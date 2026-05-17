Polska znalazła się poza "dziesiątką" najlepszych państw w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji Fot. YouTuBe / Eurovision Song Contest

Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji. Polka, która wykonała w Wiedniu piosenkę "Pray", zdobyła najwyższą liczbę punktów jury w czterech krajach.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Alicja Szemplińska otrzymała od jury 133 punkty, w tym aż cztery "dwunastki" – od Niemiec, Belgii, Mołdawii i Austrii. Od widzów polska reprezentantka dostała 17 punktów, co łącznie dało 150 punktów i 12 miejsce. 70. Konkurs Piosenki Eurowizji wygrała Bułgaria.

12. miejsce Szemplińskiej z utworem "Pray" to jeden z najlepszych wyników Polski w historii Konkursu Piosenki Eurowizji.

Lepsze rezultaty osiągnęli dotąd jedynie Edyta Górniak, która w 1994 roku zajęła 2. miejsce z piosenką "To nie ja!", Ich Troje z "Keine Grenzen – Żadnych granic" (7. miejsce w 2003 roku), Michał Szpak z "Color of Your Life" (8. miejsce w 2016 roku) oraz Anna Maria Jopek, która w 1997 roku uplasowała się na 11. pozycji dzięki utworowi "Ale jestem". Wynik Alicji zrównał się natomiast z osiągnięciem Krystiana Ochmana i "River" z 2022 roku.

Dalsza część artykułu poniżej.

REKLAMA

Alicja Szemplińska zachwyciła w finale

Alicja pojawiła się na scenie Wiener Stadthalle jako 18. i w towarzystwie czterech elegancko ubranych tancerzy – Krystiana Rzymkiewicza, Oskara Borkowskiego, Stefana Silvina i Włodka Kołobycza.

Cały staging został zbudowany wokół białej rampy, łącząc minimalistyczną scenografię z dopracowanym układem tanecznym. Alicja, ubrana w gorset przypominający zbroję z połyskującej stali, zaprezentowała pełnię swoich wokalnych możliwości, a towarzyszący jej tancerze również byli fenomenalni.