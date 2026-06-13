Piłkarskie filmy są dobre na sens nie tylko podczas mundialu Fot. Kadry z filmów "Szukając Erica" i "Przeklęta liga" // montaż: naTemat

Mundial to nie tylko sportowe emocje na stadionach i ekranach, ale też świetny moment, aby zanurkować w filmowe opowieści o piłce nożnej. Zamiast szukać w ciemno, łapcie listę pięciu tytułów, które bez problemu znajdziecie w serwisach streamingowych. Wszystkie pokazują futbol z zupełnie innej perspektywy.

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Mundial 2026, który wystartował w czwartek, bez wątpienia zapisze się jako największy w historii. 23. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej zostaną rozegrane po raz pierwszy w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku – a o tytuł powalczy rekordowa liczba reprezentacji, bo aż 48 drużyn. Zaplanowano nawet trzy różne ceremonie otwarcia. Przed kibicami 104 spotkania, a finał zaplanowano na 19 lipca na MetLife Stadium East Rutherford w stanie New Jersey.

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Filmy o piłce nożnej w streamingu

Z okazji tegorocznego mundialu wybraliśmy pięć najciekawszych filmów piłkarskich, które znajdziemy w polskim streamingu. Niektórych perełek, takich jak "Podkręć jak Beckham", "Ucieczka do zwycięstwa" czy "Gol!" niestety w nim nie znajdziemy. Miejmy nadzieję, że platformy uzupełnią o nie swoje biblioteki.

1. Przeklęta liga, reż. Tom Hooper (2009)

Fot. Kadr z "Przeklętej ligi"

Dramat sportowy inspirowany historią genialnego i aroganckiego trenera, Briana Clougha, który jak nikt potrafił zarządzać ludźmi i... jak nikt potrafił obrażać. Fabuła skupia się na jego burzliwej, trwającej zaledwie 44 dni kadencji na stanowisku menedżera Leeds United, ówczesnego mistrza Anglii.

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Surowy, prowokacyjny obraz pokazuje toksyczne relacje w szatni, walkę z własnym ego oraz ogromną presję psychiczną, jaka towarzyszy pracy na trenerskiej ławce. W rolę charyzmatycznego trenera wcielił się genialny Michael Sheen, a na ekranie towarzyszy mu m.in. znakomity Timothy Spall jako wierny asystentClougha, Peter Taylor. Za kamerą stanął Tom Hooper, reżyser "Jak zostać królem" i "Nędzników".

Obejrzysz na: Prime Video i Apple TV (do wypożyczenia)

2. Na spalonym, reż. Jafar Panahi (2006)

Fot. Kadr z "Na spalonym"

Poruszający, a jednocześnie pełen humoru irański komediodramat dotyka problemu dyskryminacji kobiet w sporcie. "Na spalonym" opowiada o grupie młodych dziewcząt, które przebierają się za chłopców, aby podstępem wejść na stadion Azadi w Teheranie i obejrzeć decydujący mecz eliminacji do mistrzostw świata.

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Reżyser Jafar Panahi ("To był zwykły przypadek") zaangażował do filmu głównie amatorów, co nadało całości niemal paradokumentalny, bardzo naturalny ton. Na ekranie błyszczą m.in. Sima Mobarakshahi, Safar Samandar oraz Shayesteh Irani. Mimo że dziś irańskie władze zaczęły wpuszczać kobiety na trybuny, to wciąż obowiązują restrykcje i limity. Polityczny "Na spalonym" jest filmem zakazanym w Iranie.

Obejrzysz na: Prime Video, Mubi

3. Piękna gra, reż. Thea Sharrock (2024)

Fot. Kadr z "Pięknej gry"

Podnosząca na duchu "Piękna gra" jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, a konkretnie Mistrzostwami Świata Osób Bezdomnych (Homeless World Cup). Opowiada o menedżerze angielskiej drużyny, który zabiera swoich zawodników do Rzymu, mając nadzieję na zdobycie tytułu.

W ostatniej chwili do zespołu dołącza utalentowany, ale niezwykle trudny we współpracy napastnik Vinny, który musi zmierzyć się z własną przeszłością i zrozumieć, że w piłce najważniejsza jest drużyna, a nie indywidualne popisy. W roli pełnego empatii trenera występuje niezrównany Bill Nighy, a jako Vinny błyszczy Michael Ward.

Obejrzysz na: Netflix

Dalszy ciąg artykułu poniżej.

4. Szukając Erica, reż. Ken Loach (2009)

Komediodramat mistrza brytyjskiego kina społecznego Kena Loacha ("Kes", "Wiatr buszujący w jęczmieniu"), który pokazuje, jak wielką terapeutyczną moc może mieć miłość do klubu piłkarskiego. Głównym bohaterem jest Eric, zagubiony listonosz z Manchesteru, którego życie przypomina totalną katastrofę.

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W momencie największego kryzysu, po zapaleniu marihuany, w jego pokoju materializuje się... jego największy idol, legendarny piłkarz Manchesteru United, który zaczyna udzielać mu specyficznych, życiowych rad. W roli listonosza wystąpił kapitalny Steve Evets. Z kolei były piłkarz Eric Cantona wyśmienicie zagrał samego siebie.

Obejrzysz na: CANAL+, Prime Video, CDA Premium

5. Piłkarski poker, reż. Janusz Zaorski (1989)

Fot. Kadr z "Piłkarskiego pokera"

Kultowy polski film i bezlitosna satyra na środowisko piłkarskie u schyłku PRL-u. Głównym bohaterem jest sędzia Jan Laguna, który dowiaduje się, że mecze w lidze nie są wygrywane na boisku, lecz "drukowane" w gabinetach prezesów klubów. Gdy odkrywa, że potężni działacze chcą go oszukać, postanawia ograć "panów w garniturach" w ich własną grę

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Sensacyjna komedia Janusza Zaorskiego ("Matka Królów") to absolutna aktorska ekstraklasa. W roli głównej błyszczy wybitny Janusz Gajos, a partnerują mu m.in. Marian Opania, Jan Englert, Małgorzata Pieczyńska, Edward Lubaszenko oraz Olaf Lubaszenko. W epizodach pojawiają się też prawdziwe legendy piłki, jak komentator Dariusz Szpakowski i nieżyjący już piłkarz oraz trener Kazimierz Górski.