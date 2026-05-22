Serial "Life is Strange" jest kolejną adaptacją gry, za którą zabrało się Prime Video. O tym, kto zagra Max Caulfield i Chloe Price, wiemy już od dłuższego czasu. Właśnie ogłoszono, kto wcieli się m.in. w nauczyciela fotografii, Marka Jeffersona. Aż cztery postacie z oryginału zyskały nową twarz.

Pierwszy sezon "The Last of Us" zdjął klątwę adaptacji gier komputerowych. Po jego sukcesie, a także dobrym przyjęciu "Fallouta", "Arcane" i anime "Cyberpunk: Edgerunners", trwają prace nad serialami "Tomb Raider" i "Baldur's Gate", a i najlepsze gry ostatnich lat, czyli Clair Obscur: Expedition 33 i Elden Ring, nad którym pracował George R.R. Martin, szykują się na filmową premierę. Jakby tego było mało, Prime Video pochylił się nad dziełem francuskiego Dontnod Entertainment inspirowanym efektem motyla, pojęciem z teorii chaosu deterministycznego.

Life is Strange to pięcioodcinkowa gra z paranormalną otoczką, stereotypami rodem z teen dramy i elementami kryminału, która daje graczom iluzoryczny wpływ na rozgrywkę. Trafiamy do portowego miasteczka Arcadia Bay w deszczowym stanie Oregon, w którym dochodzi do zderzenia klas społecznych – przyjezdni uczniowie z wyższych sfer wciągają w swoje intrygi lokalną młodzież.

Max Caulfield wraca w rodzinne strony, by studiować fotografię w renomowanej Akademii Blackwell. Dziwnym zbiegiem okoliczności nastolatka zyskuje moc cofania czasu, dzięki której ratuje życie kumpeli z dawnych lat, Chloe Price. Paranormalna przygoda zaczyna się, gdy Max robi zdjęcie niebieskiemu motylowi uwięzionemu w szkolnej ubikacji. Dziewczyny odnawiają kontakt i postanawiają rozwikłać razem sprawę tajemniczego zniknięcia Rachel Amber, najpopularniejszej dziewczyny w szkole i bliskiej przyjaciółki Chloe. Zabawa czasem ma jednak swoje konsekwencje.

Showrunnerem, producentem wykonawczym i scenarzystą "Life is Strange", którym opiekuje się m.in. Amazon MGM Studios – nowy właściciel franczyzy o Jamesie Bondzie – został niebinarny brytyjski pisarz Charlie Covell, twórca komediodramatu "The End of the F***ing World" i anulowanego serialu "Kaos" inspirowanego mitologią grecką. Za kamerą pierwszych dwóch odcinków stanęła Karyn Kusama, reżyserka wyśmiewanego przez lata horroru "Zabójcze ciało" z Megan Fox.

Do debiutująca w telewizji Tatum Grace Hopkins, która wcieli się w uwielbianą protagonistkę z gry, i Maisy Stelli ("Nashville"), odtwórczyni punkówy o niebieskich włosach, dołączyło właśnie czterech aktorów. Według ustaleń amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety" Tom Cullen ("Czarne lustro") zostanie sławnym nauczycielem fotografii, Markiem Jeffersonem – idolem Max – a Leisha Hailey ("Słowo na L") wystąpi jako Joyce Price, matka Chloe i kelnerka w lokalnej restauracji Two Whales Diner.

