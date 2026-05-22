W albumie "MATA2040" Mata stworzył utwór z samplami "Etiudy Rewolucyjnej" Fryderyka Chopina Fot. materiał prasowy; Mata, "BĘDĘ PREZYDENTEM :)"; domena publiczna. Montaż: naTemat

Mata wydał na początku minionego weekendu potrójny album "MATA2040", na którym znalazły się aż 33 kawałki. W pierwszym utworze słyszymy kompozycję Fryderyka Chopina. Fani rapera wprost oszaleli na jego punkcie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Po sukcesie trzech albumów studyjnych – "100 dni do matury", "Młody Matczak" i "Serce" – Mata ruszył z nowym projektem. "MATA2040" to nietypowy krążek, który może pochwalić się rozbudowaną listą piosenek. Na trzech płytach, które ujrzały światło dzienne po wielkim – zamykającym trasę – koncercie artysty na PGE Narodowym w Warszawie, znalazło się łącznie aż 33 utworów. Wierni słuchacze Michał Matczak nie mają na co narzekać.

Fryderyk Chopin na nowej płycie Maty. Raper "już nie chce sławy"

W utworze zatytułowanym "Prolog", który otwiera płytę "MATA2040", słyszymy sample "Etiudy Rewolucyjnej" skomponowanej przez wybitnego pianistę Fryderyka Chopina. W mocnym kawałku młody muzyk snuje słuchaczom historię o swojej sławie, tożsamości, duchowości i nienawistnych komentarzach, jakie w ostatnich latach padły pod jego adresem. "Ja to ten domowy kot, co uciekł do dziczy / Bo głaskali go pod włos od dzieciństwa w raju, wow / Byłem na haju cały rok, chociaż chciałem detoksu / To jest mój lifestyle, to jest mój kostium" – słyszymy.

REKLAMA

Chciałem wam wszystko oddać już tyle razy Przysięgam to on God, już nie chcę sławy Tylko sobą pozostać — jak mogę to zrobić? Spełniać oczekiwania i wolałbym się... Mata fragment piosenki "Prolog"

Reakcje na numer otwierający świeżo upieczony album Maty są bardzo pozytywne. "Chopin, najlepszy comeback tysiąclecia"; "Najpierw odmroził Marylę, później wskrzesił Chopina"; "Chopin zmartwychwstał"; "Dobrze, że Mata wspiera małych twórców"; "Ten numer jest super" – czytamy w komentarzach na YouTube. Fanom spodobał się eksperymentalny sposób, w jaki 25-letni raper połączył hip-hop z muzyką klasyczną, tym samym czerpiąc inspirację z twórczości naszej dumy narodowej.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Przypomnijmy, że na krążku "MATA2040" znalazł się również utwór "BĘDĘ PREZYDENTEM :)", w którym Mata uderza w polskich polityków, wytykając im hipokryzję: "Propaganda – zrobili (yeah), k*rwa, skandal z tego, że młodzież wali wiadra / Sześć lat później Koalicja robi reelsa na Instagram / Z wizerunkiem Nawrockiego, a w tle leci nowy Mata". Przypomnijmy, że cztery lata temu na łamach polskiego "Vogue'a" gwiazdor zamieścił manifest, w którym zapowiedział, że chce zostać prezydentem.

W jednym z wersów "BĘDĘ PREZYDENTEM :)" artysta, który miał zyskać miliony na współpracy z McDonald's, nawiązał również do swojego taty, prawnika Marcina Matczaka. "Wszyscy w szoku: 'Jakim cudem młody ma inne poglądy niż tata?' / Kocham go całym serduchem, ale nie dam się, k*rwa, upapiać" – rapował.