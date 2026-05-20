Pokażcie drugą gwiazdę, która od sześciu dekad nie schodzi ze sceny, a w wieku 80 lat wciąż wygląda, ubiera się i bawi lepiej niż połowa trzydziestolatków. Cher obchodzi właśnie okrągłe urodziny, ale czas w ogóle się jej nie ima. Oto 8 dowodów na to, że Cherilyn Sarkisian to nie tylko wokalistka i aktorka, ale chodząca instytucja popkultury, za którą świat dosłownie szaleje.

Cherilyn Sarkisian urodziła się 20 maja 1946 roku w małym miasteczku El Centro w Kalifornii. Jej wczesne życie wcale nie przypominało bajki. Pochodziła z ubogiej rodziny – jej ojciec był kierowcą ciężarówki o ormiańskich korzeniach, a matka aspirującą aktorką. W pewnym momencie sytuacja finansowa była tak dramatyczna, że mała Cher na kilka miesięcy trafiła do sierocińca, bo matki nie było stać na jej utrzymanie.

Wszystko zmieniło się, gdy jako nastolatka poznała muzyka Sonny'ego Bono. Szybko stworzyli duet Sonny & Cher, a ich hipisowski hymn "I Got You Babe" z 1965 roku z dnia na dzień podbił globalne listy przebojów. Od tamtego momentu minęło 60 lat, a Cher z początkującej piosenkarki stała się niekwestionowaną Boginią Popu, która sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie.

20 maja 2026 roku Cher kończy 80 lat, ale daleko jej do stereotypowego wizerunku babci. Od sześciu dekad nie schodzi ze sceny, nie przestaje wyznaczać trendów i wciąż potrafi wywołać większe zamieszanie niż gwiazdy o połowę młodsze. Oto 8 powodów, dla których mimo upływu lat świat nadal szaleje za Cher.

1. Stworzyła współczesną muzykę pop

W 1998 roku, gdy miała 52 lata, wypuściła klubowy utwór "Believe". To właśnie w tej piosence świat po raz pierwszy usłyszał masowo i celowo użyty Auto-Tune, czyli program do cyfrowej korekcji wokalu. Do tamtego momentu producenci ukrywali ten program, by tuszować fałsze gwiazd.

Cher kazała podkręcić efekt na maksimum, by jej głos brzmiał jak robot. Szefowie wytwórni Warner Music byli przerażeni i błagali ją o usunięcie tego efektu, ale Cher nie ustąpiła. Piosenka sprzedała się w nakładzie 11 milionów egzemplarzy, a specyficzne zniekształcenie głosu w muzyce do dziś oficjalnie nazywa się w branży "efektem Cher" (Cher Effect).

Dziś Auto-Tune jest w muzyce pop czymś absolutnie normalnym, co... nie zawsze jest dobre. U Cher był to genialny, świadomy eksperyment artystyczny, ale dziś wielu wykonawców używa go po prostu po to, żeby ukryć brak wokalnych umiejętności.

2. Jest oficjalną królową powrotów...

Media i krytycy muzyczni wielokrotnie ogłaszali koniec jej kariery. Za każdym razem się mylili. Cher zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako jedyna artystka w historii, która zdobyła numer 1 na listach Billboardu w aż siedmiu kolejnych dekadach (od lat 60. aż po lata 2020.). Jedynym zespołem, który może pochwalić się podobną długowiecznością na listach, jest The Rolling Stones. Jej ostatni wielki sukces to rok 2023, gdy świąteczny singiel "DJ Play a Christmas Song" z miejsca wskoczył na szczyt zestawienia.

3. ...i królową odważnego stylu

Półprzezroczyste kombinezony, pióropusze z indyka, gigantyczne peruki i kreacje, które ledwo zakrywały ciało. Cher dekady temu przełamywała tabu w telewizji – była m.in. pierwszą kobietą, która pokazała pępek w amerykańskiej telewizji krajowej (w programie "The Sonny & Cher Comedy Hour"). Z kolei w 1975 roku pojawiła się na okładce magazynu "Time" w tak przezroczystej sukience, że w kilku stanach zakazano sprzedaży tego numeru.

Gdy w 1986 roku przyszła na Oscary w legendarnej czarnej kreacji od projektanta Boba Mackie – z ogromnym pióropuszem na głowie i gołym brzuchem – branża zamarła, a Amerykanie mówili o tym tygodniami. Niektórzy mówią, że bez Cher nie byłoby dziś Lady Gagi ani innych gwiazd pop eksperymentujących z odważnym stylem.

