheitin ) – 279 pkt Dania (Soren Torpegaard Lund, For Vi Gar Hjem ) – 243 pkt Mołdawia (Satoshi, Viva, Moldova! ) – 226 pkt Ukraina (Leleka, Ridnym ) – 221 pkt Grecja (Akylas, Ferto ) – 220 pkt Francja (Monroe, Regarde ) – 158 pkt Polska (Alicja, Pray ) – 150 pkt Albania (Alis, Nan ) – 145 pkt Norwegia (Jonas Lovv, Ya Ya Ya ) – 134 pkt Chorwacja (Lelek, Andromeda ) – 124 pkt Czechy (Daniel Zizka, Crossroads ) – 113 pkt Serbia (Lavina, Kraj Mene ) – 90 pkt Malta (Aidan, Bella ) – 89 pkt Cypr (Antigoni, Jalla ) – 75 pkt Szwecja (Felicia, My System ) – 51 pkt Belgia (Essyla, Dancing on the Ice ) – 36 pkt Litwa (Lion Ceccah, Sólo Quiero Más ) – 22 pkt Niemcy (Sarah Angels, Fire ) – 12 pkt Austria (Cosmo, Tanzschein ) – 6 pkt Wielka Brytania (Look Mum No Computer, Eins, Zwei, Drei ) – 1 pkt

Kim jest Dara, zwyciężczyni Eurowizji 2026 z Bułgarii?

Laureatka Kryształowego Mikrofonu, Dara, mogła pochwalić się absolutnie odlotowym stagingiem, który wymagał od niej ciągłego ruchu. Wielu miłośnikom konkursu energiczna "Bangaranga" przypominała utwór "ZARI" Mariny Satti z 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö.

Darina Nikołaewa Jotowa ma 27 lat. Muzyka towarzyszy jej życiu odkąd tylko pamięta. W Narodowej Szkole Sztuk Pięknych w rodzinnej Warnie uczyła się śpiewu folklorystycznego, a w 2015 roku zajęła trzecie miejsce w finale bułgarskiej edycji talent show "X-Factor" – miała wówczas zaledwie 16 lat.

– "Bangaranga” to muzyka pop z folklorystycznym zacięciem. Samo słowo pochodzi z jamajskiego slangu – oznacza zgiełk, zamieszanie, piękny rodzaj nieporządku. Ma w sobie tę surową, fonetyczną moc, która wymyka się każdemu tłumaczeniu – czujesz ją, zanim ją zrozumiesz – tak o swoim zwycięskim utworze mówiła w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Independent".