"To będzie jedna z największych niespodzianek 2026 roku" – tak o nowym filmie o He-Manie piszą krytycy po premierowym pokazie w Los Angeles. Do sieci trafiły już pierwsze reakcje na "Władców Wszechświata" i wszystko wskazuje na to, że Amazon MGM Studios ma w rękach nostalgiczny hit pełen kampu, widowiskowej akcji, muskularnych bohaterów i klimatu kreskówek z lat 80.

Film "Władcy Wszechświata" ("Masters of the Universe") bazuje na kultowej marce firmy Mattel, która narodziła się w latach 80. jako linia figurek, a chwilę później doczekała się kultowego serialu animowanego "He-Man i władcy wszechświata". Głównym bohaterem jest książę Adam z magicznej planety Eternia, który dzięki legendarnemu Mieczowi Mocy zamienia się w potężnego He-Mana – najpotężniejszego człowieka we wszechświecie.

Seria szybko stała się ikoną popkultury lat 80., głównie dzięki charakterystycznemu kampowemu stylowi, muskularnym bohaterom i fantasy wymieszanemu z science fiction, a nowe życie "He-Manowi" dał słynny mem. To pokolenie milenialsów, które dobrze pamięta popularne stare kreskówki, najpewniej będzie głównym targetem nowej produkcji.

O czym będą "Władcy Wszechświata"? To ekranizacja kultowej kreskówki

W filmie książę Adam trafia na Ziemię po katastrofie statku i zostaje oddzielony od legendarnego Miecza Mocy. Dorastając jako zwyczajny Adam Glenn, nie pamięta swojego przeznaczenia – aż do momentu, gdy ponownie odnajduje miecz i wraca do rodzinnej Eternii, by zmierzyć się ze złowrogim Szkieletorem.

Za reżyserię odpowiada Travis Knight, twórca "Kubo i dwie struny" oraz "Bumblebee". W głównej roli występuje Nicholas Galitzine (znany m.in. z "Red, White & Royal Blue", którego recenzja ukazała sie w naTemat czy hitu Netfliksa "Purpurowe serca") jako Adam/He-Man, a jego największego wroga, Szkieletora gra Jared Leto (zmiażdżony przez krytyków "Morbius", "Requiem dla snu").

W obsadzie znaleźli się również Idris Elba (kultowy serial kryminalny "Luther"), Camila Mendes ("Riverdale"), Alison Brie ("Together") oraz Morena Baccarin (filmy o Deadpoolu). Za produkcję odpowiada studio Amazon MGM Studios, które rozpoczęło już poszukiwania nowego Jamesa Bonda.

Nowy "He-Man" ma pierwsze reakcje. Kamp i frajda

Pierwsze reakcje po pokazie nowego "He-Mana", które zebrał branżowy "Hollywood Reporter", są w większości bardzo entuzjastyczne. Krytycy i dziennikarze podkreślają przede wszystkim ogromną dawkę nostalgii, kampowy klimat oraz to, że twórcy nie wstydzą się kreskówkowych korzeni filmu.

"To będzie dla mnie jedna z największych niespodzianek 2026 roku – uwielbiałam 'Masters of the Universe'. Spodziewałam się, że ten świat kompletnie nie będzie dla mnie działał, a tymczasem bawiłam się świetnie" – napisała Perri Nemiroff. Z kolei Courtney Howard stwierdziła, że Travis Knight "ma autentyczny szacunek do wszystkich wcieleń He-Mana", a easter eggi zostały "wplecione z ogromną troską i sercem". Przyznała nawet, że podczas seansu "lekko się wzruszyła".

Bardzo dużo pochwał zbiera Nicholas Galitzine. Peter Gray napisał, że brytyjski aktor "wygląda perfekcyjnie jako He-Man", ale największym zaskoczeniem okazało się jego wyczucie komediowe. Według niego film jest "świadomie kreskówkowy, pełen klimatu lat 80." i "przede wszystkim bardzo dobrą familijną zabawą". "Nicholas Galitzine wnosi do postaci Adama ogromne ciepło i tworzy bardzo ciekawą interpretację męskości" – oceniła Rachel Leishman, dodając, że film jest po prostu "czystą frajdą".

Wielu widzów porównuje nowego "He-Mana" do klasycznych kreskówek. Redakcja Big Gold Belt Media napisała, że film "oddaje magię animacji z lat 80. dzięki nowoczesnym efektom, widowiskowej akcji i pełnym adrenaliny walkom". Jej zdaniem to "nostalgiczna przygoda fantasy przypominająca dorosłym, dlaczego sobotnie poranki przed telewizorem były kiedyś czymś wyjątkowym".

Podobne zdanie ma Scott Menzel. Według niego film jest "kampowy w najlepszym możliwym wydaniu, szalenie widowiskowy i dostarczający czystej rozrywki od początku do końca", a Travis Knight "świetnie wyczuł ducha oryginału". Kilku recenzentów zwraca też uwagę na zaskakująco mocną rolę Jared Leto jako Szkieletora. Griffin Schiller napisał wręcz, że aktor jest "praktycznie nie do poznania i naprawdę bardzo dobry", a razem z Alison Brie "kradną cały film".

