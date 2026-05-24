"Następstwa" z Jenną Ortegą chowają się w streamingu. To przejmujący film o amerykańskich nastolatkach Fot. materiał prasowy

"Następstwa" to dramat poświęcony trudnej rzeczywistości amerykańskiej młodzieży, która zmaga się z niepewną przyszłością i niebezpieczeństwem, jakie może spacerować po szkolnych korytarzach. Jenna Ortega i Maddie Ziegler dają znakomity występ w tym jakże przejmującym filmie, który napisało samo życie.

"Słoń" Gusa Van Santa, po którym brak słów, nie jest jedynym filmem inspirowanym prawdziwymi tragediami, do jakich notorycznie dochodzi w Stanach Zjednoczonych od końca lat 90. Temat strzelanin w amerykański szkołach coraz częściej jest podejmowany przez twórców kina i telewizji. Wątek zamachu w liceum mogliśmy zobaczyć m.in. w kontrowersyjnym serialu młodzieżowym "Grand Army" z Odessą A'zion.

"Następstwa" jest debiutanckim filmem Megan Park – aktorki znanej z "Tajemnicy Amy" – który również stanowi odpowiedź na falę przemocy, jaka zalała USA po masakrze w Columbine High School w 1999 roku. W swoim pierwszym pełnometrażowym dziele reżyserka pochyla się przede wszystkim nad traumą, jakiej doświadczają uczniowie szkół, w których otwarto ogień.

Gdzie obejrzeć "Następstwa" z Jenną Ortegą?

Vada Cavell wstaje rano, w pośpiechu je śniadanie i wychodzi z domu. Zanim w jej liceum zadzwoni pierwszy dzwonek, spotyka się z przyjaciółmi, by pożartować z rzeczy, które za godzinę nie będą miały żadnego znaczenia. Podczas jednej z lekcji dziewczyna idzie do ubikacji, gdzie spotyka malującą się przed lustrem popularną Mię Reed. Nagle z korytarza zaczynają dobiegać krzyki i serie strzałów. Od tego momentu życie obu nastolatek nigdy nie będzie takie samo.

Maddie Ziegler i Jenna Ortega w filmie "Następstwa". Fot. materiał prasowy

"Następstwa", które znajdziemy w bibliotece HBO Max, nie koncentrują się na szczegółach okrutnej zbrodni dokonanego na terenie fikcyjnej kalifornijskiej szkoły. Kamera nigdy nie podąża za strzelcem, a za jego ofiarami, którymi stają się wszystkie osoby obecne feralnego dnia w liceum. Scenariusz obejmuje dalsze życie Vady, która – choć bardzo nie chce tego przyznać – nie potrafi wrócić do "normalności". Wspólna trauma łączy ją z Mią. Nastolatki podupadają na zdrowiu psychicznym.

Główną rolę Megan Park powierzyła Jennie Ortedze, obiecującej królowej krzyku i odtwórczyni Wednesday Addams w serialu "Wednesday". U jej boku wystąpili m.in. tancerka Maddie Ziegler ("Pretty Lethal"), Shailene Woodley ("Wielkie kłamstewka"), John Ortiz ("Amerykański gangster") i Julie Bowen ("Współczesna rodzina").

