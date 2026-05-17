Dara, zwyciężczyni Bułgarii w Eurowizji 2026
Bułgaria wygrała Eurowizję 2026! Pełne wyniki głosowania Fot. YouTuBe / Eurovision Song Contest

Bułgaria wygrała 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Dara zdobyła Kryształowy Mikrofon za utwór "Bangaranga". Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski, która wykonała w Wiener Stadthalle utwór "Pray", nie znalazła się na podium. Poznaliśmy pełne wyniki muzycznej rywalizacji.

Reklama.
Elektryczne SUV-y Forda. Już od 899zł netto/mies.
REKLAMA

Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbył się w sobotę (16 maja) w hali sportowej Wiener Stadthalle w Wiedniu (i był relacjonowany na żywo przez naTemat), został rozstrzygnięty. Niestety reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska – wykonawczyni inspirowanej muzyką gospel piosenki "Pray", która w pierwszym półfinale zachwyciła wielu telewidzów – nie sięgnęła po wygraną.

Zwycięzcą 70. Konkursu Piosenki Eurowizji została Bułgaria z utworem "Bangaranga" wykonanym przez Darę, która otrzymała łącznie 516 punktów od jury i telewidzów. Tym samym wiemy, gdzie odbędzie się kolejna odsłona "europejskiego święta muzyki".

Eurowizja 2025: wyniki konkursu w Wiedniu (LISTA)

Tuż za Bułgarią znalazł się Izrael z 343 punktami i Rumunia z wynikiem 296. Pełne wyniki tegorocznego konkursu (razem z punktacją) prezentują się tak:

  1. Bułgaria (Dara, Bangaranga) – 516 pkt
  2. Izrael (Noam Bettan, Michelle) – 343 pkt
  3. Rumunia (Alexandra Căpitănescu, Choke Me) – 296 pkt
  4. Australia (Delta Goodrem, Eclipse) – 287pkt
  5. Włochy (Sal Da Vindi, Per Sempre Si) – 281 pkt
  6. Finlandia (Linda Lampenius i Pete Parkkonen, Liekinheitin) – 279 pkt
  7. Dania (Soren Torpegaard Lund, For Vi Gar Hjem) – 243 pkt
  8. Mołdawia (Satoshi, Viva, Moldova!) – 226 pkt
  9. Ukraina (Leleka, Ridnym) – 221 pkt
  10. Grecja (Akylas, Ferto) – 220 pkt
  11. Francja (Monroe, Regarde) – 158 pkt
  12. Polska (Alicja, Pray) – 150 pkt
  13. Albania (Alis, Nan) – 145 pkt
  14. Norwegia (Jonas Lovv, Ya Ya Ya) – 134 pkt
  15. Chorwacja (Lelek, Andromeda) – 124 pkt
  16. Czechy (Daniel Zizka, Crossroads) – 113 pkt
  17. Serbia (Lavina, Kraj Mene) – 90 pkt
  18. Malta (Aidan, Bella) – 89 pkt
  19. Cypr (Antigoni, Jalla) – 75 pkt
  20. Szwecja (Felicia, My System) – 51 pkt
  21. Belgia (Essyla, Dancing on the Ice) – 36 pkt
  22. Litwa (Lion Ceccah, Sólo Quiero Más) – 22 pkt
  23. Niemcy (Sarah Angels, Fire) – 12 pkt
  24. Austria (Cosmo, Tanzschein) – 6 pkt
  25. Wielka Brytania (Look Mum No Computer, Eins, Zwei, Drei) – 1 pkt

Kim jest Dara, zwyciężczyni Eurowizji 2026 z Bułgarii?

Laureatka Kryształowego Mikrofonu, Dara, mogła pochwalić się absolutnie odlotowym stagingiem, który wymagał od niej ciągłego ruchu. Wielu miłośnikom konkursu energiczna "Bangaranga" przypominała utwór "ZARI" Mariny Satti z 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

logo
Alicja Szemplińska w finale Eurowizji zachwyciła. Jej głos niósł się po całym Wiedniu
logo
Występ Izraela w finale Eurowizji zaskoczył. Był dziwnie... cichy

Darina Nikołaewa Jotowa ma 27 lat. Muzyka towarzyszy jej życiu odkąd tylko pamięta. W Narodowej Szkole Sztuk Pięknych w rodzinnej Warnie uczyła się śpiewu folklorystycznego, a w 2015 roku zajęła trzecie miejsce w finale bułgarskiej edycji talent show "X-Factor" – miała wówczas zaledwie 16 lat.

– "Bangaranga” to muzyka pop z folklorystycznym zacięciem. Samo słowo pochodzi z jamajskiego slangu – oznacza zgiełk, zamieszanie, piękny rodzaj nieporządku. Ma w sobie tę surową, fonetyczną moc, która wymyka się każdemu tłumaczeniu – czujesz ją, zanim ją zrozumiesz – tak o swoim zwycięskim utworze mówiła w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Independent".

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku właścicielem Kryształowego Mikrofonu został reprezentant Austrii, JJ, który w Bazylei zaśpiewał utwór "Wasted Love". Śpiewak operowy z Wiednia otrzymał łącznie 436 punktów od jury i telewidzów.