Natalia Szroeder postawiła sprawę jasno ws. Eurowizji Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA/bezpłatne materiały prasowe w ramach relacji z wydarzenia "Must be the music"

Alicja Szemplińska zachwyciła na Eurowizji 2026, ale czy Polska powinna w ogóle brać udział w konkursie, w którym występuje Izrael prowadzący działania wojenne w Strefie Gazy? Natalia Szroeder postawiła sprawę jasno. Warto dodać, że tegoroczną edycję zbojkotowało aż pięć krajów.

We wrześniu ubiegłego roku Niezależna Międzynarodowa Komisji Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich wydała raport, w którym oficjalnie stwierdzono, że Izrael dopuszcza się lud***jstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy. Mimo to kraj pozostał w Konkursie Piosenki Eurowizji. W proteście z tegorocznego show wycofały się Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia. TVP zdecydowała jednak o udziale w Eurowizji w Wiedniu, za co na publicznego nadawcę spłynęła krytyka.

Natalia Szroeder o Eurowizji i Izraelu. "Ja bym nie wzięła udziału"

Czy Polska powinna brać udział w Eurowizji? Natalia Szroeder postawiła sprawę jasno. – Jest to bardzo kontrowersyjny temat. Ja bym nie wzięła udziału. Gdyby ode mnie zależała ta decyzja, ja w tym roku nie wystartowałabym z Polski w konkursie Eurowizji. Niektóre kraje zrezygnowały i uważam, że zrobiły słusznie, więc jestem po tej drugiej stronie barykady – powiedziała wokalistka oraz jurorka "Must Be the Music" w rozmowie z Newserią. Dodajmy, że z powodu udziału Izraela z polskich preselekcji wycofała się finalistka Karolina Czarnecka.

Szroeder podkreśliła jednak, że kibicowała polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej. – Ale dzieje się tak, jak się dzieje i bardzo nie chciałabym, żeby Alicja jakkolwiek na tym straciła, więc absolutnie ją wspierałam – wyjawiła. Artystka dodała, że jest zachwycona tym, jak "Alicja reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji".

– Uważam, że bezapelacyjnie i wydaje mi się, że mówię obiektywnie, w pierwszym półfinale była najlepsza, wokalnie na sto procent. Nie widziałam drugiego półfinału, ale gdy oglądałam pierwszy, to aż się w pewnym momencie wzruszyłam. Z dumą patrzyłam na to, ale też wiem, jak długo Alicja czekała na ten moment, więc myślę, że to jest dla niej ogromnie ważne i cieszę się, że wreszcie po tych wszystkich latach tego doświadczyła – dodała piosenkarka.

