Wokół serialu "Strefa gangsterów" robi się gorąco. Choć drugi sezon gangsterskiego hitu od Guya Ritchiego dopiero zakończył zdjęcia, w mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia dotyczące przyszłości produkcji – Tom Hardy został wyrzucony z serialu. Powodem jest konflikt za kulisami.

Informację najpierw podał Matthew Belloni z "Pucka", ale później potwierdził ją u źródeł magazyn "Variety". Tom Hardy (którego świetne filmy znajdziesz w streamingu) miał popaść w konflikt z producentami serialu, w tym z Jezem Butterworthem i Davidem Glasserem. Aktor podobno spóźniał się na plan, zgłaszał liczne uwagi do scenariusza i improwizował dialogi bez wcześniejszych ustaleń.

Źródła twierdzą też, że gwiazdor nie był zadowolony z kierunku, w jakim rozwija się serial. Chodzi przede wszystkim o to, że hitowa "Strefa gangsterów" ("MobLand") miała stopniowo przekształcać się z historii skoncentrowanej na Harrym Da Souzie w bardziej zespołową opowieść o całym imperium Harriganów. Według doniesień Hardy oczekiwał, że jego bohater pozostanie centralną postacią produkcji.

"Puck" informuje również, że sytuacja na planie była na tyle napięta, że producent Jez Butterworth miał grozić odejściem z serialu jeszcze przed odsunięciem Hardy'ego od potencjalnego trzeciego sezonu. Aktor miał też posiadać w kontrakcie opcję umożliwiającą mu rezygnację z udziału w dalszych odsłonach serii.

Na ten moment platforma Paramount+ (która należy do Paramount Skydance, potencjalnego nowego właściciela TVN) nie skomentowała sprawy. Milczą również reprezentanci Hardy'ego oraz 101 Studios odpowiedzialne za produkcję serialu.

To nie pierwszy raz, gdy Tom Hardy miał kłócić się z kolegami i koleżankami na planie. Aktor miał wcześniej wejść w konflikt z Charlize Theron podczas pracy nad kultowym filmem akcji "Mad Max: Na drodze gniewu". Reżyser George Miller wspominał później, że Hardy'ego trzeba było czasem "wyciągać z przyczepy". Z kolei Kyle Buchanan w książce "Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road" pisał, że zachowanie aktora na planie bywało "agresywne".

2. sezon "Strefy gangsterów" jeszcze w tym roku

W drugim sezonie "Strefy gangsterów", który ma zadebiutować jeszcze w 2026 roku, widzowie mają jeszcze zobaczyć Hardy'ego w roli Harry'ego Da Souzy. Powrócą także Pierce Brosnan jako Conrad Harrigan i Helen Mirren jako Maeve Harrigan oraz Paddy Considine, Joanne Froggatt i Janet McTeer. W nowych odcinkach pojawią się również Johnny Flynn i Ophelia Lovibond. Jednym z producentów wykonawczych "Strefy gangsterów" jest Guy Ritchie, który niedawno zachwycił widzów "Młodym Sherlockiem".

Sam Hardy jeszcze niedawno zapowiadał w rozmowie z "The Hollywood Reporter", że drugi sezon rozszerzy skalę historii i pokaże międzynarodowe powiązania świata przestępczego – od Europy po Amerykę Południową i Afrykę. Nawet jeśli serial doczeka się trzeciego sezonu (co jest bardzo prawdopodobne), to powstanie już jednak bez udziału swojej największej gwiazdy.

