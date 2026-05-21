Fani "Jacka Ryana" mogą już wracać do świata szpiegów i międzynarodowych spisków. Na platformie Prime Video zadebiutował właśnie film "Jack Ryan: Wojna duchów", czyli pełnometrażowa kontynuacja hitowego serialu inspirowanego bohaterami stworzonymi przez Toma Clancy'ego. W nowej odsłonie John Krasinski ponownie wciela się w słynnego analityka CIA, który jeszcze raz zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę.

Serial "Jack Ryan" przez lata należał do największych hitów platformy Prime Video. Produkcja zadebiutowała w 2018 roku i doczekała się czterech sezonów, łącząc thriller polityczny, kino szpiegowskie i akcję rodem z najlepszych filmów sensacyjnych. W roli głównej wystąpił John Krasinski, gwiazdor kultowego "The Office" i "Cichego miejsca". Uwielbiany horror z Cillianem Murphym i Emily Blunt, którego Krasinski jest twórcą, doczeka się niedługo trzeciej części.

O czym jest "Jack Ryan: Wojna duchów"? To kontynuacja serialu z Johnem Krasinskim

Film "Jack Ryan: Wojna Duchów" rozwija wydarzenia znane z zakończonego w 2023 roku serialu. Akcja rozpoczyna się półtora roku po finale 4. sezonu, kiedy Jack Ryan próbuje odnaleźć się poza strukturami CIA. Spokój nie trwa jednak długo – bohater ponownie trafia w sam środek międzynarodowego spisku, który szybko wymyka się spod kontroli.

Produkcję wyreżyserował Andrew Bernstein, a scenariusz napisali Aaron Rabin i John Krasinski. Na ekranie pojawiają się również Sienna Miller, która dołącza do uniwersum jako agentka MI6 Emma Marlow, a także powracający Wendell Pierce jako James Greer i Michael Kelly jako Mike November.

Twórcy zapowiadają widowiskowy thriller akcji zrealizowany w wielu lokacjach – od London przez Dubai po Waszyngton i Nowy Jork. W filmie ma nie zabraknąć pościgów, scen akcji i politycznych intryg, ale Krasinski podkreśla, że równie ważny pozostaje emocjonalny wymiar historii.

– Zawsze fascynowała mnie postać Jacka Ryana – człowieka, który mimo braku supermocy i peleryny jest prawdziwym bohaterem. To ktoś, kto stoi na pierwszej linii frontu i walczy o bezpieczeństwo innych. W filmie widzimy go półtora roku po wydarzeniach z 4. sezonu, kiedy próbuje wrócić do normalnego życia poza CIA. Problem w tym, że dla Jacka normalność nie istnieje, jeśli nie może pomagać innym i działać na rzecz bezpieczeństwa świata – mówi John Krasinski.

Reżyser Andrew Bernstein podkreśla, że film miał być czymś więcej niż tylko przedłużeniem serialu. – Chcieliśmy stworzyć film, który przyciągnie zarówno fanów serialu, jak i nowych widzów. Zależało nam, by historia była realistyczna, bliższa współczesności, bardziej emocjonalna i psychologiczna. Oczywiście nie brakuje tu widowiskowej akcji i spektakularnych lokacji, ale mam nadzieję, że najmocniej wybrzmią relacje między bohaterami – tłumaczy twórca.