4. Ma Oscara, którego nikt jej nie wróżył

Wielu muzyków próbuje swoich sił w kinie, ale Cher udowodniła, że naprawdę ma wielki talent aktorski. Hollywood początkowo traktowało ją z przymrużeniem oka, mimo że w 1984 roku została nominowana za drugoplanową rolę w "Silkwood". Wszystko zmieniło się w 1987 roku za sprawą filmu "Wpływ księżyca". Za rolę Loretty Castorini, włoskiej wdowy z Brooklynu, Cher zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, pokonując w tamtym roku takie legendy kina, jak Meryl Streep i Glenn Close.

Dziś Cher należy do elitarnego klubu gwiazd, które zdobyły tzw. potrójną koronę aktorstwa: Oscara, Emmy oraz trzy Złote Globy. Widzowie i krytycy do dziś zachwycają się jej kreacjami w "Czarownicach z Eastwick", "Masce", "Syrenach" czy "Burlesce". Skradła też show w "Mamma Mia! Here We Go Again" z 2018 roku, gdzie zagrała matkę bohaterki granej przez Meryl Streep, mimo że w rzeczywistości jest od niej starsza o zaledwie 3 lata. Fani serii mogą się cieszyć, bo "Mamma Mia 3" oficjalnie powstaje, więc być może zobaczymy Cher na ekranie jeszcze raz.

Cher i Nicolas Cage we "Wpływie księżyca" Fot. Kadr z film "Wpływ księżyca"

5. Nie obchodzą jej konwenanse i wiek

Cher żyje wyłącznie na własnych zasadach i nigdy nie ukrywała, że uwielbia poprawiać urodę. Gdy media wytykały jej kolejne operacje plastyczne, ucięła temat kultowym tekstem: "Jeśli będę chciała przypiąć sobie cycki na plecach, to zrobię to, bo to moje własne pieniądze".

Prawdziwą bombę medialną odpaliła jednak w 2022 roku, gdy związała się z młodszym o 40 lat producentem muzycznym, Alexandrem "A.E." Edwardsem. Gdy dziennikarze dopytują ją o gigantyczną różnicę wieku, Cher wzrusza ramionami i podkreśla, że może na papierze wygląda to dziwnie, ale miłość nie zna matematyki. Sami zresztą naukowcy ustalili, jaka jest najlepsza różnica wieku dla związku, a wnioski mogą być dla wielu zaskakujące.

6. Jest absolutną ikoną społeczności LGBT+

Cher wspiera mniejszości od dekad, zanim stało się to modne czy dobrze widziane w show-biznesie. Jej status "świętej patronki" środowiska LGBT+ przypieczętowało też osobiste życie.

W 1998 roku jej dziecko (urodzone jako Chastity) dokonało coming outu jako lesbijka, a kilkanaście lat później przeszło proces korekty płci. Chaz Bono jest dziś znanym transpłciowym aktywistą. Cher nie ukrywa, że na początku – jako matka – musiała ten temat przepracować i uczyła się na własnych błędach. Dziś głośno i bezkompromisowo walczy o prawa osób queer na całym świecie, a jej piosenki to stały repertuar każdego szanującego się gejowskiego klubu.

7. Stała się królową internetowych memów i Twittera

Gen Z i Millenialsi mogą nie znać jej wczesnych płyt, ale doskonale znają jej twarz z TikToka i Instagrama. Wywiady z Cher z lat 80. i 90. to kopalnia viralowych cytatów. Absolutnym hitem sieci jest fragment z 1996 roku, w którym opowiada, jak matka radziła jej, by ustatkowała się i znalazła sobie bogatego męża. Cher odpowiedziała jej wtedy krótko: "Mamo, ja sama jestem bogatym mężem" ("Mom, I am a rich man"). Bezczelne i pewne siebie riposty Cher są do dziś masowo przerabiane na memy i gify.

Ikoniczne jest też konto Cher na X (dawny Twitter), choć przez ostatni rok zrobiło się tam cicho (być może z powodu Elona Muska). To czysty, internetowy surrealizm. Gwiazda zarządzała nim sama, a jej znakiem rozpoznawczym było pisanie wielkimi literami, gigantyczna ilość losowych emotek, błędy ortograficzne i rozbrajająca szczerość. Potrafiła wrzucić chaotycznego twetta o treści: "Coś jest nie tak z moim ipadem" albo "Co się dzieje z moją karierą?". To wciąż jedno z najzabawniejszych miejsc w sieci.

8. Oficjalnie weszła do Rock & Roll Hall of Fame