Pierwszy film Nolana wreszcie w kinie. Geniusz widać tu już od pierwszej sceny Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Debiut reżyserski Christophera Nolana, jednego z największych twórców współczesnego kina, wreszcie trafi w Polsce na duży ekran. "Śledząc" pokazuje narodziny hollywoodzkiego wizjonera – bez efektów specjalnych, dużych nazwisk i milionowego budżetu. Tego seansu nie należy pomijać. Już spieszę z wyjaśnieniem.

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Christopher Nolan pokonał długą drogę, zanim przypieczętował swoją pozycję w Fabryce Snów i zdobył dwa Oscary za "Oppenheimera". Ostatnie dzieła brytyjskiego filmowca są większości dobrze znane, ale tego samego nie można powiedzieć o jego reżyserskim debiucie, który był pierwszą próbą zdefiniowania przez niego swojego artystycznego stylu. Już w pierwszym filmie reżysera "Memento", "Incepcji" i "Interstellara" dostrzeżemy przebłysk jego geniuszu; elementy, które na zawsze przywarły do jego filmografii, podnosząc ją do rangi legendy.

"Following" Christophera Nolana poleci w polskich kinach. To pierwszy film kultowego reżysera

"Śledząc" (oryg. "Following") to zaledwie 69-minutowy film zachowany w konwencji neo-noir, który sprawnie łączy kryminał z thrillerem. W debiucie reżyserskim zdobywcy nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej czujemy obecność nielinearnej narracji, zabawy czasem i flirtu z filozofią solipsyzmu. Przed sobą mamy zatem esencję twórczości Nolana, która wciąż nawiedza wychodzące spod jego ręki projekty.

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"Bohater filmu, bezimienny młody pisarz, zaczyna śledzić przypadkowych ludzi na ulicach Londynu, traktując ich jako materiał do swoich obserwacji. Z początku niewinna fascynacja szybko zamienia się jednak w niebezpieczny rytuał, gdy spotyka charyzmatycznego włamywacza Cobba: przewodnika po świecie manipulacji, performowania własnej osobowości i moralnej dezorientacji" – czytamy w oficjalnym opisie fabuły, dla której inspiracją było życie Nolana w pędzącym na łeb na szyję Londynie i włamanie do jego mieszkania.

Kadr z filmu "Śledząc". Fot. materiał prasowy

– Zdałem sobie sprawę, że drzwi były zrobione jedynie ze sklejki i że to nigdy nikogo nie powstrzymywało (red. przyp. – przed włamaniem). To, co powstrzymywało ludzi, to nasze protokoły społeczne, które pozwalają nam żyć razem. Interesowały mnie pewne typy ludzi, którzy przestaliby przestrzegać tych zasad – powiedział Nolan podczas spotkania organizowanego w IFC Center w 2012 roku.

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Film "Śledząc" będzie wyświetlany w polskich kinach od 26 czerwca. Nad odrestaurowaną cyfrowo wersją obrazu i dźwięku osobiście czuwał Christopher Nolan. Wspomniane pokazy są okazją do zapoznania się z początkami mistrza kina. Dodajmy, że "Śledząc" jest ulubionym dziełem Ryana Cooglera, twórcy nagrodzonych czterema Oscarami "Grzeszników".

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W obsadzie niskobudżetowej produkcji (liczącej tylko 6 tys. dolarów) nie ujrzymy nazwisk, którymi żyje Fabryka Snów. Przed kamerą wybitnego reżysera wystąpili m.in. Jeremy Theobald ("Larceny"), John Nolan ("Impersonalni"), Alex Haw ("Die Helden") oraz Lucy Russell ("Angel").

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